Matka nečekala, že se jí na rodinném setkání objeví syn, který již 3 roky slouží v armádě. Ten jí připravil neuvěřitelné překvapení

Některá rodinná setkání mohou být velmi dojemná. Když navíc někdo svým blízkým připraví zajímavé překvapení, jsou tyto situace často plné různých emocí.
Existuje spousta rodin, v nichž se různí členové nevidí někdy i mnoho let. Když se pak rodinní příslušníci sejdou, bývají tato setkání odlišná od těch, které se konají často a pravidelně. Někteří lidé pro své blízké připraví i nějaké zajímavé překvapení. Dojetí z tohoto setkání pak často bývá o to větší, jelikož je součástí těchto krásných chvil něco, co nikdo nemohl předpovídat.
Žena jela na návštěvu
Tato rodina dělala pravidelné sešlosti, u kterých se scházeli skoro všichni. Žena patřící k ní na jednu takovou vyrazila. Poslední 3 roky však na této události vždy scházel jeden z účastníků. Jednalo se o ženina syna, který se nemohl nikdy dostavit. Sloužil totiž v armádě, a tak mu kvůli jeho povolání tyto rodinné akce unikaly. Matka tak na sešlost vyrazila již tradičně bez svého milovaného syna.
Matka točila video
Poté, co žena dorazila na místo, kde se sešla se zbytkem rodiny, se se všemi přivítala. Po nějaké době si vzal jeden z členů rodiny do ruky mobilní telefon a rozhodl se, že udělá z rodinné akce krátký video záznam. Zároveň do videa rodina nahrála vzkaz pro ženina milovaného syna, ve kterém mu sdělovala, jak by si moc přála, aby byl na této rodinné sešlosti společně s nimi. Ve videu také rodina dodala, že mají všichni matčina syna moc rádi. Na konci videa pak synovi vzkázali, že jej prosí, aby přijel.
Syn matku překvapil
Chvilku poté, co rodina vyslovila své přání, se někdo objevil v průchodu do místnosti. Byl to právě matčin syn, který ji přijel překvapit. Žena o jeho přítomnosti v první chvíli nevěděla, takže se ho lekla, když se jí dotkl. Ihned si však všimla, že jí přijel navštívit její syn, kterého 3 roky neviděla. Matka okamžitě začala nekontrolovaně plakat dojetím. Svého syna také ihned objala a byla velice šťastná, že je živý a zdravý.
„My son, who is overseas in the army, has been playing tricks on me since he was a toddler. I had not seen him for a long time and was missing him terribly…“
(:monica_palao)
pic.twitter.com/ZJSrlPwjuy
— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) June 26, 2023
Rodina byla šťastná
Na celé rodině bylo vidět, že je velice šťastná. Takové překvapení žena určitě nečekala a bude na něj jistě vzpomínat do konce života. Povolání vojáků je velmi nebezpečné a může při něm velice snadno dojít k neštěstí. I proto jsou pak členové rodiny rádi, když se jim tato osoba vrátí domů a je živá a zdravá. Video z tohoto setkání se stalo na sociálních sítích velice populární a někteří lidé dokonce pod videem sdíleli své příběhy.
Zdroj: Scoop
Článek Matka nečekala, že se jí na rodinném setkání objeví syn, který již 3 roky slouží v armádě pochází z webu Světkreativity.