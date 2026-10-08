McTominay musel podstoupit zákrok kvůli srdeční arytmii. Teď dostal od lékařů zelenou k návratuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
McTominay musel podstoupit zákrok kvůli srdeční arytmii. Teď dostal od lékařů zelenou k návratu
Článek byl publikován 08.10.2026 10:00
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