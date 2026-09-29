Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Mech v trávníku zmizí rychleji, když mu vezmete to, co potřebuje. Pomoci může i ocet

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mech v trávníku zmizí rychleji, když mu vezmete to, co potřebuje. Pomoci může i ocet. Mech v trávníku umí během několika měsíců vytvořit souvislý zelený koberec, pod kterým se původní tráva pomalu ztrácí. Nejčastěji se objeví tam, kde má trávník problém prospívat, například v utužené půdě, ve stínu nebo na místech, kde se dlouho drží voda. A právě tady bývá zakopaný pes. Když pouze odstraníte mech, ale podmínky nezměníte, brzy se objeví znovu.
Mech 2

Mech 2

Zdroj:
Reklama
Další články z Naše zahrada
Jak nastartovat orchidej k podzimnímu kvetení? Stačí správná výživa
Jak nastartovat orchidej k podzimnímu kvetení? Stačí správná výživa
Růžičková kapusta: Čím později přichází chlad, tím lepší sklizeň
Růžičková kapusta: Čím později přichází chlad, tím lepší sklizeň

Jedná se o zeleninu, které chladné počasí nevadí. Ba naopak. Právě nižší teploty mohou mít pozitivní vliv...

Rododendron na podzim znovu kvete: co s ním udělat před zimou
Rododendron na podzim znovu kvete: co s ním udělat před zimou

Už přemýšlíte o zazimování zahrady, když vtom si všimnete, že váš rododendron začíná znovu kvést. Co teď...

Ochlazuje se. Jak zajistit slepicím vyvážený podzimní jídelníček
Ochlazuje se. Jak zajistit slepicím vyvážený podzimní jídelníček

Podzim je tu a teploty začínají padat dolů. Není se čemu divit. Čeká nás sice ještě zřejmě solidní babí...

Chyby při pěstování křenu mohou potlačit jeho štiplavost
Chyby při pěstování křenu mohou potlačit jeho štiplavost

Křen je typický svou štiplavou chutí a někdy bývá proto nazýván jako český ženšen. Dokáže ozvláštnit chuť...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.