Mechanik radí Čechům: tohle tlačítko v autě v zimě nikdy nemačkejte. Většina řidičů ho používá denně a ničí si motor

Na palubní desce většiny novějších aut sedí nenápadné tlačítko s písmenem A, kolem kterého se točí šipka. Patří k funkci, se kterou mnozí řidiči jezdí každý den, aniž by o ní přemýšleli. S příchodem mrazů se kolem ní mezi automechaniky pravidelně rozhoří spor o startér, akumulátor a nakonec i o motor.
Proč servisy start-stopu nevěří
Řeč je o systému start-stop. Jakmile auto zůstane stát, třeba před závorami nebo v ranní zácpě, elektronika motor zhasne. Znovu ho nastartuje, když sešlápnete spojku nebo povolíte brzdu. Na cestě přes celé město se to klidně stane mnohokrát.
Část automechaniků vidí v tomhle neustálém zhasínání problém. Největší obavy mají o startér, který se v takovém autě otočí mnohem častěji než ve starším voze. Baterii podle nich ubírá síly ustavičné střídání vybíjení a dobíjení. Mluví se i o ložiskách, protože po zhasnutí klesne tlak oleje a mazání se musí při každém rozjezdu znovu obnovit.
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Někteří servisní technici proto doporučují systém v zimě a na krátkých trasách raději vypínat. Mráz totiž akumulátor zatěžuje dvojnásob. Baterie v chladu pojme méně energie a ještě musí roztočit ztuhlý motor, který si při startu bere víc proudu než v létě. Když jezdíte jen pár kilometrů, alternátor ji navíc nestihne dobít.
Když motor na semaforu nezhasne
Za mrazivého rána auto na křižovatce zhasínat „zapomíná“, a s technikou je přitom všechno v pořádku. Než motor zhasne, musí být podle elektroniky zahřátý a baterie musí mít dost energie i na další start. V zimě proto start-stop u moderního auta často vůbec nenaskočí.
Jiné je to ve chvíli, kdy funkce zůstává nečinná i s teplým motorem, ačkoli jste ji tlačítkem nevypnuli. Elektronika tím většinou upozorňuje na slábnoucí baterii. Nechte akumulátor změřit v servisu, případně ho dobijte nabíječkou. Často jde o nejranější náznak, že dosluhuje.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrář v luxusním hotelu v Praze za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Když start-stop přestane fungovat i u zahřátého motoru, bývá to první signál slábnoucí baterie. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy tlačítko opravdu zmáčknout
Jedno zmáčknutí tlačítka s písmenem A funkci vyřadí, ovšem jen do chvíle, kdy jízdu ukončíte a zhasnete motor. Na příští cestu s ní většina vozů znovu počítá.
Smysl to má hlavně při krátkých zimních cestách, během kterých motor nedosáhne provozní teploty, třeba pro rohlíky do obchodu za rohem.
Úpravy, které funkci odstaví natrvalo, třeba přeprogramováním řídicí jednotky nebo zásuvným doplňkem, odborníci nedoporučují. Vůz s továrním start-stopem má na časté starty připravené díly, takže takový zásah podle nich nemá přínos.
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Druhá strana sporu připomíná, že vozy se start-stopem dostávají jiné díly než starší auta. Mají zesílený startér, který vydrží stovky tisíc startů, a odolnější baterii typu EFB nebo AGM. Německý autoklub ADAC proto u startéru ani u baterie zvýšené opotřebení neočekává.
Zvýšené opotřebení motoru podle motoristických redakcí nepotvrdily testy ani praxe. Pomáhají tomu dnešní řidší oleje, díky kterým se tlak oleje po každém startu rychle obnoví. Úspora paliva přitom existuje. Pro ryze městský provoz uvádí ADAC až 15 procent. Kdo jezdí i mimo město, ušetří podle motoristických redakcí nanejvýš nízké jednotky procent.
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Argumenty obou stran sporu přehledně shrnuje následující tabulka:
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Díl Čeho se obávají servisy Co odpovídá druhá strana sporu Startér Otočí se mnohem častěji než ve starším voze. Zesílený startér, který vydrží stovky tisíc startů; ADAC zvýšené opotřebení neočekává. Baterie Ubírá jí síly ustavičné střídání vybíjení a dobíjení. Odolnější baterie typu EFB nebo AGM; ADAC zvýšené opotřebení neočekává. Motor a ložiska Po zhasnutí klesne tlak oleje a mazání se musí při každém rozjezdu znovu obnovit. Zvýšené opotřebení podle motoristických redakcí nepotvrdily testy ani praxe, díky řidším olejům se tlak oleje rychle obnoví.
O tom, jestli tlačítko v zimě mačkat, nakonec rozhoduje hlavně stáří auta, délka vašich tras a kondice baterie.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/kdo-pouziva-tuto-funkci-v-aute-ten-si-nici-motor-mechanici-krouti-hlavou, https://energozrouti.cz/clanek/tuto-funkci-v-aute-vetsina-lidi-nechava-zapnutou-i-v-zime-nici-motor-i-spotrebu, https://www.denik.cz/automagazin/start-stop-system-auto-spotreba-232025.html, https://www.autojournal.cz/?p=250846, https://www.echo24.de/leben/auto/start-stopp-system-im-auto-deaktivieren-das-sollten-autofahrer-wissen-94449220.html, https://www.autobild.de/artikel/start-stopp-system-23479771.html, https://www.denik.cz/zivot-ridice/start-auto-zima-rady-tipy-052026.html, https://autotrip.cz/start-stop-system-skodi/