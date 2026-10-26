Mech ve spárách dlažby zmizí i bez přípravků s mědí. Stačí tři věci z kuchyně, základem je čtvrt litru octa

Zelený povlak ve škvírách kazí vzhled cesty a navíc v ní drží vlhkost, která dlažbě nijak neprospívá. Daří se mu na stinných, vlhkých a zatuchlých místech a mezery mezi dlaždicemi takové podmínky nabízejí téměř ideálně. Na jeho odstranění stačí jedlá soda, bílý ocet a obyčejný saponát na nádobí. Všechno se smíchá v jedné míse.
Rostlina bez kořenů pije listy, proto jí stinné spáry svědčí
Mechy patří k prastarým a velmi jednoduchým rostlinám. Nemají kořeny ani semena, množí se výtrusy a vodu nasávají přímo listy. Bez trvale vlhkého a zastíněného prostředí proto neporostou.
Přímé slunce mech vysušuje a zastavuje jeho růst, uvádí web InfinitePaving. Ohroženější jsou tedy části chodníku, kam slunce dopadá málo. Spáry mezi dlaždicemi splňují obě podmínky nejlépe tehdy, když se v nich usadí nečistoty a organické zbytky.
Kolik sody a octa potřebujete na jednu dávku
Proti mechu se obvykle nakupují komerční přípravky s mědí nebo podobnými látkami. Na dlažbu ale často nejsou potřeba. Domácí směs se připraví ze dvou polévkových lžic jedlé sody, čtvrt litru bílého octa a několika kapek saponátu.
Ocet se sodou spolu šumivě reagují a tato reakce má mech uvolnit z povrchu. Saponát pomáhá, aby roztok ulpěl na lístcích a stvolech, a ty se pak snáz odstraňují. Původní návod směsi říká pasta, při poměru dvou lžic sody na čtvrt litru octa ale vznikne tekutina, kterou se mech zalévá.
Po zalití přijde na řadu několikahodinové čekání
Nejdřív v míse smíchejte sodu s octem. Směs okamžitě začne šumět, a proto se vyplatí větší nádoba, ze které nic nepřeteče. Potom přidejte saponát, znovu promíchejte a roztokem mech prostě zalijte. Takový postup doporučuje magazín Express.
Pak je třeba nechat směs několik hodin působit. Sliby, že mech zmizí za pár minut, tedy neodpovídají ani samotnému návodu.
Nakonec mech ze všech škvír vydrhněte hrubým kartáčem.
Na kmeny stromů se hodí jiný prostředek s mědí
Podle návodu jde drhnutí po působení směsi snadno a nový mech se jen tak neobjeví. Druhou část slibu ale nic nedokládá. Stín a vlhko ve spárách po ošetření zůstávají a nečistoty a organické zbytky se v nich mohou usazovat znovu.
Mech nerůstá jen na dlažbě, ale i na stromech. Na kmeny redakce webu Chalupáři-Zahrádkáři doporučuje síran měďnatý.