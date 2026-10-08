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McTominay musel podstoupit zákrok kvůli srdeční arytmii. Teď dostal od lékařů zelenou k návratu

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Scott McTominay se po více než měsíci může znovu vrátit do sestavy Neapole. Devětadvacetiletý skotský reprezentant podstoupil v září ablaci kvůli mírné srdeční arytmii a po dalších vyšetřeních dostal lékařské povolení k plné fotbalové zátěži.
McTominay musel podstoupit zákrok kvůli srdeční arytmii. Teď dostal od lékařů zelenou k návratu

McTominay musel podstoupit zákrok kvůli srdeční arytmii. Teď dostal od lékařů zelenou k návratu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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