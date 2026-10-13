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Materla se může vrátit do KSW. Manažer žádá přes 11 milionů korun

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Michał Materla by mohl zakončit kariéru v organizaci, ve které strávil většinu své profesionální dráhy. Jeho bratr a manažer Norbert Sawicki návrat do KSW nevylučuje, přednost však zatím dává Oktagonu.
Materla se může vrátit do KSW. Manažer žádá přes 11 milionů korun

Materla se může vrátit do KSW. Manažer žádá přes 11 milionů korun

Zdroj: KSW
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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