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Meghan Markle ukázala první záběry rodiny po návratu do Británie. Pozornost vzbudil sedmiletý Archie

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Meghan Markle zveřejnila první výraznější pohled na život své rodiny po návratu do Velké Británie. Na krátkém videu se objevují princ Harry i jejich děti Archie a Lilibet. Právě hlas sedmiletého syna okamžitě rozpoutal debatu.
Meghan Markle ukázala první záběry rodiny po návratu do Británie. Pozornost vzbudil sedmiletý Archie

Meghan Markle ukázala první záběry rodiny po návratu do Británie. Pozornost vzbudil sedmiletý Archie

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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