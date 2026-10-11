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McGregor ho urážel narážkami na incest. Chimaev vysvětlil jizvu na rtu: jako batole spadl ze schodů na beton

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Jizva na rtu patří ke Khamzatu Chimaevovi stejně neodmyslitelně jako jeho styl boje. Má původ v domácí nehodě, kterou si sám nepamatuje. Kromě jizvy mu po ní zůstala i potíž, kterou by u bojovníka jeho typu čekal málokdo.
McGregor ho urážel narážkami na incest. Chimaev vysvětlil jizvu na rtu: jako batole spadl ze schodů na beton

McGregor ho urážel narážkami na incest. Chimaev vysvětlil jizvu na rtu: jako batole spadl ze schodů na beton

Zdroj: Foto: Adam Tunniev - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 00:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

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