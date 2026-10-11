Matt Bomer: muž, který vypadá, jako by měl smlouvu s lepším osvětlením než zbytek planety

Matt Bomer se narodil 11. října 1977, takže dnes slaví 49. narozeniny. Datum potvrzuje i americká Television Academy, která u jeho jména eviduje dvě nominace na Emmy. A teď můžeme přejít k tomu důležitému: ne, na jeho fotografiích opravdu není pokaždé nějaký skrytý filtr „Golden Hour for Matt“. Jen to tak vypadá.
Neal Caffrey mu dal perfektní oblek. Bomer se v něm nenechal zavřít
Pro velkou část publika bude Matt Bomer navždy Neal Caffrey z White Collar, seriálu, který od roku 2009 postavil značnou část svého kouzla na velmi jednoduché otázce: Co kdyby byl geniální podvodník zároveň člověkem, kterému odpustíte téměř cokoli, protože má fedora klobouk, oblek a úsměv?
Bomer tu našel typ role, která mu seděla nebezpečně dobře. Elegantní, rychlá, šarmantní, trochu retro. Snadno by z ní mohl žít dalších dvacet let.
Neudělal to.
Přišly Magic Mike, The Normal Heart, The Boys in the Band, Maestro a hlavně Fellow Travelers. Za roli Hawkinse Fullera v historickém dramatu Fellow Travelers získal nominaci na Emmy za nejlepšího herce v minisérii či televizním filmu.
Fellow Travelers ukázalo něco, co hezká tvář může někdy zakrýt
Hawk není Neal Caffrey ve starším obleku. Je mnohem nepříjemnější, komplikovanější a často morálně problematický.
Seriál sleduje vztah dvou mužů na pozadí několika desetiletí amerických dějin, od represí vůči homosexuálům ve státní správě v padesátých letech dál. Bomer později mluvil o tom, že podobná role by se k otevřeně gay herci ještě před několika lety možná vůbec nedostala.
To je na jeho pozdější kariéře možná zajímavější než otázka, jestli vypadá lépe v černém nebo bordó smokingu. Role, které kdysi Hollywood otevřeně gay hercům nedával, dnes Bomer nejen hraje, ale dostává za ně největší herecké příležitosti své kariéry.
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A pak je tu samozřejmě ten šatník
Tady nemá cenu předstírat, že jsme si ničeho nevšimly.
Bomer umí klasický smoking, ale mnohem zajímavější je ve chvíli, kdy do něj někdo pustí barvu. Fialový samet. Modrý double-breasted suit. Vínový smoking. Světle modrý monochromatický oblek. Na červeném koberci posledních let se opakovaně ukazuje, že pánská elegance nemusí znamenat černou uniformu.
A není to jen práce stylistů. V letošním rozhovoru pro Esquire mluvil o tom, že má rád barvy odpovídající sezoně, sám sebe označil za člověka, který má rád lila a levandulovou, a v civilu vedle kalhot bez problémů vytáhne bílé tenisky nebo Birkenstocky.
To je možná tajemství jeho stylu: na koberci umí Hollywood, mimo něj nemusí dokazovat, že je Hollywood.
Ve 49 už nemusí být jen „ten krásný“
Bomerova filmografie je dnes mnohem pestřejší než před patnácti lety. V roce 2026 se objevil v komedii Outcome a v rozhovorech mluvil i o tom, jak chce střídat tón a hledat role, které mu dovolují dělat něco jiného než posledně.
A to je možná nejhezčí část kariéry člověka, kterého kamera milovala od začátku. V mládí může vzhled otevřít dveře. Později už je zajímavější, co za nimi uděláš.
Matt Bomer je ve 49 pořád muž, kterého by velmi pravděpodobně nechali dobře vypadat i pod zářivkou v supermarketu. Jenže po White Collar už dávno dokázal, že nejlepší role vznikají tehdy, když světlo přestane být to nejzajímavější v záběru.
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Zdroje: Television Academy – Matt Bomer [1], Vanity Fair – Matt Bomer Takes His Dark, Sexy Turn [2], Esquire – Matt Bomer on Bodega Fits, Onscreen Style, and Getting Over His Fear of Sharks [3], Gay Times – Matt Bomer on Outcome [4].