Mečíky v zemi přes zimu nenechávejte. Při vykopávání ale většina lidí zapomene na jednu věc

Odkvetly vám mečíky a listy jim začínají žloutnout? Pak je nejvyšší čas myslet na jejich hlízy. Mečíky naše zimy v zemi nepřežijí a čím déle hlízy leží v mokré a studené podzimní půdě, tím větší je riziko, že je napadnou houbové choroby. Vykopávají se zhruba od konce září do poloviny října, vždy před prvními mrazy.
Zkušení zahrádkáři mají pro mečíky jednoduché pravidlo: do země na začátku května, ven kolem druhé říjnové neděle. Přesnější vodítko ale dá samotná rostlina. Hlízy potřebují dozrát, takže s vykopáváním počkejte aspoň čtyři až pět týdnů po odkvětu, ideálně až listy zežloutnou. Vykopáním hlíz chráníte mečíky nejen před mrazem, ale i před půdními houbami, které se hlízami přenášejí a v záhonu vydrží i desítky let. Proto je dobré mečíky sázet každý rok na jiné místo.
Jak hlízy vykopat a usušit
Vyberte si suchý den po několika dnech bez deště, protože hlízy z mokré půdy se hůř suší a snadněji plesniví. Opatrně je podeberte rycími vidlemi, vyzvedněte i s hroudou zeminy a hlínu jemně oklepejte. Nať seřízněte asi 5 až 10 centimetrů nad hlízou. Nepatří na běžný kompost, protože na ní mohou přežívat původci chorob. Buď ji spalte, nebo ji zkompostujte horkou cestou.
Foto: Pixabay
Pak přichází sušení, které nejde uspěchat. Hlízy obsahují kolem 90 procent vody, a pokud by zůstaly vlhké, slupky by začaly plesnivět. Rozložte je proto v jedné vrstvě do lísek nebo krabic a nechte je dva až tři týdny schnout v teplé a vzdušné místnosti při pokojové teplotě. Čas od času je obraťte.
Na tohle se nejčastěji zapomíná
Když hlízy pořádně proschnou, podívejte se na jejich spodek. Pod novou, pevnou hlízou najdete starou, scvrklou hlízu z loňska, která už svou práci odvedla. Po usušení se mezi nimi vytvoří odlučovací vrstva, takže starou hlízu snadno odlomíte i s uschlými kořeny. Udělejte to vždy, protože seschlé zbytky často obsahují zárodky chorob. Ze stejného důvodu z hlíz sloupněte i vrchní hrubou slupku, ve které rády přezimují třásněnky.
Tip: Pěstování mečíků: Je to snadné, jen pozor na zdravé hlízy, správné stanoviště i termín výsadby
Kolem nové hlízy najdete také spoustu drobných hlízek podobných korálkům. Nevyhazujte je. Na jaře je vysaďte do truhlíku nebo řádku zhruba do čtyř centimetrů hloubky a mečíky si tak namnožíte zdarma. Rozkvetou ovšem až za rok či dva, až zesílí.
Očištěné hlízy uložte do děrovaných krabic nebo papírových sáčků a skladujte je v suchu, temnu a chladu, ideálně při teplotě kolem 5 až 8 °C. Při nule a níž zmrznou, v teple zase vysychají a předčasně raší. Jednou za měsíc je prohlédněte a každou měkkou, plesnivou nebo skvrnitou hlízu hned vyřaďte. Nemocná hlíza by totiž během zimy nakazila i ty zdravé, které leží vedle ní.
Zdroje info: Autor, https://www.plantsandflowersfoundationholland.org/en/how-to-keep-your-gladioli-fresher-for-longer/, https://gladaway.com/care/
Náhledové foto: Pixabay
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