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Medveděv trefil diváka míčkem a byl okamžitě vyloučen. Djokovič se po zápase obrátil na Rusa se vzkazem

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Daniil Medveděv v semifinále v Pekingu odpálil po ztraceném míči míček do hlediště a trefil diváka do oka. Rozhodčí ho okamžitě vyloučili.
Medveděv trefil diváka míčkem a byl okamžitě vyloučen. Djokovič se po zápase obrátil na Rusa se vzkazem

Medveděv trefil diváka míčkem a byl okamžitě vyloučen. Djokovič se po zápase obrátil na Rusa se vzkazem

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 19:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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