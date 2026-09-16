Mbappé označil Dembélého za pouhý talent a sebe za vyvoleného. Držitel Zlatého míče to bere jako zradu

Co přesně Mbappé řekl a proč právě teď
Mbappého rozhovor nebyl pozápasová emoce ani odpověď na provokaci novináře. Šlo o dlouhý, připravený text, bilanční profil k sezoně a kandidatuře na Zlatý míč, který L’Équipe zveřejnila 11. září 2026. V něm Mbappé mimo jiné prohlásil, že za minulou sezonu „nebyl nikdo lepší než on“. A právě do tohoto rámce zasadil srovnání s Dembélém: „Ale on byl vždy viděn jako hráč talentu. Já jsem byl vždy viděn jako vyvolený.“
Klíčové je sloveso „vu comme“, viděn jako. Mbappé nepřisuzuje sám sobě korunu, ale popisuje, jak je od mládí vnímán fotbalovým prostředím. Jenže v sezoně, kdy Dembélé obhajuje Zlatý míč, zní hierarchizace „talent versus vyvolený“ jako shazování. A to i v případě, že šlo o neobratnou sebereflexi, nikoli o cílenou provokaci.
Dembélého odpověď a posun od spojenectví k obraně
Ousmane Dembélé nečekal dlouho. Po výhře PSG 1:0 nad Brestem 13. září řekl do pozápasového rozhovoru: nikdy nebyl vyvolený, ale hodně pracoval a loni byl odměněn za fantastickou sezonu. Použil přesně to slovo, „vyvolený“, a obrátil ho. Tam, kde Mbappé viděl předurčení, Dembélé postavil dřinu.
Ještě v červnu přitom Dembélé Mbappého veřejně bránil. V rozhovoru pro španělský deník Marca 12. června 2026 říkal, že kritika vůči kapitánovi Realu bývá „velmi, velmi nespravedlivá“ a že v národním týmu je Mbappé lídr. Z ochranného štítu se za tři měsíce stal hráč, který hájí vlastní pozici. Přechod je zřetelný a veřejně doložitelný, a právě proto tak rezonuje.
O den později, 14. září, bývalý reprezentant Jérôme Rothen v pořadu na RMC tvrdil, že Dembélé Mbappého slova „přijal špatně“ a že část reprezentantů „má problém s Mbappého postojem“. Důležitá poznámka: formulace o „zradě“ a „dvou táborech v kabině“ pochází právě od Rothena, ne z přímého veřejného vyjádření kteréhokoli z hráčů. Mediální interpretace a ověřitelná realita se tu rozcházejí, a neměli bychom předstírat, že jsou totéž.
Zlatý míč 2026: kde se ego potkává s pravidly
Ceremoniál Zlatého míče 2026 se podle oficiálního oznámení UEFA koná 26. října v Londýně. Hodnocená sezona běží od 3. srpna 2025 do 19. července 2026, včetně mistrovství světa. Oba hráči tedy lobují za výkony ve stejném přesně vymezeném okně.
Pravidla hlasování, zveřejněná na webu Ballondor.com, stanoví tři kritéria:
- Individuální výkony a rozhodující vliv hráče
- Týmové úspěchy a palmarès
- Třída a fair play
Třetí kritérium je až třetí, samo o sobě cenu nerozhoduje. Ale v těsném hlasování novinářů může mediální konflikt poškodit image obou kandidátů. Podle nás je paradox zřejmý: Mbappé svým výrokem nechtěně oslabil vlastní pozici v kategorii, kde by jinak neměl problém.
Zidanův první sraz: sportovní start, nebo krizový management?
Zinédine Zidane oznámí první nominaci 18. září. Na tiskové konferenci po svém jmenování 28. července řekl: „Uděláme to jinak… Zizou je Zizou.“ Mbappé sám přiznal, že jeho vztah s novým trenérem „se rozběhne až při prvním srazu“. Program je nabitý: Turecko 25. září, Belgie 28. září, Itálie 2. října, Belgie 5. října. Čtyři zápasy ve skupině A1 Ligy národů, kde Francie nemá prostor na rozjezd.
Pokud Zidane povolá oba (a těžko si představit, že by jednoho z nich vynechal), první sraz nebude jen sportovním startem nové éry. Bude testem, zda slovní přestřelka zůstane záležitostí mikrozón a tiskových konferencí, nebo pronikne do kabiny. Historické srovnání s Knysnou 2010, kdy reprezentace zkolabovala během mistrovství světa, je zatím zcela nepřiměřené. Tam šlo o otevřenou vzpouru a bojkot tréninku. Tady jde o dvě věty a jednu odpověď. Ale každá kabinní krize někdy začínala právě takhle, jedním výrokem, který si druhá strana vzala osobně.
Dvě slova, talent a vyvolený, teď visí nad francouzským fotbalem jako otevřená otázka. Odpověď na ni nedají novináři ani komentátoři. Dají ji dva hráči, kteří se za pár dní potkají ve stejné šatně, pod trenérem, jehož autorita zatím stojí výhradně na tom, čím byl jako hráč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner