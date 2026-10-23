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McDavid překonal Gretzkyho rekord. Za deset zápasů nasbíral 31 bodů a NHL sleduje něco mimořádného

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Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy. K této trojici se nyní připojil Connor McDavid, který během úvodních deseti zápasů sezony nasbíral neuvěřitelných 31 bodů. Kapitán Edmontonu překonal klubový rekord samotného Gretzkyho a proti Carolině předvedl další pětibodový večer. Jeho produktivita má ale ještě zajímavější rozměr než samotný součet gólů a asistencí. McDavid se mění v hráče, který dokáže jedinou akcí zcela převrátit vývoj utkání.
McDavid překonal Gretzkyho rekord. Za deset zápasů nasbíral 31 bodů a NHL sleduje něco mimořádného

McDavid překonal Gretzkyho rekord. Za deset zápasů nasbíral 31 bodů a NHL sleduje něco mimořádného

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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