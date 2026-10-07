Medveděv navštívil v nemocnici fanouška, kterého trefil míčkem. Kromě diskvalifikace přijde o miliony

Pondělní večer 5. října 2026, semifinále turnaje China Open v Pekingu. Novak Djoković vede 7:5, 5:3 a od finále ho dělí tři míče. Daniil Medveděv prohraje další výměnu a bekhendem pošle míček dozadu. Ten se odrazí od reklamních panelů, letí do hlediště a trefí fanouška v první řadě do oblasti levého oka. Muž si drží obličej, pořadatelé ho odvádějí ze stadionu. Hlavní rozhodčí Mohamed Lahyani se poradí s oficiálem turnaje a zápas ukončí. Medveděv je diskvalifikován, Djoković jde do finále bez posledního míčku. Ruský tenista se druhý den podle dostupných informací vypravil za zraněným do nemocnice. Pokutu, ztracenou odměnu ani body mu to nevrátí.
Tři míče od konce dlouhého zápasu
K incidentu nedošlo v nervózním začátku, ale na konci fyzicky vyčerpávajícího semifinále. Medveděv si během utkání vypracoval 18 brejkbolů, Djoković jich odvrátil šestnáct. Jen ve třetím gamu druhého setu měl ruský hráč šest šancí prolomit soupeřovo podání a ani jednu neproměnil. Djoković mezitím dostal varování za překročení časového limitu, Medveděv si bral lékařskou přestávku.
Pak přišel bod, který Medveděva poslal na lavičku natrvalo. Podle Sky Sports pořadatelé po zásahu oznámili, že fanouška převážejí do nemocnice. Jasný spor s rozhodčím, který by výbuch vysvětloval, zdroje nepotvrzují. Šlo o vteřinu frustrace po ztracené výměně.
Medveděv krátce po zápase trval na tom, že míček neodpálil ve vzteku. „Je mi to strašně líto. Byla to stoprocentní nehoda,“ řekl. Hned dodal, že se chce s fanouškem spojit, osobně se mu omluvit a zjistit, jak na tom je.
Djoković přiznal, že je v šoku, a zraněnému popřál, aby nešlo o nic vážného. Úmysl u soupeře nevidí. A připomněl, že podobnou situaci zná z vlastní zkušenosti.
Pravidlo, které se neptá na úmysl
Právě tady se příběh láme z emotivní scény v disciplinární případ. Pravidla ATP v kapitole o nesportovním zacházení s míčkem zakazují hráčům v areálu turnaje udeřit, kopnout nebo hodit míček násilně, nebezpečně nebo v hněvu, pokud nejde o rozumnou snahu hrát bod. Klíčové je, že pravidlo pamatuje i na nedbalé odpálení míčku z kurtu, a to bez ohledu na následky.
Jinými slovy: rozhodčí nemusí prokázat, že Medveděv chtěl diváka trefit. Stačí, že míček mimo hru poslal nebezpečně a že někoho zasáhl. Úmysl tu rozhoduje o tom, jak se na hráče díváme jako na člověka. O trestu nerozhoduje.
Podle nás je to přesně ten bod, kde se tenis liší od řady jiných sportů. Fotbalista, který nešťastně trefí míčem diváka za brankou, nic neriskuje. Tenista, který míček po výměně „odklepne“ pryč, hraje ruletu, o jejímž výsledku rozhoduje odraz od panelu.
Expert Sky Sports Jonathan Overend označil diskvalifikaci při přímém zásahu diváka za správnou, byť pro Medveděva nešťastnou. Bývalá britská jednička Johanna Konta zdůraznila, že úmysl zasáhnout diváka v záběrech nevidí. Obě hodnocení platí současně: rozhodnutí je pravidlově čisté a lidsky smolné.
Nejbližší srovnání nabízí sám Djoković. Na US Open 2020 odpálil ve vzteku míček za sebe a trefil čárovou rozhodčí do krku. Následoval okamžitý konec turnaje. Kromě postupu přišel o odměnu 250 000 dolarů a k tomu dostal pokutu 10 000 dolarů za nesportovní chování a 7 500 dolarů za vynechanou tiskovou konferenci. Celkem tehdy podle ESPN přišel o 267 500 dolarů, tedy zhruba 5,8 milionu korun. Medveděvův účet z Pekingu vychází ještě o něco výš.
Účet za jednu vteřinu: 6,1 milionu korun a 200 bodů
Semifinalisté pekingského turnaje kategorie ATP 500 měli podle rozpisu odměn, který zveřejnil LiveTennis, jistotu 219 295 dolarů a 200 bodů do žebříčku. Diskvalifikovaný hráč nedostane nic.
K tomu italská Gazzetta dello Sport uvádí pokutu 60 000 dolarů. Samostatné oficiální oznámení ATP k této částce jsme zatím nedohledali, informace tedy stojí na italském deníku.
|Položka
|Částka
|V korunách
|Propadlá odměna za semifinále
|219 295 USD
|cca 4,8 mil. Kč
|Pokuta (podle Gazzetty dello Sport)
|60 000 USD
|cca 1,3 mil. Kč
|Celkem
|279 295 USD
|cca 6,1 mil. Kč
|Body do žebříčku ATP
|200 bodů
|nelze převést
V dolarech jde o statisíce, v korunách o miliony. Pro hráče, který na odměnách za kariéru vydělal desítky milionů dolarů, to není existenční rána. Peníze ale nejsou to jediné, co z Pekingu neodveze.
Pro Medveděva navíc nejde o první pokutu. Na Australian Open 2025 dostal podle Sky Sports trest zhruba 54 000 liber, tedy asi půldruhého milionu korun, za rozbití kamerky na síti. Na US Open 2025 platil přes 30 000 liber za incident s fotografem. Gazzetta připomíná i jeho výroky vůči publiku z US Open 2019 a opakované excesy s raketami či míčky. Peking je přesto jiná kategorie: poprvé to nebyla rozbitá technika ani slovní přestřelka, ale zraněný člověk v hledišti.
Nemocnice a raketa s nápisem „Omlouvám se“
Slib, který dal Medveděv na tiskové konferenci, podle všeho dodržel. Italský novinář Lorenzo Ercoli, jehož zprávu převzal španělský deník AS, napsal, že ruský tenista v úterý 6. října osobně dorazil do nemocnice za zasaženým fanouškem a omluvil se mu.
Gazzetta dello Sport s odkazem na web SpazioTennis přidává detail: Medveděv měl fanouškovi přinést personalizovanou raketu s nápisem „I’m sorry“ (Omlouvám se) na rukojeti. Ani ATP, ani pořadatelé turnaje zatím návštěvu ani dárek nepotvrdili. Obě informace stojí na novinářských zdrojích.
Podle dostupných informací je fanoušek v pořádku a vážná zranění nebyla hlášena. Podrobnosti o diagnóze nikdo nezveřejnil.
Bylo to upřímné gesto, nebo krok ke zmírnění trestu? Motiv ověřit nejde. Fakta mluví spíš pro první variantu: o osobní omluvě mluvil Medveděv hned po zápase, ještě než bylo jasné, jak vysoko se finanční účet vyšplhá. Na pravidlovém postihu ale gesto nic nemění. A dá se čekat, že ani nemá.
Odvolání, Šanghaj a boj o Turín
Výsledek zápasu se zvrátit nedá. Otevřená zůstává jen otázka finančních a bodových následků. Deník AS výslovně připomíná možnost odvolání a precedens z roku 2024, kdy Kanaďan Denis Shapovalov dostal ve Washingtonu diskvalifikaci za slovní incident s fanouškem. Podle Tennis.com mu ATP po odvolání vrátila body i odměnu a zůstala jen pokuta 36 400 dolarů, zhruba 790 000 korun.
Medveděvova pozice je ovšem výrazně horší. Shapovalov nikoho nezranil, Medveděvův míček skončil v obličeji diváka. Podle nás je šance na podobně vstřícný výsledek malá.
Body se přitom počítají hned. Bez dvou set bodů z Pekinga podle AS vypadne Medveděv z elitní pětky a klesne na šesté místo, protože ho přeskočí Félix Auger-Aliassime. V průběžném pořadí na Turnaj mistrů v Turíně se podle Gazzetty drží na osmé, poslední postupové příčce. V koncovce sezony je to tenký polštář, který může rychle splasknout.
Další šance přichází hned v Šanghaji. Na turnaji Masters je Medveděv nasazený jako pětka, v prvním kole má volný los a ve druhém ho čeká vítěz duelu Martína Landaluceho s Janem-Lennardem Struffem.
Český tenis incident zasáhl jen okrajově. Jakub Menšík byl jako nasazená osmička ve stejné čtvrtině pavouku jako Medveděv, jenže vypadl už ve druhém kole s Franciscem Cerúndolem 3:6, 3:6. O českých svědcích incidentu nejsou dostupné informace. Konkrétní změnu bezpečnostních opatření pořadatelé China Open zatím neoznámili.
Pekingský turnaj tak zůstal zvláštní až do konce: Djoković, na China Open dosud bez jediné porážky, šel do finále bez posledního míčku a v něm Alex de Minaur za stavu 7:6, 0:1 skrečoval. Z celého týdne si ale nejvíc lidí zapamatuje jeden odraz od reklamního panelu. Pár metrů letu, který stál šest milionů korun, dvě stě bodů a místo v elitní pětce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář