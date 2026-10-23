McDavid překonal Gretzkyho rekord. Za deset zápasů nasbíral 31 bodů a NHL sleduje něco mimořádného

Carolina vedla v Edmontonu 5:4 a do konce třetí třetiny zbývalo posledních 88 sekund. Oilers už odvolali brankáře a hráli vabank. Proti nim stál tým, který v předchozích zápasech ukazoval, proč patří k nejsilnějším mužstvům NHL. Jenže Edmonton měl na ledě Connora McDavida.
Kapitán Oilers poslal puk na branku, ten se odrazil od brusle Jesperiho Kotkaniemiho a skončil v síti. Vyrovnáno. Edmonton nakonec zvítězil 6:5 po samostatných nájezdech a McDavid uzavřel večer se dvěma góly a třemi asistencemi.
Pět bodů v jediném utkání je samo o sobě mimořádný výkon. Jenže v případě McDavida šlo už o třetí takový zápas během úvodních deseti utkání sezony. A právě tím se dostáváme k číslu, které bude v dalších týdnech poutat mimořádnou pozornost.
Gretzkyho rekord vydržel více než čtyřicet let
Po deseti odehraných zápasech má McDavid na kontě osm gólů a třiadvacet asistencí. Celkem tedy 31 bodů. Tím překonal dosavadní klubové maximum Edmontonu, které v sezoně 1984/85 vytvořil Wayne Gretzky. Nejproduktivnější hráč historie NHL tehdy zaznamenal během prvních deseti utkání 30 bodů.
McDavid jej nyní překonal o jediný bod. Ve statistikách Oilers je to další milník, v širším kontextu NHL však výsledek působí ještě působivěji. Hranici třiceti bodů během úvodních deseti zápasů nebo rychleji dokázali kromě něj dosáhnout pouze tři hráči: Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy. To je mimořádně úzká společnost.
Zatímco jednotlivé pětibodové večery se v NHL občas objeví, udržet takovou produktivitu napříč deseti zápasy vyžaduje něco víc než jeden povedený večer proti slabší obraně. McDavid musí být nebezpečný pravidelně, v různých herních situacích a proti soupeřům, kteří se na jeho zastavení speciálně připravují.
Třiadvacet asistencí: Číslo, které možná říká ještě víc
McDavidova produktivita bývá spojována především s jeho rychlostí. Dokáže projít středním pásmem způsobem, který většinu soupeřů přinutí okamžitě couvat. Díky mimořádné práci s hranami bruslí navíc mění směr jízdy, aniž by výrazně ztrácel rychlost.
Jenže letošní statistiky ukazují, že McDavidovu dominanci nelze vysvětlit pouze jeho schopností individuálně zakončovat. Z 31 bodů tvoří hned 23 asistence. Už po devátém zápase sezony měl na kontě 20 asistencí, což představovalo rekord NHL pro takto krátký začátek ročníku. Proti Carolině přidal další tři.
McDavid tedy nejen sám střílí góly, ale mimořádnou měrou vytváří šance pro spoluhráče. Jeho největší zbraní zůstává schopnost donutit obranu reagovat na vlastní pohyb. Pokud obránce vystoupí proti němu, může se otevřít prostor za jeho zády. Pokud soupeř začne ustupovat, McDavid získá čas na vedení puku, přihrávku nebo zakončení.
Důležitá je přitom rychlost rozhodování. McDavid často zpracovává informace ještě během pohybu a dokáže přihrát ve chvíli, kdy se obrana teprve snaží přizpůsobit změně směru útoku. Právě schopnost vytvářet výhodné situace pro ostatní pomáhá vysvětlit, proč jeho asistence přibývají takovým tempem.
Když se spojí McDavid a Draisaitl, obrana má problém
Zápas proti Carolině ukázal ještě jednu důležitou stránku současného Edmontonu. Leon Draisaitl stejně jako McDavid zaznamenal dva góly a tři asistence. Dva jeho zásahy přišly v přesilových hrách a oba hráči se výrazně podíleli na obratu Oilers.
