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Mechanik radí Čechům: tohle tlačítko v autě v zimě nikdy nemačkejte. Většina řidičů ho používá denně a ničí si motor

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Na palubní desce většiny novějších aut sedí nenápadné tlačítko s písmenem A, […]
Mechanik radí Čechům: tohle tlačítko v autě v zimě nikdy nemačkejte. Většina řidičů ho používá denně a ničí si motor

Mechanik radí Čechům: tohle tlačítko v autě v zimě nikdy nemačkejte. Většina řidičů ho používá denně a ničí si motor

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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