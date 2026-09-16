Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Mayflower před 406 lety přivezla do Ameriky 102 osadníků. Mezi jejich potomky jsou Marilyn Monroe i Jan Masaryk

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slavná plachetnice Mayflower přivezla k americkým břehům první trvalé osadníky. Osudy zubožené posádky nečekaně přesahují až do rodokmenů dnešních celebrit.
Mayflower v přístavu Plymouth – obraz z roku 1882.

Mayflower v přístavu Plymouth – obraz z roku 1882.

Zdroj: FOTO:William Halsall, Public domain, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Mladá matka odemkla v roce 1995 na náměstí dveře svého Renaultu. Zoufalý muž ji následně donutil zajet do lesa
Mladá matka odemkla v roce 1995 na náměstí dveře svého Renaultu. Zoufalý muž ji následně donutil zajet do lesa
Zastřeleného muže u hřbitova identifikovaly otisky prstů. Podle matriky byl ale už dva roky mrtvý
Zastřeleného muže u hřbitova identifikovaly otisky prstů. Podle matriky byl ale už dva roky mrtvý

Nález těla u hřbitova na Novopacku odstartoval složité vyšetřování. Kriminalisté brzy zjistili, že...

Zmizel krátce po návratu z vězení. Manželka se ho bála, soused se s ním popral a 31 let už ho nikdo neviděl
Zmizel krátce po návratu z vězení. Manželka se ho bála, soused se s ním popral a 31 let už ho nikdo neviděl

Jan Mašek se ztratil jen pár dní po svém návratu z výkonu trestu. Zůstaly po něm pouze nevysvětlené krevní...

Hrozivý čin zamilovaného lékaře. Carl Tanzler sedm let spal s mrtvolou
Hrozivý čin zamilovaného lékaře. Carl Tanzler sedm let spal s mrtvolou

Carl Tanzler se na Floridě ve 30. letech zamiloval do své mladé pacientky. Po její smrti nedokázal přijmout...

Český švec ušel pěšky z Buenos Aires do Chicaga 20 tisíc kilometrů. Pak začal krajany varovat před emigrací
Český švec ušel pěšky z Buenos Aires do Chicaga 20 tisíc kilometrů. Pak začal krajany varovat před emigrací

Václav Kotál ušel pěšky ohromné tisíce kilometrů napříč americkým kontinentem a získal slávu. Zvláštní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.