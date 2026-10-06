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Máte volný byt? Kraj hledá majitele, kteří ho nabídnou do podporovaného bydlení

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Prověřený nájemník, pravidelný příjem z nájmu a podpora po celou dobu pronájmu. To nabízí majitelům bytů a domů podporované bydlení. Liberecký kraj je nyní oslovuje prostřednictvím kampaně „Bydlení je základ“, která má rozšířit nabídku bydlení pro lidi, kteří se ocitli v bytové nouzi.
Máte volný byt? Kraj hledá majitele, kteří ho nabídnou do podporovaného bydlení

Máte volný byt? Kraj hledá majitele, kteří ho nabídnou do podporovaného bydlení

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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