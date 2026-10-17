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Medová kolečka s vanilkovou náplní a čokoládovou polevou, která se rozplývají na jazyku

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Když chci upéct něco, co u nás doma mizí po tácích a přitom se to dá připravit i dopředu, přicházejí na řadu právě medová kolečka s náplní a čokoládovou polevou. Jsou jemná, voňavá po medu a nejlepší na nich je, že po slepení krásně změknou. Díky povařenému medovému základu a jednoduchému vařenému krému mají starosvětský ráz, který mi připomíná cukroví od babičky.
Obrázek k receptu na Medová kolečka s náplní a čokoládovou polevou, která chutnají jako od babičky

Obrázek k receptu na Medová kolečka s náplní a čokoládovou polevou, která chutnají jako od babičky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Medová kolečka s náplní a čokoládovou polevou, která chutnají jako od babičky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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