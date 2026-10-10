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Medveděv nabízí Ukrajině mír s pistolí na stole. Tři podmínky by jí osekaly armádu, sebraly jazyk a čtyři oblasti

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Místopředseda ruské Bezpečnostní rady poslal Kyjevu vzkaz přes íránskou státní televizi. Jeho mírový plán by Ukrajina podle vlastní ústavy nesměla ani podepsat. Jedna z podmínek přitom popisuje to, co OSN a Human Rights Watch od roku 2024 dokumentují na okupovaných územích.
Medveděv nabízí Ukrajině mír s pistolí na stole. Tři podmínky by jí osekaly armádu, sebraly jazyk a čtyři oblasti

Medveděv nabízí Ukrajině mír s pistolí na stole. Tři podmínky by jí osekaly armádu, sebraly jazyk a čtyři oblasti

Zdroj: Foto: www.government.ru - licence CC BY 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 23:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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