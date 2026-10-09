Měděný kupecký zásobník z koloniálu vynesl na Aukru 18 000 Kč. Malou smaltovanou dózu nikdo nechtěl ani za 1 290 Kč

Aukce s názvem „Kupecký zásobník na kávu…TOP“ skončila v neděli 19. července 2026 večer. Prodejce z České Lípy do ní vložil měděnou nádobu ve stylu art deco o výšce 104 centimetrů a s průměrem 39 centimetrů. Popis zabral tři slova: „bez vady, značený“. Přihodil na ni jediný člověk a aukce se uzavřela na částce, za kterou se běžné kuchyňské dózy neprodávají.
Muzeum kávy eviduje podobné kusy vysoké až 90 centimetrů
Kupecký zásobník nepatřil do kuchyně. Stál v koloniálu a kupec z něj odvažoval zrnkovou kávu do papírových sáčků. Takové nádoby bývají větší, reprezentativnější a vyrobené z kvalitnějšího kovu, často mají výdejní mechanismus, průzor nebo vyražené označení. Kus z České Lípy nabízí většinu toho, co sběratel hledá: mohutný rozměr, měď, značení a stav, který prodejce popsal jako bezvadný.
Podobné předměty mají místo i v muzejních sbírkách. Celostátní databáze eSbírky vede u Muzea kávy samostatnou podsbírku „Zásobníky na kávu“. Jeden z tamních exemplářů, červený měděný zásobník, pochází z roku 1919 a měří 76 centimetrů. Ještě starší kus z roku 1880 má na výšku 90 centimetrů. Zásobník vydražený na Aukru je vyšší než oba a materiálem jim odpovídá.
U kupeckého zásobníku se dá dohledat, kde stál, co se z něj prodávalo a kdo ho vyrobil. Domácí dóza takovou stopu zpravidla nenese.
Kolik dnes za kupecké zásobníky chtějí jiní prodejci na Aukru
Konečnou cenu nevytvořila přestřelka několika dražitelů, protože zájemce byl jen jeden. Částka byla přesto skutečně dosažena a zaplacena. Pro srovnání nabízí stejný portál starožitný kupecký zásobník na kávová zrna za 8 000 Kč, zásobník z měděného plechu za 10 000 Kč a zásobník na sypké potraviny za 5 500 Kč.
Tyto částky jsou ale představy prodávajících. Portál Arecenze, který procházel výsledky aukcí, upozorňuje, že vysoká inzerovaná cena ještě neznamená uskutečněný obchod. U různých zásobníků sám zaznamenal skutečné výsledky v rozmezí od 1 050 do 7 490 Kč. Kdo chce odhadnout cenu vlastního kusu, má v osmnácti tisících horní hranici doloženou jediným obchodem a jediným kupcem.
Na opačném konci stojí nabídka z Božího hodu vánočního 2025, tedy z 25. prosince. Šlo o modře smaltovanou dózu s nápisem pro kávu, vysokou 16,5 centimetru. Vyvolávací cena byla 1 290 Kč a nikdo nepřihodil. Měděný zásobník z července se prodal za téměř čtrnáctinásobek částky, za kterou dóza nenašla kupce.
Jediný chybějící díl, který srazí cenu na zlomek
Stáří samo o sobě hodnotu nezaručí. Meziválečná dóza může stát pár stovek, stejně stará nádoba v lepší kondici i několik tisíc. U kupeckých kusů mají největší potenciál měď, mosaz a kvalitní plech. Čitelný nápis „KÁVA“ nebo „KAFE“ jednoznačně spojuje předmět s jeho účelem a vyražená či malovaná značka výrobce nebo obchodu mu dává původ. Roli hraje i velikost, protože malých kuchyňských dóz se vyrábělo nesrovnatelně víc než velkých obchodních nádob.
Nejcitelněji se na ceně projeví kompletnost. Chybějící víko dokáže cenu srazit na zlomek, a totéž platí u výdejního mechanismu nebo průzoru. Na úplnosti stavěla i prvorepubliková souprava značky Ditmar Urbach s nápisem „Made in Czechoslovakia“, modrými medailony a růžemi, kterou starožitnictví Lučický mlýn prodalo za 9 900 Kč. Vedle dóz na kávu, cukr, rýži, housku, kroupy a čočku k ní patřily kořenky, lahve na olej a ocet, závěsné dózy na mouku a sůl i původní váleček. Jednotlivá dóza z téže sady by vynesla mnohem méně.
Dalším měřítkem je povrch. Ideální je původní smalt bez výrazných oprýskaných míst, u kovu pak patina, kterou nikdo dodatečně nepřelakoval. Zatřené oťuky, dobarvené plochy a nevhodné renovace hodnotu snižují. Lučický mlýn proto u modře smaltovaného džbánu z první republiky kromě lisovaného ocelového plechu a bílých prstenců uvádí i menší oťuky a opravy barevným odstínem.
Leštidlo počká: nejdřív nafoťte dno, víko i značku
Majitel, který zašedlou nádobu z půdy během odpoledne vydrhne drátěnkou do lesku, přijde o sběratelskou hodnotu. Americké Národní muzeum druhé světové války doporučuje kovové předměty bez odborné rady nečistit ani neleštit a připomíná, že oxidace může hodnotu dokonce zvyšovat. Skotská asociace Museums Galleries Scotland radí patinu neodstraňovat a sáhnout nanejvýš po měkkém suchém hadříku nebo štětci, bez vody a sprejových čističů. Texaská historická komise doporučuje omezit se na jemné odstranění prachu a cokoli dalšího svěřit konzervátorovi. Abraziva, odrezovače a domácí přetírání tedy nepřipadají v úvahu.
Fotografovat se má dřív, než se nádoby dotkne prachovka. Nejdřív celkové záběry zepředu, zezadu a z obou boků, potom víko, dno a vnitřek. Následují detaily nápisu a značky výrobce či obchodu a poctivé snímky oťuků, koroze, promáčklin a oprav. Na závěr se hodí fotka s metrem, aby zájemce viděl skutečnou velikost. Ceny je pak dobré porovnávat jen v rámci stejné kategorie, protože metrový měděný zásobník a malá smaltovaná dóza spolu nesouvisejí.
Viceprezidentka Asociace starožitníků Simona Šustková v rozhovoru pro Český rozhlas doporučila předmět s nejasným původem nafotit, obejít s ním několik obchodů nebo se obrátit na odborníky, protože nabídky se mohou výrazně lišit. Vedle starožitnictví a výkupů existuje i internetový prodej. Na Aukru stačí po registraci a ověření účtu předmět vyfotit, vystavit a zvolit aukci, nebo pevnou cenu „Kup teď“. Poplatek se platí za úspěšný prodej a prvních dvacet nabídek měsíčně lze vystavit bez poplatku. Kupující má navíc ochranu: peníze zůstávají u Aukra, dokud nepotvrdí doručení a stav zboží.