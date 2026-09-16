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Mbappé označil Dembélého za pouhý talent a sebe za vyvoleného. Držitel Zlatého míče to bere jako zradu

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Mbappé řekl, že on je „vyvolený“, Dembélé mu za 48 hodin odpověděl stejným slovem. Zákulisní spor se stal veřejným – a to šest týdnů před udílením Zlatého míče a v den Zidanovy první nominace.
Mbappé označil Dembélého za pouhý talent a sebe za vyvoleného. Držitel Zlatého míče to bere jako zradu

Mbappé označil Dembélého za pouhý talent a sebe za vyvoleného. Držitel Zlatého míče to bere jako zradu

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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