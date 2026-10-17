Medová kolečka s vanilkovou náplní a čokoládovou polevou, která se rozplývají na jazyku

Když jsme doma jako děti pomáhali mamince s vánočním pečením, medová kolečka s krémem a čokoládou byla u nás skoro jistota. Pekla se dopředu, pak se slepovala, máčela nebo jen přetahovala polevou a my jsme se kolem toho motali víc, než bylo třeba, protože nás to hrozně bavilo. Jsou křehká, voní po medu a po pár hodinách odležení krásně změknou. To je na tomhle cukroví možná vůbec nejlepší. Díky povařenému medovému základu a jednoduchému vařenému krému mají starosvětský domácí charakter. Připomínají cukroví z papírové krabice od babičky, kde se vždycky našlo něco slepeného, voňavého a poctivého.
Na tomhle receptu mám ráda hlavně to, že kvůli němu člověk většinou nemusí shánět nic zvláštního.
Mouka, cukr, , tuk, vejce, mléko. med Běžné věci ze spíže a lednice. Práci si navíc jde docela rozumně rozdělit: jeden den upéct kolečka, druhý den je naplnit a ozdobit čokoládou. Pak už jen dát krabici někam nahoru do skříňky. Jinak se do ní doma chodí podezřele často, ještě než cukroví stačí pořádně zvláčnět.
Princip je jednoduchý. Medové těsto je po upečení spíš pevné, žádná měkká sušenka rovnou z plechu. Jenže krém mu postupně předá vlhkost a kolečka povolí přesně do té správné konzistence.
Můj tip není nijak objevný, ale funguje: Slepené cukroví ukládám do krabice s víkem a nechávám ho minimálně do druhého dne. Ráno už je poznat, že se s ním něco stalo. Recept na jemná medová kolečka s náplní
Počet porcí: zhruba 25-30 slepených koleček podle velikosti
Celkový čas: přibližně 2,5 hodiny bez odležení Ingredience pro přípravu Medové těsto 350 g hladké mouky 140 g cukru krystal 80 g ztuženého tuku 80 g medu 2 ks vajec 1 lžička jedlé sody Krém 400 ml mléka 90 g polohrubé mouky 1 balení vanilkového cukru 60 g cukru krystal 100 g másla Dokončení Postup přípravy koleček s krémem z medového těsta
1. Hrnec stáhněte z plotny a směs nechte vychladnout aspoň na vlažnou teplotu. Teprve potom do ní zapracujte
hladkou mouku. Vzniknout má hladké těsto, které drží pohromadě a nelepí se zbytečně na prsty.
2. Těsto zabalte do fólie, případně ho jen dobře přikryjte, a dejte do chladu nejméně na
1 hodinu. Když máte čas, klidně ho tam nechte déle. Odpočaté těsto se válí podstatně líp a vykrojená kolečka pak tolik neztrácejí tvar.
3. Troubu předehřejte na
180 °C. Těsto rozválejte na lehce pomoučeném válu na plát silný asi 3 mm a vykrajujte menší kolečka. Skládejte je na plech vyložený pečicím papírem, stačí malé rozestupy.
4. Kolečka pečte v předehřáté troubě zhruba
6 až 8 minut. Hotová jsou zespodu jen lehce narůžovělá, neměla by výrazně ztmavnout. Po vytažení je nechte vychladnout na mřížce nebo na rovném tácu. Mezitím připravte krém
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5. V hrnci rozmíchejte v
mléce polohrubou mouku, vanilkový cukr a cukr krystal. Za stálého míchání uvařte hustou kaši. Tady se nevyplatí odbíhat, moučná náplň se ráda chytá a hrudky v ní potom působí dost nehezky.
6. Do horké kaše přidejte
máslo a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Krémový základ pak nechte pořádně vychladnout. Studený ho krátce prošlehejte, bude jemnější a při slepování se s ním bude pracovat líp.
7. Vychladlá
kolečka slepujte připraveným krémem vždy po dvou. Vrstva krému nemusí být vysoká, spíš tenká až střední. Po lehkém přitlačení by neměl vytékat po stranách. Foto: Cooky.cz, Vychladlá kolečka slepujte připraveným krémem.
8. Nakonec ozdobte vrchní stranu
čokoládovou polevou. Můžete ji rozetřít přes celé kolečko, nebo jen udělat pár tenkých proužků. Já dávám radši menší množství, protože medové těsto pak nezanikne pod čokoládou. Foto: Cooky.cz, Vrchní stranu ozdobte čokoládovou polevou.
9. Hotová medová kolečka přendejte do uzavíratelné dózy a nechte je alespoň do druhého dne odležet. Hodí se ke kávě, k čaji i na sváteční tác. V chladu vydrží několik dní a postupně ještě víc změknou.
Rady a pár tipů k medovým kolečkům Pokud je těsto po vytažení z chladu příliš tuhé, nechte ho před válením asi 10 minut povolit na kuchyňské lince. Krém míchejte pečlivě hned od začátku. Moučná směs se ráda přichytí ke dnu hrnce, zvlášť když se člověk na chvíli zapomene. Na slepování vybírejte kolečka podobné velikosti. Na talíři vypadají úhledněji a při plnění na sobě lépe sedí. Po polití čokoládou nechte kolečka nejdřív volně zaschnout. Do krabice je skládejte až ve chvíli, kdy se poleva nerozmazává. Když peču větší dávku, část koleček nechávám bez čokolády a jen je nahoře lehce pocukruji. Jsou jemnější, při prvním kousnutí méně sladká a často po nich sáhnou ti, kdo polevu tolik nemusí. U nás nakonec zmizí obě verze, i když děti si samozřejmě hlídají hlavně ty čokoládové.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková