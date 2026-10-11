McLaren roky tvrdil, že SUV by jeho značku naředilo. Teď na něj a na vlastní motory vsadí půl miliardy liber

McLaren program oznámil v září 2026. Kromě SUV obsahuje novou montážní kapacitu ve Velké Británii a závazek vytvořit do roku 2032 minimálně tisíc pracovních míst. Ještě v roce 2018 přitom tehdejší šéf Mike Flewitt SUV odmítal s tím, že by značku naředilo a zákazníci o ně nestojí. Tony Joseph ze severoamerické pobočky McLarenu ve stejném roce dodal, že firma nemá technickou základnu, na které by takové auto postavila, a že by se jí projekt ekonomicky nevyplatil. Na druhou námitku teď McLaren odpovídá novou výrobní kapacitou a vlastními pohonnými jednotkami.
Kolik aut navíc prodalo Lamborghini díky jedinému modelu Urus
Konkurence vyrazila dřív. Lamborghini ukázalo Urus v prosinci 2017, Aston Martin představil DBX 20. listopadu 2019 a Ferrari přidalo Purosangue 13. září 2022. McLaren mezitím dál opakoval, že tudy jeho cesta nevede.
Nejlépe čitelný je příklad Lamborghini. V roce 2017 značka dodala 3 815 aut, v roce 2023 už 10 112, takže celkový objem vzrostl víc než dvaapůlkrát. Samotný Urus loni našel 6 087 zákazníků, což je víc, než kolik aut prodalo celé Lamborghini v roce před jeho uvedením. Na celkových dodávkách se tak SUV podílí zhruba 60 procenty a je nejprodávanějším modelem značky.
Aston Martin s DBX překonal tři tisíce prodaných kusů už v prvním roce sériové výroby a v roce 2024 tvořilo SUV zhruba 31 procent jeho velkoobchodních dodávek. Ferrari zvolilo opatrnější cestu. Purosangue s atmosférickým dvanáctiválcem o výkonu 725 koní (541 kW) vyrábí v omezeném počtu jako exkluzivní model, takže objemovým tahákem značky není.
Dvacet měsíců s novým majitelem z Abú Dhabí přepsalo plán
Novým vlastníkem McLarenu je L'IMAD, investiční platforma vlády Abú Dhabí. Dlouhodobou strategii ladila s vedením firmy dvacet měsíců.
Do toho přišla restrukturalizace. McLaren přešel na výrobu jen na objednávku a omezil zásoby aut u dealerů. V roce 2025 dodal zhruba dva tisíce vozů, tedy asi třetinu toho, co Lamborghini za rok prodalo jen ze samotného Urusu. Z takového objemu značka dlouhodobě neporoste, pokud k supersportům nepřidá další model.
Třetím důvodem jsou fanoušci. McLaren otevřeně přiznal, že kolem něj existuje velká skupina lidí, kteří si značku oblíbili hlavně v dobách úspěchů ve Formuli 1, ale dvoumístný supersport si nikdy nekoupí. Nick Collins z McLarenu to v rozhovoru pro Guardian označil za „nevyužitou lásku“.
Proč se nové SUV nevejde na výrobní linku ve Wokingu
Oficiální komunikace mluví o „kompletním portfoliu kolem supersportu“, takže SUV má stát vedle supersportů, ne místo nich. Provozní ředitel Michael Straughan upřesnil, že budoucí modely budou mít i motor vpředu a pohon všech kol. Takovou konstrukci podle něj nejde na současné lince ve Wokingu smysluplně kombinovat se supersporty, jejichž koncepce je orientovaná dozadu. Proto McLaren potřebuje novou montážní kapacitu a rozšiřuje zázemí do South Yorkshire, Bicesteru a Midlands.
Motory a převodovky si McLaren dosud navrhoval a ve výrobě se spoléhal na externí dodavatele. Teď je poprvé v historii bude vyrábět sám a začne dvěma novými pohonnými jednotkami. Z dlouhodobého pohledu je to větší zásah do fungování firmy než samotný příchod SUV, protože značka přestane být při výrobě nejdražší části auta závislá na cizích továrnách. Vlastní motory nakonec poslouží celé nabídce, nejen jednomu modelu.
Řada věcí zůstává otevřená. McLaren nezveřejnil jméno modelu ani cenu a o termínu premiéry říká jen, že bude „před rokem 2030“. Výkon, hmotnost ani platforma potvrzené nejsou. Jasno je naopak v elektřině: čistě elektrický model značka zatím nechystá, protože se na něj zákazníci podle ní neptají a v segmentu, kde se elektromobily prosazují pomalu, nechce udělat produktovou chybu.
Jediný nový McLaren za půl roku: jak si vede Česko
Podle dat SDA se v Česku v prvním pololetí 2026 zaregistroval jediný nový McLaren. Lamborghini ve stejném období připsalo 13 registrací a Aston Martin 16. Ferrari jich mělo 65, tedy pětašedesátkrát víc než McLaren. Všechny tři značky s vyšším počtem registrací mají SUV v nabídce už několik let.
Kolik bude nové SUV stát, se zatím odhadovat nedá. Rozptyl u konkurence je velký: Ferrari Purosangue vychází v databázi Autohledu zhruba na 9,85 milionu korun, Aston Martin DBX startoval při uvedení na trh přibližně na 4,7 milionu korun. Nejdražší z rivalů tedy stojí víc než dvojnásobek. Do jaké části tohoto pásma se McLaren zařadí, rozhodne o jeho šancích v Česku víc než samotný typ karoserie.
Prodej a servis McLarenu u nás zajišťuje Bychl Automotive ve Vestci. Informace o tom, kolik kusů nového SUV dostane český trh a kdy dorazí první vozy, zatím nemá ani on.