Když na ledě spolupracují dvě takto produktivní hvězdy, soupeř musí řešit mimořádně nepříjemný problém. McDavid dokáže vytvořit prostor pohybem a přihrávkou, zatímco Draisaitl patří k hráčům, kteří dokážou nebezpečné situace velmi rychle zakončovat. Oba však zvládají také opačnou roli. Německý útočník je výborným tvůrcem hry a McDavid dokáže využít i sebemenší prostor ke střele.
Pro obranu tedy nestačí soustředit se na jednoho hráče a druhého ponechat volného. Proti Carolině se tato souhra projevila naplno. Edmonton přitom ještě během druhé třetiny výrazně ztrácel a musel dohánět nepříznivý vývoj utkání.
McDavid se podílel na několika důležitých situacích, ale rozhodující byla až poslední minuta. V ní nezůstalo jen u vytvořené šance. Kapitán Oilers sám skóroval a zajistil svému týmu možnost zápas zachránit. Pětibodový večer tak nebyl pouze statistickou exhibicí. Jeho poslední bod měl přímý vliv na výsledek.
Může skutečně útočit na Gretzkyho celosezonní rekord?
Tahle otázka se nabízí téměř automaticky. A právě tady je potřeba zachovat určitou opatrnost. Gretzky drží historický rekord NHL se 215 body ze sezony 1985/86. Ve stejném ročníku nasbíral také rekordních 163 asistencí.
McDavidovo současné tempo je mimořádné, ale přepočítávat deset zápasů na celou sezonu a očekávat podobnou produktivitu v každém dalším utkání by bylo zavádějící. V hokeji se proměňuje forma hráče, úspěšnost střelby spoluhráčů, složení útoků i zdravotní stav mužstva. Soupeři navíc postupně upravují způsob bránění proti hráčům, kteří jsou v mimořádné formě.
Deset zápasů je dost na to, abychom mohli mluvit o historicky výjimečném začátku. Není to však dost na spolehlivou předpověď celosezonního rekordu. Užitečnější bude sledovat, zda McDavid udrží především svou schopnost pravidelně vytvářet kvalitní příležitosti.
Počet asistencí totiž nezávisí jen na jeho vlastních rozhodnutích, ale také na tom, jak spoluhráči nabídnuté šance proměňují. A právě proto může být jeho současná statistika mimořádná, aniž by musela znamenat, že podobné tempo vydrží dalších několik měsíců.
Edmonton má konečně důvod dívat se dopředu s optimismem
Oilers po vítězství nad Carolinou drží bilanci osmi výher, jedné porážky v základní hrací době a jedné porážky po prodloužení či nájezdech. Vyhráli tři zápasy v řadě a sedm z posledních osmi. To je důležitý kontext McDavidovy produktivity.
Jeho body nejsou izolovanou osobní statistikou v mužstvu, které pravidelně prohrává. Edmonton je dokáže proměňovat ve vítězství a také ve schopnost vracet se do zápasů, které se nevyvíjejí podle představ. Současně by však bylo předčasné usuzovat, že Oilers mají vyřešené všechny problémy. Inkasovat pět branek proti Carolině a potřebovat vyrovnání v posledních devadesáti sekundách není známka dokonalého výkonu.
Právě tady se nabízí otázka pro další průběh sezony: dokáže Edmonton vítězit i ve chvílích, kdy McDavid nebude sbírat několik bodů za večer? Zatím totiž jeho produktivita dokáže zakrýt i zápasy, v nichž Oilers nejsou přesvědčiví ve všech herních činnostech.
Gretzkyho rekord tak McDavidovi přinesl další místo v klubové historii. Pro Edmonton je ale podstatnější něco jiného: má kapitána, který dokáže v téměř ztraceném utkání vytvořit poslední šanci a skutečně ji proměnit. A právě takové okamžiky mohou být v konečném hodnocení sezony důležitější než samotný součet bodů.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Associated Press / theScore – McDavid has third 5-point game of season in Oilers win [2], Reuters – Ryan Nugent-Hopkins leads Oilers over Hurricanes with shootout goal [3], Sportsnet – Connor McDavid enters rarified air with early-season points pace [4].