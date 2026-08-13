Matějovský zastavil na D5 a s malým hasičákem z kufru běžel ke kamionu v plamenech. Pak napsal vzkaz všem řidičům

Moderátor Václav Matějovský si to ve svém voze odpoledne 27. července štrádoval po dálnici D5 směrem na Plzeň. VIP život zaznamenal, že kolem 34. kilometru u sjezdu na Žebrák uviděl hořet návěs naložený plastovými a kovovými autodíly. Matějovský zastavil, otevřel kufr a s malým hasičákem v ruce zamířil k plamenům.
Spolu s řidičem soupravy se pokusili oheň zkrotit. Nepodařilo se. Návěs už byl v tu chvíli v plném rozsahu požáru. Ale těch pár desítek vteřin, kdy se dva chlapi s kilogramem prášku postavili proti stěně ohně, ukazuje něco podstatného o tom, jak fungují první momenty každé katastrofy, a proč na nich záleží. Co se stalo na 34. kilometru
HZS Středočeského kraje přijal hlášení o požáru v 14:42. Na místo vyrazily jednotky z Berouna, Hořovic a Žebráku. Řidič kamionu mezitím stihl odpojit tahač a odstavit ho několik desítek metrů před hořícím návěsem, díky tomu neshořela celá souprava. Návěs ale už nebylo čím zachránit. Plastové díly v nákladu se spekly do kompaktní hmoty, kterou hasiči museli ručně rozrušovat, aby se dostali ke skrytým ohniskům. Od 15:00 byla dálnice ve směru na Plzeň uzavřena, klony sahaly kilometry dozadu. Matějovský v tu dobu už stál stranou. Udělal, co mohl. A pak sedl k telefonu.
Na svých sociálních sítích zveřejnil krátký apel. Smysl byl jednoduchý: vozte v autě hasicí přístroj, stojí asi dvě stovky a nikdy nevíte, kdy se bude hodit vám nebo někomu jinému. Popsal, že se s řidičem pokusili návěs zachránit, ale neuspěli. Žádné hrdinské pózy, žádné selfie u plamenů. Jen věcná zpráva a praktická rada. „
Vozte v autě hasičák. Stojí asi dvě kila a nikdy nevíte, kdy se vám nebo někomu jinému bude hodit,“ apeloval na řidiče.
Ta rada přitom míří do překvapivé mezery.
Hasicí přístroj totiž v běžném osobním autě v Česku není povinnou výbavou. Vyhláška č. 341/2014 Sb. ho ukládá jen vozidlům kategorií M2, M3 a sanitkám, tedy autobusům a záchranářským vozům. Pro osobák je to čistě dobrovolná věc. A většina řidičů ho prostě nevozí. Zdroj fotografie: Nextfoto Co malý hasičák zvládne, a co ne
Tady je potřeba být upřímný. Matějovského gesto bylo odvážné, ale malý autohasičák má tvrdé limity. Podle
doporučení HZS ČR je kilový nebo dvoukilový práškový přístroj určený na počínající požár: zahoření v motorovém prostoru, doutnající sedačku, malý oheň u kola. Doba výstřiku se pohybuje kolem šesti až deseti sekund. Pak je prázdný. Proti návěsu v plném rozsahu požáru je to jako polévat hořící stodolu sklenicí vody.
Je Matějovský hrdina nebo hazardér? Obojí. A právě v tom je síla celého příběhu. On netvrdí, že požár uhasil. Netvrdí, že zachránil životy. Říká jen: měl jsem v kufru hasičák, tak jsem to zkusil. A vy byste ho tam taky měli mít. Podle nás je jeho apel cennější než samotný zásah. Kilový hasicí přístroj za necelých 300 korun nezmůže nic proti návěsu plnému plastových dílů. Ale může uhasit doutnající motor vašeho vlastního auta dřív, než z něj zbude vrak.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová