Medveděv trefil diváka míčkem a byl okamžitě vyloučen. Djokovič se po zápase obrátil na Rusa se vzkazem

Stačil jediný úder mimo rozehru. Medveděv prohrával s Novakem Djokovičem 5:7, 3:5 a Srb podával na postup do finále. Ruský tenista ve vzteku nad ztraceným míčem poslal míček směrem do tribuny a zasáhl fanouška do oblasti levého oka. Divák si držel obličej, pořadatelé ho vyvedli z arény a podle jejich vyjádření ho převezli do nemocnice. Zápas skončil bez posledního míčku a Medveděv byl diskvalifikován. Nejpozoruhodnější slova po zápase ale nepatřila jemu. Patřila muži, který stál na druhé straně sítě a před šesti lety prožil skoro totéž.
Tři body od finále, pak ticho
Pondělí 5. října 2026, semifinále mužské dvouhry China Open. Djokovič měl zápas pod kontrolou: první set získal 7:5, ve druhém vedl 5:3 a šel podávat. Medveděv vyhrál první výměnu gemu, pak Djokovič zahrál vítězný úder na 15:15. Byl tři body od dalšího pekingského finále.
V tu chvíli se to stalo. Míč se po Djokovičově vítězném úderu odrazil od zadní stěny a Medveděv ho backhandem poslal pryč, do hlediště. Rychlost úderu ani přesná diagnóza zasaženého diváka zveřejněny nebyly. Jisté je jen to, kam míč dopadl, a že fanoušek z haly odcházel v doprovodu pořadatelů.
Medveděv po zápase mluvil o „stoprocentní nehodě“. Podle svých slov se cítil hrozně, jakmile pochopil, co se stalo. Snaží se s divákem spojit, chce se mu omluvit osobně a hlavně doufá, že je v pořádku.
Jeho verze může být pravdivá. Na výsledku to ale nic nemění.
Pravidlo, které se neptá na úmysl
Pro mnoho fanoušků je právě tohle nejtěžší pochopit: proč vyloučit hráče, který nikoho trefit nechtěl? Odpověď nabízí kodex chování ATP a jeho pasáž o takzvaném zneužití míče. Podle znění, které cituje web Tennis365, nesmí hráč mimo běžné zahrání bodu míč udeřit, kopnout ani hodit násilně, nebezpečně nebo v hněvu. Za porušení se považuje i bezohledné odpálení míče mimo prostor kurtu nebo zacházení s ním bez ohledu na možné následky.
Klíčové slovo je „bezohledné“. Pravidlo nezkoumá, co měl hráč v hlavě. Zkoumá, co udělal a co z toho vzniklo. Kdo pošle míč silou do tribuny, přebírá odpovědnost za to, kam dopadne.
Běžný postup u přestupků je odstupňovaný: varování, ztráta bodu, ztráta gemu. U závažného incidentu ale může rozhodčí tyto kroky přeskočit a rovnou zápas ukončit. Zásah diváka do obličeje takovou závažnost má téměř automaticky.
Podle nás je to podstatný posun v tom, jak se na celý příběh dívat. Medveděv neprohrál kvůli sportovnímu kolapsu; prohrával sice jasně, ale stále hrál. Prohrál kvůli jedinému okamžiku ztracené kontroly. A pravidla tento okamžik posuzují podle rizika a následku, ne podle vysvětlení, které hráč nabídne o půl hodiny později na tiskové konferenci.
Djokovič ví, jak chutná diskvalifikace
Djokovič se po zápase nechal slyšet, že je v šoku. Přál zasaženému divákovi, aby nebyl vážně zraněn, a hned dodal, že lituje i Medveděva. „Přesně vím,“ řekl podle záznamu, jaké je být diskvalifikován ve velkém zápase. Je si prý jistý, že soupeř to neudělal úmyslně.
Žádná ironie, žádné rýpnutí. Empatie, která má konkrétní kořeny.
V září 2020 hrál Djokovič osmifinále US Open proti Pablu Carreñovi Bustovi. Za stavu 5:6 v prvním setu ztratil podání, v rozladění odpálil míček dozadu a trefil čárovou rozhodčí do krku. Stejně jako teď Medveděv to nemyslel jako útok. A stejně jako Medveděv musel okamžitě opustit turnaj, na kterém byl jasným favoritem. Detailní průběh tehdejšího incidentu i oficiální stanovisko pořadatelů zachytila stanice ABC News.
Srovnání ukazuje, jak konzistentní tenisová logika je:
|Případ
|Kdo byl zasažen
|Následek
|Tim Henman, Wimbledon 1995
|podavačka míčků
|diskvalifikace
|Denis Shapovalov, Davis Cup 2017
|hlavní rozhodčí do obličeje
|diskvalifikace
|Novak Djokovič, US Open 2020
|čárová rozhodčí do krku
|diskvalifikace
|Stefanos Tsitsipas, Wimbledon 2022
|nikdo, divák těsně minut
|pokuta zhruba 230 tisíc Kč
|Daniil Medveděv, Peking 2026
|divák do oblasti oka
|diskvalifikace
Hranici mezi pokutou a vyloučením tedy často neurčuje úder samotný, ale to, kam míč nakonec doletí. Tsitsipas ve Wimbledonu poslal míč do hlediště podobně nerozvážně, jen měl štěstí. Medveděv ho neměl.
Body, peníze a pověst
Okamžité následky jsou tvrdé. Podle Sky Sports přichází Medveděv o všechny body a veškerou finanční odměnu, které v Pekingu získal. Semifinále turnaje kategorie ATP 500 přitom znamená citelný bodový zisk i výplatu, které by si jinak odvezl bez ohledu na výsledek posledního zápasu.
Zda přijde i dodatečná pokuta nebo disciplinární řízení, zatím potvrzeno není. Historie ukazuje, že to není vyloučené. David Nalbandian v roce 2012 ve finále turnaje v londýnském Queen’s Clubu kopl do reklamního panelu, který zranil čárového rozhodčího. Po vyloučení přišel o finanční odměnu i 150 bodů a dostal ještě další pokutu. Šlo sice o kopnutí, ne o míček, ale princip je podobný: zranění člověka mění bagatelní výbuch ve vážný případ.
Pokud ATP neuloží zákaz startu, Medveděv může na dalších turnajích normálně hrát. Ztracené pekingské body ho ale mohou bolet v závěru sezony, kdy se rozhoduje o pozicích v žebříčku a o Turnaji mistrů.
Těžší než body může být to, co zůstane v paměti. Medveděv není hráč, jehož výbuchy by byly novinkou. Sky připomíná jen ty nejčerstvější:
- Australian Open 2025: pokuta kolem 1,5 milionu Kč za rozbití kamery u sítě,
- US Open 2025: pokuta přes 850 tisíc Kč za výstup kvůli fotografovi na kurtu,
- Monte Carlo 2026: ničení raket během porážky 0:6, 0:6 s Matteem Berrettinim.
Medveděv tvrdí, že v Pekingu nešlo o hněv. Jenže s touto minulostí bude pro veřejnost těžké oddělit jeden incident od druhého. Dá se čekat, že právě tohle bude pro něj v příštích týdnech nejnepříjemnější.
Peking jede dál, Muchová na devátý mečbol
Djokovič mezitím dál píše svou pekingskou legendu. Postupem do finále udržel na turnaji neuvěřitelnou bilanci 33 výher bez jediné porážky. V úterý 6. října ho čekal Alex de Minaur a souboj o sedmý titul z čínské metropole.
Peking má i českou, ženskou zápletku. Karolína Muchová v osmifinále přetlačila Naomi Ósakaovou 7:5, 1:6, 7:6 a proměnila teprve devátý mečbol po dvou hodinách a 52 minutách. Celý průběh dramatu popisuje oficiální zpráva WTA. Ve čtvrtfinále narazí na vítězkku zápasu Nikoly Bartůňkové se Sinjou Krausovou. Linda Nosková, loňská finalistka, v osmifinále nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou 2:6, 2:6. Muchová si finále v Pekingu zahrála v roce 2024 a dobře ví, co je na tomto turnaji možné.
Ženskou část v Česku vysílá CANAL+ Sport 2 v rámci Skylink Live TV, k dispozici jsou i samostatné streamy jednotlivých zápasů. Mužský turnaj lze sledovat přes oficiální službu Tennis TV.
Na kurtu v Pekingu tak zůstal muž, kterého diskvalifikovali v roce 2020, a z turnaje odešel ten, koho to potkalo teď. Mezi nimi stojí jedno pravidlo, které nerozlišuje mezi vztekem a smůlou, a divák, o jehož zranění zatím nikdo neřekl nic bližšího. Medveděv mu chce omluvu doručit osobně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář