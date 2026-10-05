Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mečíky v zemi přes zimu nenechávejte. Při vykopávání ale většina lidí zapomene na jednu věc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Odkvetly vám mečíky a listy jim začínají žloutnout? Pak je nejvyšší čas myslet na jejich hlízy. Mečíky naše zimy v zemi nepřežijí a čím déle hlízy leží v mokré a studené podzimní půdě, tím větší je riziko, že je napadnou houbové choroby. Vykopávají se zhruba od konce září do poloviny října, vždy před prvními mrazy.
Mečík

Mečík

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 23:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Zelené natě nemusí do kompostu: Využijte je na pesto i do vývaru
Zelené natě nemusí do kompostu: Využijte je na pesto i do vývaru
Příští rok budou borůvky plné plodů. Pohnojte je lógrem a chlebem
Příští rok budou borůvky plné plodů. Pohnojte je lógrem a chlebem

Také pěstujete na své zahradě borůvky? Potom mi dáte za pravdu, že bez správné péče si o keřích plných...

Likvidujete rajčatové keříky po sklizni. Škoda, dají se ještě využít
Likvidujete rajčatové keříky po sklizni. Škoda, dají se ještě využít

Sezóna rajčat se pomalu chýlí ke svému konci. Při pohledu na záhon je to patrné. Některé rostliny už tam...

Červivá jablka: zasáhnout můžete už po sklizni
Červivá jablka: zasáhnout můžete už po sklizni

Sklízeli jste letos plody své jabloně a zjistili jste, že červivá jablka tvoří podstatnou část úrody?...

Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku
Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku

Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku. Sůl, čištění podlahy, dřevěná...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.