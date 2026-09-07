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„Matraci není třeba otáčet každý měsíc ani jednou ročně,“ říká výrobce a udává přesný intervalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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O otáčení matrace koluje spousta protichůdných rad. Jedni tvrdí, že se do […]
„Matraci není třeba otáčet každý měsíc ani jednou ročně,“ říká výrobce a udává přesný interval
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