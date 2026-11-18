Conor McGregor, 38letý irský bojovník s bilancí 22-7-0 a bývalý šampion UFC v pérové váze do 66 kg i v lehké váze do 70,3 kg, jindy na sítích píše výzvy, posměšky a oznámení o tom, koho chce porazit. Tentokrát napsal něco jiného. Krátce po zprávě, že zemřel Lee Reeves, 31letý irský boxer v superlehké váze s bilancí 16-2, zveřejnil na svém účtu na síti X text, ve kterém označil bojový sport za příliš nebezpečný. Bývalý šampion organizace UFC ve dvou váhových divizích v něm píše, že boj nestojí za život šťastného, laskavého a ambiciózního mladého muže. Redakce MMAmag jeho slova porovnala s rozhovorem pro irský magazín Hot Press, ve kterém tentýž muž riziko boje v roce 2013 zlehčoval.
Vzkaz, jaký od McGregora na sítích obvykle nečtete
McGregor příspěvek zveřejnil 17. listopadu 2026. Nereagoval na soupeře, rozhodčího ani na pravidla, ale na zprávu o smrti krajana. Z vloženého příspěvku na webu The Spun a z plného přepisu, který vydal AOL společně s MMA Junkie, redakce MMAmag dohledala jeho znění.
„Strašně smutné slyšet o úmrtí irského boxera Lee Reevese. Myslím teď na jeho rodinu a tým. Ukazuje to celý bojový sport v jiném světle. Je prostě příliš nebezpečný a nestojí za život šťastného, laskavého a ambiciózního mladého muže. Jsem z té zprávy velmi smutný. Objímejte své blízké každý den.“
McGregor tedy nezpochybnil jeden zápas, ale sport jako celek. Přepisy se přitom liší v pravopisu boxerova jména uvnitř citace: The Spun uvádí tvar „Reaves“, AOL s MMA Junkie „Reeves“. Na co přesně McGregor reagoval, ukazuje jeden srpnový večer v Dublinu a číslo, které mezi ním a zprávou o úmrtí stojí.
Večer v Dublinu, který měl dohru až po třech měsících
Z oficiální stránky akce, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že zápas superlehké váhy do 63,5 kg se odehrál 1. srpna 2026 v Dublinu na kartě promotérské společnosti Queensberry s hlavním duelem Pierce O’Leary proti Marku Chamberlainovi a že Gary Cully v něm zvítězil knockoutem v desátém, tedy závěrečném kole. Reevese odnesli z ringu. Podle magazínu The Ring podstoupil operaci a byl v medicínsky navozeném kómatu.
- 1. srpna 2026: zápas v Dublinu, knockout v 10. kole
- srpen 2026: operace a medicínsky navozené kóma
- 16. listopadu 2026: Reeves umírá v nemocnici v Limericku podle úmrtního oznámení
- 17. listopadu 2026: McGregorův příspěvek na X
Mezi zápasem a úmrtím leží 107 dní.
Bilance 16-2 a slova, která zazněla už v srpnu
Reeves měl podle databáze Martialbot bilanci 16-2 a 11 výher knockoutem; profesionálem byl od listopadu 2018. Soupeř z posledního zápasu Gary Cully podle instagramového příspěvku přetištěného irským webem Extra.ie napsal, že se s Reevesem znali roky.
V textu Dublin reflections, který promotér Frank Warren zveřejnil na webu Queensberry po srpnové akci, redakce MMAmag našla pasáž: „Rizika tohoto typu zranění bohužel v našem sportu nelze plně odstranit. Vedle praktických opatření, která zavádíme z bezpečnostního a zdravotního hlediska, je stejně důležité odpovědné sestavování zápasů.“ Téma ceny boje tedy otevřel někdo z branže dřív než McGregor.
Po úmrtí Queensberry podle prohlášení citovaného magazínem The Ring 17. listopadu 2026 uvedla: „Lee byl nesmírně talentovaný boxer a zároveň skutečný vzor a inspirace pro svou komunitu.“ Nejsilněji ale McGregorova slova vyznívají ve chvíli, kdy se postaví vedle toho, co o nebezpečí bojových sportů tvrdil on sám před lety.
Třináct let mezi dvěma větami
ANALÝZA V rozhovoru, který Hot Press publikoval 22. května 2013, McGregor na otázku po riziku odpověděl: „Nesoustředím se na nebezpečí nebo rizika, soustředím se jen na sport.“ A dodal: „Není to tak nebezpečné, jak si lidé myslí. Je to ušlechtilé umění.“
Mezi oběma vyjádřeními leží třináct let, jeho vlastní kariéra, dva tituly a smrt krajana. Není to otočka v názoru na pravidla ani na konkrétní organizaci. Je to změna tónu u člověka, jehož jméno otevírá téma bezpečnosti publiku, které si o ní jinak nepřečte ani řádek.
Obě věty jsou autentické a obě patří jednomu muži. Hvězda, která boj roky prodávala, u jednoho jména zpochybnila jeho cenu. To jméno zní Lee Reeves.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek