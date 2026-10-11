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Matt Bomer: muž, který vypadá, jako by měl smlouvu s lepším osvětlením než zbytek planety

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Mattu Bomerovi je dnes 49 let a vesmír mu stále odmítá přidělit špatný úhel. Byla by ale škoda zredukovat jeho kariéru na oči, lícní kosti a schopnost udělat z obleku veřejný zájem. Od White Collar přes The Normal Heart až po Fellow Travelers si totiž velmi pečlivě vybírá role, které jsou zajímavější, než by od klasického hollywoodského hezouna kdysi někdo čekal.
Matt Bomer: muž, který vypadá, jako by měl smlouvu s lepším osvětlením než zbytek planety

Matt Bomer: muž, který vypadá, jako by měl smlouvu s lepším osvětlením než zbytek planety

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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