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Mbappé si věří na Zlatý míč: Vždycky si myslím, že jsem nejlepší hráč na světě

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Kylian Mbappé věří, že právě letos může poprvé v kariéře získat Zlatý míč. Francouzská hvězda má za sebou individuálně mimořádnou sezonu, během níž nastřílela 42 branek za Real Madrid a dalších deset přidala na mistrovství světa. Na velkou klubovou trofej ale stále čeká.
Mbappé si věří na Zlatý míč: Vždycky si myslím, že jsem nejlepší hráč na světě

Mbappé si věří na Zlatý míč: Vždycky si myslím, že jsem nejlepší hráč na světě

Zdroj: Real Madrid C.F.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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