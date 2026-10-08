Matt Damon: celý život stojí... nebo i sedí vedle Bena Afflecka. A stejně je zatraceně těžké ho přehlédnout

Nejdřív byli dva kluci z Massachusetts
Matt Damon se narodil 8. října 1970 a s Benem Affleckem se zná od dětství. Vyrůstali nedaleko sebe v Cambridge v Massachusetts a oba se poměrně brzy rozhodli, že film nebude jen věc, na kterou se chodí do kina.
Jejich společný příběh má dnes téměř mytologický status, ale na začátku byl hlavně praktický. Psali scénář, protože chtěli vytvořit příležitost sami pro sebe. Z Dobrého Willa Huntinga pak vznikl film s devíti oscarovými nominacemi a Damon s Affleckem v roce 1998 získali Oscara za původní scénář.
Mattovi bylo sedmadvacet a vedle scenáristické ceny měl zároveň nominaci za hlavní hereckou roli. Docela slušný způsob, jak oznámit Hollywoodu, že jsi dorazil.
Potom si oblékl černý rolák a začal lámat krky
Jason Bourne byl pro Damonovu image skoro dokonalý převrat. Herec, kterého si diváci spojovali s chytrými dramaty a klukovským obličejem, se proměnil v člověka, který dokáže během několika sekund odzbrojit protivníka a potom zmizet v evropském davu.
Bourne přitom není klasický akční hrdina založený na okázalém machismu. Moc nemluví, nepotřebuje většinu místnosti přesvědčovat o vlastní dominanci a jeho největší erotickou pomůckou je patrně pas pod falešným jménem.
A překvapivě to funguje.
Umí vypadat jako génius, astronaut i člověk, který by ti odnesl nákup
Vedle Bournea přišli Dannyho parťáci, Talentovaný pan Ripley, Skrytá identita, Invictus, Marťan, Le Mans ’66 nebo Oppenheimer. Damon nikdy nezůstal zamčený v jedné poloze, přestože by mu jedna úspěšná akční série pohodlně vystačila na kariéru.
Právě ta proměnlivost je možná část jeho kouzla. Nemá veřejný obraz člověka, který musí každou roli přemalovat vlastním egem. Jednou je hlavní hvězda, jindy součást velkého ansámblu a občas se objeví v malé roli jen proto, že ho evidentně baví být součástí hry. Sexy? Z vědeckého hlediska nemáme stanovisko. Z redakčního ano.
Vedle Bena Afflecka nemusí soutěžit o světlo
Damon a Affleck po Dobrém Willu Huntingovi několikrát pracovali spolu a v roce 2022 založili produkční společnost Artists Equity. Damon o jejich pracovním vztahu veřejně mluví jako o prostoru, kde se mohou kreativně hádat, aniž by do sporu musela nastoupit ega.
Možná právě proto jejich dvojice pořád funguje. Affleck má přirozeně dramatičtější veřejnou stopu, Damon většinou méně. Jeden tak snadno nezakrývá druhého, i když fotografie často automaticky sugerují, že „Ben a Matt“ je jeden hollywoodský organismus se dvěma obličeji. Ve skutečnosti už dávno nepotřebují stát vedle sebe, aby měl kterýkoli z nich co dělat.
A pak je tu Luciana
Damon se v roce 2005 oženil s Lucianou Barroso, kterou poznal dva roky předtím v Miami. Letos v létě o jejich více než dvacetiletém manželství mluvil jako o nejdůležitější části svého života a Luciana se postupně zapojila i do jeho filmové práce jako producentka a kreativní partnerka.
Z toho samozřejmě nebudeme dělat důkaz, že přesně víme, jaký je Matt Damon doma. Manželství veřejně známého člověka vidíme pouze v rozsahu, který nám sám ukáže.
Ale muž, který po dekádách slávy dokáže o své ženě mluvit bez potřeby udělat ze sebe hlavní postavu příběhu, si v rubrice Muži z našich snů rozhodně pár bodů zaslouží.
Ten druhý už dávno není ten druhý
Matt Damon letos slaví 56 a pořád existuje vedle Bena Afflecka, což je věta, která zároveň platí a nedává smysl. Jeho vlastní kariéra zahrnuje Oscara za scénář, několik hereckých nominací, obří filmové série, spolupráce s nejvýraznějšími režiséry své generace i producentství.
A přesto na něm něco z toho kluka z Massachusetts zůstalo. Možná právě proto má charisma, které nemusí první vstoupit do místnosti a zakřičet svoje jméno.
Stačí, když se usměje.
Dobře, Matte. Hero rubriky sis zasloužil.
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Další muže, kteří nám komplikují požadavky na realitu, najdeš v rubrice Muži z našich snů na Poudrée.
Zdroje: Academy of Motion Picture Arts and Sciences – The 70th Academy Awards [1], People – Matt Damon Says He Often Gets Into Creative Arguments with Casey and Ben Affleck [2], People – Matt Damon Opens Up About His Marriage to Luciana Damon [3].