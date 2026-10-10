Medveděv nabízí Ukrajině mír s pistolí na stole. Tři podmínky by jí osekaly armádu, sebraly jazyk a čtyři oblasti

Medveděv své požadavky vyslovil 3. října 2026 v rozhovoru pro íránskou státní stanici IRIB a agentura TASS je o den později, 4. října, rozšířila dál. Na konec výčtu připojil větu, podle které se má celý plán číst: pokud se cíle nepodaří dosáhnout diplomaticky, „uděláme to vojensky“. Když druhá strana může buď přijmout, nebo čelit další válce, je to ultimátum. Slovo mír na tom nic nemění.
Co přesně má Ukrajina rozpustit, zakázat a omezit
První podmínka zní nenápadně: neutralita a bezjaderný status. Ukrajina se podle ní musí vzdát jakéhokoli směřování do NATO, zakázat na svém území cizí vojenské základny a přistoupit na stropy pro počty vojáků i pro parametry zbraní.
Ruské memorandum z 2. června 2025 tentýž požadavek rozvádí podrobněji. Zakazuje vojenské aktivity třetích států, jaderné zbraně i jiné zbraně hromadného ničení a k tomu žádá rozpuštění „nacionalistických formací“. Země, která by tohle přijala, by se proti dalšímu útoku bránila bez spojenců a s armádou, jejíž strop vzešel z požadavků Moskvy. Hrozbu, že to Rusko jinak „udělá vojensky“, vyslovil tentýž muž v tomtéž rozhovoru.
Všechny tři body memoranda tak míří na ukrajinskou obranu: kdo ji smí posílit zvenčí, čím smí být vyzbrojena a které jednotky musí zaniknout.
Jak vypadá „konec nacionalismu“ ve školách na okupovaném území
Druhá podmínka je formulovaná opatrněji. Medveděv chce, aby Kyjev skoncoval s „nacionalistickým kurzem“ a s údajným „zákazem všeho ruského“. Slovo ukrajinština v jeho požadavku nepadlo.
Co Kreml pod tímto heslem prosazuje, je přesto doložené z míst, kde už vládne. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva v březnu 2024 popsal na okupovaných územích „klima strachu“. Lidé jsou tam tlačeni k přijetí ruských pasů, ti, kdo odmítnou, mají omezený přístup ke službám, informace jsou pod kontrolou a kritici čelí represím. Medveděvova druhá podmínka by tento režim rozšířila na celý stát.
Human Rights Watch se v červnové zprávě z roku 2024 zaměřila na školy. Zmapovala zavádění ruských osnov, ruštinu jako jediný vyučovací jazyk, indoktrinaci dětí a postihy rodičů, kteří pro své děti chtějí ukrajinské vzdělání.
Proč by Kyjev čtyři oblasti nesměl vydat, ani kdyby chtěl
Třetí podmínka je nejkonkrétnější. Doněcká, Luhanská, Záporožská a Chersonská oblast mají přejít pod ruskou jurisdikci. Rusko si je zapsalo do ústavy v září 2022 po zinscenovaných pseudoreferendech, žádnou z nich ale plně neovládá. Moskva tedy žádá území, které nedobyla. Severoatlantická rada tehdy na anexi odpověděla jedinou větou: „Tyto země jsou Ukrajina.“
Ukrajinské právo takové předání vylučuje. Článek 73 ústavy podmiňuje změnu území celostátním referendem a zákon o celostátním referendu z roku 2021 řadí změnu území výslovně mezi otázky, o nichž se takto hlasuje. Ústava navíc nesmí být měněna tak, aby to vedlo k likvidaci nezávislosti nebo k narušení územní celistvosti, a za stanného práva ji měnit nelze vůbec.
Ukrajinská vláda tedy nemá pravomoc tuto podmínku splnit. Ultimátum, které druhá strana splnit nesmí, slouží jako zdůvodnění toho, co Medveděv ohlásil pro případ odmítnutí.
Kvazistát, banderovci, likvidace: slovník z Medveděvova Telegramu
Zdrojový titulek označuje Medveděva za „náckа“ a opírá to o jeho veřejné výroky. Na svém telegramovém kanálu opakovaně píše o Ukrajině jako o „kvazistátu“, o „neexistující“ a „umírající“ zemi a ukrajinská města prohlašuje za „ruská“. Volá po „rozdrcení“ a „likvidaci“ ukrajinského státu a o kyjevské vládě mluví jako o „banderovském režimu“, který je nutné zničit.
Popření práva sousedního národa na vlastní stát, nárok na cizí území stvrzený po okupaci zinscenovaným hlasováním, výzvy k likvidaci protivníka a nucená asimilace dětí ve školách dohromady tvoří vzorec, který Evropa poznala ve třicátých letech minulého století. Tehdy se mu říkalo anšlus a „osvobození“ Sudet. Ostré označení proto stojí na doložených výrocích a na tom, co se děje na okupovaných územích.
Všechny čtyři prvky se objevují i v rozhovoru pro IRIB: odmítnutí ukrajinské státnosti v podobě požadavku na čtyři oblasti, zásah do jazyka a školství, omezení obrany a výslovná hrozba silou.
Česká obranná strategie počítá s dlouhou válkou
Kdyby Ukrajina Medveděvovy podmínky přijala, potvrdilo by to, že hranice v Evropě lze posunout silou, pokud za požadavkem stojí velká armáda, jaderný arzenál a ochota vyhrožovat. Ukrajina by navíc jako bezpečnostní hráz mezi Ruskem a aliančním prostorem vyšla z takové dohody bez spojenců a s omezenou armádou.
České ministerstvo zahraničí opakovaně uvedlo, že podporuje územní celistvost Ukrajiny v hranicích z roku 1991, ruské anexe neuznává a ruskou agresi považuje za ohrožení evropské bezpečnosti.
Obranná strategie České republiky z roku 2023 jde dál. Podle ní ruské hybridní působení ohrožuje i Česko a hlavním úkolem české obranné politiky je kvůli rostoucí agresivitě Ruska příprava na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity.