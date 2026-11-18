Uprostřed parketu nočního klubu Cake ve Scottsdale v Arizoně se podle vlastních slov začal dusit a přestal reagovat. Tommy McMillen, 28letý americký bojovník pérové váhy (do 66 kg) v UFC, největší světové organizaci MMA, s profesionální bilancí 12-0, si z toho večera nepamatuje nic, ani to, jak se do klubu dostal. Probral se podle svého vyprávění až druhý den kolem páté ráno. 9 dní nato o té noci poprvé promluvil veřejně. Redakce MMAmag jeho vyprávění porovnala s tím, co o zásahu uvedla policie, a oddělila doloženou část od té, která stojí jen na jeho paměti.
Noc, kterou si sám nepamatuje
V přepisu epizody podcastu Joea Rogana ze 17. listopadu 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, zaznělo McMillenovo vlastní líčení: „Byl jsem uprostřed klubu a měl jsem u sebe několik různých látek. Možná jsem smíchal špatné látky, nebo to byla špatná dávka. Moje tělo to asi vzdalo a začal jsem se tím skoro dusit.“ Jde o jeho tvrzení, ne o zjištění úřadů; veřejný toxikologický nález k dispozici není.
Server TMZ zveřejnil případ 12. listopadu 2026 s odvoláním na mluvčího policie ve Scottsdale. Podle něj byl McMillen nalezen nereagující, policisté ho vynesli z klubové koupelny a na zemi u něj viděli bílou práškovou látku. Deník LA Times doplnil, že podle policie stále dýchal a že záznam o zásahu byl veden jako předávkování. Policisté mu podle obou zpráv podali dvě dávky Narcanu. Ten se podle příručky americké agentury SAMHSA používá při podezření na opioidové předávkování a má se podat i tehdy, když není jisté, co člověk užil. Sám o sobě tedy neříká, co měl McMillen v těle.
|Datum
|Co je doložené
|Kdo to uvedl
|8. 11. 2026
|zásah v klubu Cake, převoz do nemocnice
|policie ve Scottsdale přes TMZ
|12. 11. 2026
|první zveřejnění případu
|TMZ
|14. 11. 2026
|reakce šéfa UFC po turnaji
|Dana White na tiskové konferenci
|17. 11. 2026
|vlastní popis incidentu
|Tommy McMillen v podcastu
9 dní po té noci usedl do křesla podcastu Joea Rogana a dostal otázku, jestli s večírky skončí.
Co slíbil a co neslíbil
Rogan mu v epizodě řekl, že bez Narcanu mohl být mrtvý. McMillen odpověděl: „Myslím, že v určitých ohledech je to budíček. Je to budíček, ale není to tak, že bych ze dne na den přestal pařit.“ Jiný závazek v rozhovoru nepadl.
Varovný tón kolem něj přitom zazněl dřív. Redakce MMAmag postavila vedle sebe dvě vyjádření s odstupem 12 dní: v rozhovoru pro podcast Ariela Helwaniho z 27. října 2026, z něhož citoval server Uncrowned, mluvil McMillenův trenér Sean O’Malley o tom, že svěřenec je „v klíčovém bodě kariéry“ a že volbu musí nakonec udělat sám. 12 dní poté přišel zásah v klubu. Podle zpráv MMA Fighting a LA Times napsal McMillen 12. listopadu 2026 na sociální sítě, že je připravený přijmout zápas na poslední chvíli.
3 dny před rozhovorem u Rogana musel na tiskové konferenci po UFC 334 odpovídat i šéf organizace.
Dana White se o tom dozvěděl stejně jako fanoušci
Po turnaji UFC 334, který se konal 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden v New Yorku, dostal otázku šéf UFC Dana White. Podle reportu z tiskové konference řekl: „Jak jsem se to dozvěděl? Online jako všichni ostatní.“ Situaci označil za hroznou, McMillenův návrat do tréninku za neuvěřitelný a dodal, že doufá v obrovský budíček.
V pravidlech UFC pro chování bojovníků (UFC Fighter Conduct Policy), která redakce MMAmag prošla, stojí, že při podezření na provinění vede vyšetřování sama organizace a po jeho skončení může uložit pokutu, suspendaci či ukončit spolupráci, případně podmínit další působení klinickým vyšetřením, poradenstvím nebo léčbou. Nic z toho UFC zatím veřejně neoznámila. V antidopingovém zpravodajství UFC se jméno Tommyho McMillena k 18. listopadu 2026 mezi zveřejněnými sankcemi neobjevuje a o dopingový případ tu nejde.
Rozhodnutí zatím leží jen na něm
GLOSA · Po takovém incidentu obvykle přichází připravené prohlášení o chybě a o novém začátku. McMillen místo něj nabídl větu, která nekončí slibem. Je to upřímnější než formulka, a právě proto nepříjemnější: debata se nevede o tom, jestli se omluvil správně, ale o tom, co udělá dál.
A dál zatím nerozhodl nikdo jiný. Žádná komise ani organizace veřejně nezasáhla, takže jediným aktérem zůstává on sám. Nejvíc o jeho situaci řekne až den, kdy se jeho jméno objeví na zápasové kartě. Co přesně má přitom na stole, se dá vyčíst z jeho bilance.
Co je ve hře u bojovníka s bilancí 12-0
Smlouvu s UFC si vybojoval 2. září 2025 na turnaji série Dana White’s Contender Series v Las Vegas, kde podle výsledkového dokumentu nevadské komise porazil Davida Ozmaniana většinovým rozhodnutím. Od té chvíle do 8. listopadu 2026 uplynulo zhruba 14 měsíců. V UFC debutoval 4. dubna 2026, naposledy zvítězil 12. září 2026 nad Marwanem Rahikim jednomyslným rozhodnutím a v organizaci má 3 zápasy a 3 výhry. V oficiálním pořadí pérové váhy z 11. listopadu 2026 ještě není a k 18. listopadu 2026 nebyl veřejně potvrzen jeho další soupeř.
Varování tak zaznělo dvakrát. V říjnu od vlastního rohu, v listopadu z vlastního těla. Slib po nich nepadl ani jednou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková