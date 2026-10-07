Média ho přirovnávala k manželovi paní Columbové. Partner Ivy Kubelkové žil dvacet let ve stínu, teď promluvil

Když se v českém showbyznysu řekne „partner Ivy Kubelkové“, většina lidí si vybaví obličej moderátorky, ale vedle ní zeje prázdno.
Žádné společné fotky z premiér, žádné rozhovory v páru, žádný instagramový profil. Georg Jirasek Theusing, česko-německý výtvarník, obchodník s obrazy a autor knihy o starověkém Egyptě, se po celou dobu vztahu pohyboval mimo dosah objektivů. Média si s jeho identitou nevěděla rady natolik, že ho roky zaměňovala za úplně jiného muže. A když konečně promluvil, ukázalo se, že za zdánlivou záhadou stojí docela prostý příběh: člověk, který o pozornost nikdy nestál. Proč mu říkali „manžel paní Columbové“ a co za tím vězelo
Přirovnání k neviditelné postavě z kultovního seriálu se v médiích objevilo až zpětně, v rekapitulačních textech, například na
Prima Ženy v srpnu 2025. Důvod byl nasnadě. Kubelková o svém partnerovi mluvila zřídka a vágně, Georg se společenských akcí účastnil výjimečně a novináři si po léta pletli jeho identitu. Na Ivině webu totiž figurovalo jméno Ladislav Doležal, ve skutečnosti Georgův nevlastní bratr a obchodní společník. Redakce ho automaticky pasovaly do role partnera. Kubelková chybu opravovala postupně, ale mezitím se kolem jejího soukromí vytvořila mlha, která přezdívku „paní Columbová“ přímo vyvolávala.
Sám Georg k tomu přispíval, ovšem neúmyslně. Žil převážně v Německu, nesledoval český mediální provoz a podle vlastních slov ani netušil, kdo je Jaromír Jágr, Ivin předchozí partner. Kombinace cizího občanství, fyzické vzdálenosti a naprostého nezájmu o celebritní svět z něj udělala fantom.
Co vlastně řekl a kdy: anatomie „promluvy“ po dvaceti letech
Dohledatelné přímé výroky Georga Jiraska vedou převážně k jednomu rozhovoru: pro Magazín MF DNES, publikovanému v červnu 2016. Sekundární přepisy na
Blesk.cz a Expres.cz z téhož období zachycují klíčové pasáže: Pochází z napůl sudetské rodiny, v roce 1986 odešel do Německa. S Ivou se poprvé potkal na chalupě, když jí bylo sedmnáct. Kvůli vztahu přesunul firmu z Frankfurtu do Drážďan a založil pražskou pobočku, kde nechtěl osobně figurovat, proto tam byli zapsáni Iva a jeho bratr Ladislav. O Jaromíru Jágrovi v Německu neslyšel. Když mu Iva řekla, s kým předtím chodila, jméno mu nic neříkalo.
Tyto výroky kolují českou mediální krajinou dodnes, často prezentované jako čerstvé odhalení. Ve skutečnosti jde o devět let staré citace, které redakce periodicky recyklují při každém výročí vztahu.
Zdroj fotografie: Nextfoto Časová osa vztahu: kolik let to vlastně je?
Vágní formulace „dvacet let“ zakrývá přesnější čísla. Kubelková v roce 2014 mluvila o dvanácti letech soužití. V únoru 2024 Prima Ženy uváděla
22. výročí připadající na srpen 2024. O rok později, v srpnu 2025, se pracovalo s 23 lety. Začátek partnerského vztahu tedy spadá přibližně do srpna 2002, Ivě bylo dvacet, Georgovi výrazně víc.
Mezi milníky patří narození dcer Natálie v roce 2004 a Karolíny v roce 2009. Svatba se nekonala a podle všeho se konat nebude.
shrnula Kubelková v rozhovoru pro Prima Ženy. V roce 2020 totéž odlehčila žertem, že se s partnerem pořád poznávají a zjišťují, jestli spolu chtějí být. „Když věci fungují, je dobré je neměnit,“ Vědomá neviditelnost: strategie, nebo povaha?
Nejpřesvědčivější odpověď nabízí Kubelková sama. V rozhovoru pro eXtra.cz v září 2022 popsala mechanismus jednoduše: Georgovi nechává svobodu rozhodnout, kam chce a nechce jít. On sám vyhodnotí, zda je jeho přítomnost nutná. Doma spolu tráví času dost, na veřejnosti se potkávat nepotřebují.
Tohle uspořádání kontrastuje s běžným „párovým provozem“ českého showbyznysu, kde společné výstupy fungují jako vizitka stability. Georg a Iva zvolili opačný model:
stabilitu demonstrují délkou vztahu a klidem, s nímž o něm mluví, ne společnými fotografiemi z galavečerů.
Georgův profil přitom sahá daleko za nálepku „partner slavné ženy“. V roce 2023 mu v německém nakladatelství
R. G. Fischer vyšla kniha Tutanchamuns Schwester Maketaton (Tutanchamonova sestra Maketaton), práce o staroegyptské princezně, která potvrzuje jeho orientaci na výtvarno a kulturní dějiny. Na stránkách hesenské stavební správy je u obrazového materiálu uveden copyright „Studio THD – Georg Jirasek, Ladislav Dolezal“. Maluje, obchoduje s uměním, učil výtvarnou výchovu. V češtině mu blízcí říkají Jiří, drží výhradně německý pas a mezi Drážďanami a Prahou pendluje podle potřeby. Co drží dvacetiletý vztah pohromadě, podle těch, kdo ho žijí
Kubelková v rozhovorech opakovaně zmiňuje několik konkrétních návyků: několik telefonátů denně, vědomou péči o partnerskou dvojici i po příchodu dětí, fyzický kontakt a humor jako nástroj, který pomáhá překlenout rozdíly. V březnu 2026 pro iDNES.cz dodala, že vztah „dozrál přirozeně“ a že klíčovou roli hraje vzájemný respekt.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová