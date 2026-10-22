Medovník už nekupujeme – tyto staročeské medové řezy chutnají 100krát líp a vždy se po nich zapráší rychlostí blesku

Pamatujete na moučníky, které se připravily den předem a druhý den chutnaly ještě lépe? U těchto vrstvených medových řezů se vyplatí počkat. Medové pláty po odležení zvláční, spojí se se žloutkovým krémem a nahoře je doplní vrstva švestek a ořechů. V každém soustu se tak potká jemné těsto, hladký krém, sladkokyselá chuť švestek a křupavé ořechy.
Med má v české kuchyni své pevné místo už po generace. Používal se při pečení perníků, koláčů i dalších sladkých moučníků a dodával jim nejen sladkost, ale také výraznou vůni, zlatavou barvu a lehce karamelový tón. V těchto řezech se jeho chuť krásně spojí se žloutkovým krémem, sušenými švestkami a vlašskými ořechy. Med je především zdrojem jednoduchých cukrů, obsahuje ale také malé množství minerálních látek a dalších přirozeně se vyskytujících látek.
Švestky a ořechy se postarají o to, aby řezy nebyly jen sladké. Ovocná chuť švestek příjemně osvěží medové těsto a krém, zatímco vlašské ořechy přidají výraznější chuť a křupavost. Dobrou volbou je také kyselejší džem, například z černého rybízu, který sladkost ostatních vrstev příjemně vyváží.
Nejlepší bývají řezy po několika hodinách v chladu, ideálně až druhý den. Medové pláty mezitím změknou, krém se spojí s těstem a všechny chutě se krásně propojí. Hodí se na návštěvu, sváteční stůl i nedělní kávu, protože je lze připravit s předstihem. Vlašské ořechy lze nahradit lískovými, jejich chuť je ale jemnější a v kombinaci s medem a švestkami tolik nevynikne.
Med a krupicový cukr dejte do hrnce a za stálého míchání zahřívejte, dokud směs lehce nezmění barvu. Ztlumte teplotu a přidejte jedlou sodu. Směs nechte 3–4 minuty provařit.
Přidejte sůl a máslo a míchejte, dokud se máslo úplně nerozpustí a směs nebude hladká. Poté ji nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Do vychladlé směsi vmíchejte vejce.
Postupně přidávejte prosátou mouku a vypracujte měkké, lehce lepivé těsto. Nechte ho odpočinout, aby se s ním lépe pracovalo. Mezitím připravte žloutkový krém a švestkovou vrstvu.
Na žloutkový krém smíchejte žloutky, cukr a kukuřičný škrob. Přilijte část mléka a rozmíchejte dohladka, poté přidejte zbytek mléka. Směs za stálého míchání zahřívejte, dokud nezhoustne, a nechte ji vychladnout.
Změklé máslo vyšlehejte dohladka a postupně do něj zašlehejte vychladlý žloutkový krém. Nakonec přidejte vanilkový cukr a vše vyšlehejte do hladkého krému. Krém uložte do chladu.
Vlašské ořechy a sušené švestky nasekejte na menší kousky. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pěny, postupně přidejte cukr a vyšlehejte tuhý sníh. Nakonec do sněhu vmíchejte kukuřičný škrob.
Těsto rozdělte na 2 stejné části a každou rozválejte na plechu vyloženém pečicím papírem. Na každý plát těsta nejprve rozetřete džem, potom na něj rozdělte polovinu sněhu a polovinu nasekaných švestek a vlašských ořechů. 
Oba pláty pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 25 minut. Upečené pláty nechte úplně vychladnout. Pečená vrstva se sněhem, švestkami a ořechy zůstává na povrchu každého plátu.
Oba vychladlé pláty položte na sebe tak, aby upečené vrstvy se švestkami a ořechy zůstaly nahoře a dole. Na horní plát rovnoměrně rozetřete připravený žloutkový krém. Řezy nechte v chladničce 4–5 hodin, ideálně přes noc, aby medové těsto zvláčnělo a jednotlivé vrstvy se propojily.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová