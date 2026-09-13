Med z obchodu často není pravý med. Poznáte to podle 1 řádku na etiketě

Sklenice medu v regálu vypadají skoro stejně. Liší se cenou, barvou a obrázkem včely na etiketě. Jestli ale máte v ruce poctivý včelí med, nebo ředěnou náhražku, často nepoznáte ani podle ceny, ani podle vzhledu. Rozhoduje jediný řádek drobného písma, kterého si většina lidí u pultu vůbec nevšimne.
Jeden řádek, který prozradí původ
Na sklenici bývá údaj o tom, odkud med pochází. Roky na něm u levnějších medů stávalo jen obecné „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU”. Zní to neškodně, kupující z toho ale nedostal žádnou užitečnou informaci. Pod touhle formulací se mohla skrývat sklenice, v níž převažoval levný med z druhého konce světa a evropského medu tam byl jen nepatrný zlomek.
A právě v tom byl dlouholetý problém. Z takového označení se kupující nedozvěděl jedinou konkrétní zemi, natož v jakém poměru jsou medy ve sklenici smíchané. Kdo kupoval med od české firmy a myslel si, že kupuje český med, se často mýlil. Firma med jen stáčela a mísila, samotný med přitom mohl být odkudkoli.
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Že nejde o okrajový problém, ukázala velká evropská kontrolní akce z přelomu let 2021 a 2022. Laboratoře prověřily 320 zásilek medu dovezeného do Evropy z dvaceti zemí. Podezření z falšování padlo na 147 z nich, tedy na 46 procent vzorků. U takového medu rozbory naznačily, že do něj někdo přidal cukr, což unijní pravidla pro med výslovně zakazují.
Med dlouhodobě patří mezi nejčastěji falšované potraviny. Důvod je prostý. Pravý med stojí několikanásobně víc než obyčejný cukerný sirup, a na tom cenovém rozdílu se dá pohodlně vydělat.
Sirupy, které projdou i laboratoří
Falšování dávno neznamená, že někdo do medu přimíchá obyčejný cukr. Dnešní náhražky jsou sirupy z rýže, pšenice nebo cukrové řepy, vyrobené tak, aby se pravému medu co nejvíc podobaly. Kukuřičné sirupy, které laboratoře uměly odhalit dřív, se dnes používají jen zřídka.
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Potíž je, že takovou příměs je těžké rozpoznat. „[…] nejde o med, přesto takový výrobek velmi sofistikovaně projde laboratorními testy,” uvedl pro ČT24 Josef Kölbl z Včelařství Domovina. Detekce se naštěstí zlepšuje. Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni jako první země v Evropské unii zavedla metodu, která v medu odhalí cizí enzymy nepatřící do pravého medu. Med si inspekce hlídá soustavně, bere ho jako jednu z rizikovějších položek na trhu. Letos z 37 prověřených vzorků hned patnáct nevyhovělo.
Co se teď na etiketách mění
Vágní označení původu má po letech odzvonit. Od června 2026 platí nová pravidla, podle kterých musí být na etiketě uvedené všechny země, ze kterých med pochází. A to přímo v hlavním zorném poli, seřazené podle podílu a doplněné procenty. Obecné „ze zemí EU” a „ze zemí mimo EU” tím končí.
Změnu přinesla nová evropská směrnice, kterou Česko promítlo do vyhlášky o medu. U malých balení do 30 gramů stačí zemi zkrátit na dvoupísmenný kód, celý název státu se na tak malou etiketu vypisovat nemusí. Počítejte ale s tím, že staré zásoby se smějí doprodávat, takže na sklenice se starým značením narazíte v obchodech ještě nějakou dobu.
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Přehledně rozdíl mezi starým a novým označením shrnuje tato tabulka:
Co etiketa uvádí Dříve Nově (od června 2026) Země původu jen obecně „ze zemí EU a ze zemí mimo EU” všechny země, ze kterých med pochází Konkrétní země žádná uvedené na etiketě Podíl jednotlivých medů neuvedený seřazený podle podílu a doplněný procenty Jak koupit med, kterému můžete věřit
Nejjednodušší vodítko je pořád ten jeden řádek s původem. Čím konkrétnější, tím lépe. Sklenice, která uvádí konkrétní zemi, ideálně region nebo rovnou jméno včelaře a adresu, je mnohem důvěryhodnější než anonymní směs.
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Nejjistější je med přímo od včelaře. Koupíte ho na trhu, ze dvora nebo v malých obchodech a víte, kde se stáčel. U medu z regálu se vyplatí sklenici otočit a ten drobný řádek si přečíst. Pár sekund u pultu napoví víc než cena nebo pěkná etiketa.
Nejspolehlivější med koupíte přímo od včelaře na trhu, kde víte, kde se stáčel. Ilustrační foto. Zdroj: Kateryna Hliznitsova / Unsplash.
Domácím testům typu kapka medu do vody nebo zapálení lžičky moc nevěřte. Moderní náhražky se pravému medu podobají tak dobře, že je kuchyňská zkouška neodhalí. Na údaj o původu na etiketě je dnes větší spoleh.
Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/konec-oznaceni-z-eu-a-mimo-eu-na-obalech-medu-musi-byt-uvadena-zeme-puvodu-374601, https://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-falsovane-medy.aspx, https://bezpecnostpotravin.cz/vysla-nova-vyhlaska-o-medu/, https://www.vitalia.cz/clanky/uz-zadne-falsovane-medy-a-smesky-z-celeho-sveta-pro-vceli-produkty-plati-nova-pravidla/, https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/food-fraud-how-genuine-your-honey-2023-03-23_en