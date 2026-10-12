Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý

Lžička se zapíchne do sklenice a dál nejde. Med, který byl na podzim krásně tekutý, se v zimě promění v tuhou bělavou hmotu. Spousta lidí ho pak odsune do kouta s tím, že je zkažený nebo šizený. Pomůže přitom jedno teplé místo, které v zimě hřeje skoro v každé domácnosti.
Radiátor a starý svetr přes noc
Včelaři mají na ztuhlý med nečekaně prostou radu. Sklenici stačí postavit na teplý radiátor ústředního topení. Ing. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského v Dole v rozhovoru pro časopis Včelařství doporučil sklenici na noc zabalit do tlustého svetru. Do rána se med podle něj vrátí do tekuté podoby.
Svetr drží teplo kolem celé sklenice, takže se obsah prohřívá pomalu a rovnoměrně. U větší sklenice nebo hodně tvrdého medu počítejte s tím, že to může zabrat den i dva.
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Radiátor je pro med jen krátká zastávka. Když lžička znovu volně projde až ke dnu, přeneste sklenici tam, kde se netopí, protože ve stálém teple med pomalu ztrácí kvalitu.
Jakmile med na radiátoru znovu zkapalní, patří sklenice zpátky na místo, kde se netopí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když topení zrovna nehřeje
Na podzim nebo na jaře, kdy jsou radiátory studené, poslouží obyčejný hrnec. Med se v něm ohřívá v několika krátkých kolech:
Na dno hrnce položte přeloženou utěrku, aby sklo neleželo přímo na horkém kovu, a postavte na ni sklenici. Kolem sklenice nalijte vodu a ohřívejte ji, dokud nemá 45 až 50 °C. Plotýnku vypněte a nechte sklenici chvíli v teplé vodě. Jakmile voda trochu zchladne, kolo zopakujte. Hotovo je ve chvíli, kdy se rozpustí i poslední krystalky. Přečtěte si také: Ani bujón, ani maggi. Koprovka bude chutnat jako od babičky díky 1 surovině, kterou přidávala na konci
Teploměr v kuchyni nemá každý. Titěra proto radí řídit se vlastní rukou. Když ji ve vodě vydržíte držet bez ucuknutí, teplota je v pořádku.
Kdo má troubu s horkovzdušným režimem, může sklenici prohřát i v ní při 50 °C. Termostat některých trub ale tak nízko nejde, takže se předem podívejte na ovladač nebo do návodu.
Proč med nepatří do mikrovlnky
Mikrovlnná trouba láká rychlostí, včelaři ji ale nedoporučují. Výzkumný ústav včelařský si to ověřil vlastními rozbory: med po pár minutách v mikrovlnce dopadne podobně jako po několika dnech ve vodní lázni. Mikrovlny ho navíc neprohřejí stejnoměrně, takže se část obsahu přehřeje dřív, než zbytek vůbec povolí, a med zpění.
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Ať med ohříváte jakkoli, teplota by neměla přesáhnout 50 °C. Nad touto hranicí v něm začínají mizet enzymy a s nimi i část toho, čím se med od obyčejného cukru liší.
Všechny způsoby přehledně shrnuje následující tabulka:
Způsob Jak na to Na co dát pozor Radiátor ústředního topení sklenici postavit na teplý radiátor a na noc ji zabalit do tlustého svetru u větší sklenice nebo hodně tvrdého medu to může zabrat den i dva, po zkapalnění med z topení sundat Hrnec s vodou vodní lázeň 45 až 50 °C v několika kolech s pauzami, sklenice stojí na utěrce bez teploměru stačí zkouška rukou: když ji ve vodě vydržíte držet bez ucuknutí, teplota je v pořádku Horkovzdušná trouba nastavit 50 °C u části trub termostat tak nízko nejde Mikrovlnka včelaři ji nedoporučují pár minut zatíží med jako několik dní ve vodní lázni, část obsahu se přehřeje a zpění Proč jeden med ztuhne za pár týdnů a jiný vydrží měsíce
Krystalizace patří k přirozeným vlastnostem pravého medu a o jeho stáří ani zkaženosti nic nevypovídá. Spíš prozrazuje, že s ním při zpracování nikdo nezacházel hrubě. Ztuhlý med má stejnou hodnotu jako tekutý a klidně se dá mazat na chléb i v pevné podobě.
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Tempo tuhnutí určuje složení cukrů. Glukóza krystalizuje ochotně, kdežto fruktóza drží med déle tekutý. Nejrychleji proto bělají květové medy s příměsí řepky, kterým stačí i pár týdnů od stočení. Tmavý lesní med vydrží tekutý celé měsíce a výjimkou mezi světlými medy je akátový, který nemusí ztuhnout ani za rok.
Pozornost si zaslouží sklenice jiného medu, která zůstává tekutá i po zhruba roce. Med v ní mohl projít přehřátím nebo tak důkladnou filtrací, že v něm nezbyl pyl, na kterém se krystalky tvoří.
Jak zabránit tomu, aby tuhl pořád dokola
Každé ohřátí med trochu zatíží, proto se nevyplatí rozpouštět celou velkou sklenici najednou. Šikovnější je ztekutit jen menší dávku, kterou brzy spotřebujete, a zbytek nechat v klidu ve spíži.
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U medu, který tuhne rychle, se vyplatí pastování. Stačí k tomu obyčejná lžíce. Jakmile se ve sklenici objeví první krystalky, míchejte med několik dní dvakrát až třikrát denně asi minutu. Míchání nedovolí krystalům narůst, takže z medu vznikne hustý krém, který se dobře maže a dál netvrdne.
Pravidelné míchání promění rychle tuhnoucí med v roztíratelný krém. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Víčko patří zpátky na sklenici hned po každém nabrání, ať je med tekutý nebo krémový. V otevřené sklenici med přitahuje vlhkost z kuchyňského vzduchu, postupně řídne a časem v něm začnou pracovat kvasinky. Na dlouhodobé uložení se nehodí ani police nad plotýnkou, kde na něj teplo působí den co den.
Zdroje: https://www.vcelarstvi.cz/casopis/opravdu-nevime-jak-se-starat-o-med-/, https://www.beedol.cz/dotazy-a-odpovedi/, http://www.vcelky.cz/oo-zkrystalizovany-med.htm, http://www.vcelky.cz/jednodruhove-medy.htm, https://cnn.iprima.cz/ceho-se-vyvarovat-pri-uskladneni-medu-vcelari-vyjmenovali-nejcastejsi-chyby-509166, https://cs.wikipedia.org/wiki/Med, https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/zkrystalmed-205×290.pdf