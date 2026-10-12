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Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý

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Lžička se zapíchne do sklenice a dál nejde. Med, který byl na podzim krásně tekutý, se v zimě promění v tuhou bělavou hmotu. Spousta lidí ho pak odsune do kouta...
Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý

Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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