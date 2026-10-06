Máte volný byt? Kraj hledá majitele, kteří ho nabídnou do podporovaného bydlení

„Pro majitele chceme být spolehlivým partnerem, který převezme starosti běžně spojené s pronajímáním bytu. Vlastník nemovitosti má jistotu nájemného, podporu po celou dobu pronájmu a zároveň nemusí přijmout nájemníka, kterého nechce. Zapojením navíc může výrazně pomoci člověku nebo rodině, kteří se dostali do složité životní situace a potřebují především stabilní bydlení, od kterého se mohou odrazit dál,“ říká Anna Václavíková Provazníková, radní Libereckého kraje pro resort sociálních věcí.
Majitelé, kteří do programu nabídnou svůj byt nebo dům, mají po dobu zapojení jistotu pravidelného nájemného. Jeho maximální výše zohledňuje velikost bytu a lokalitu a vychází z cen nájemního bydlení v daném území. Zájemci o bydlení zároveň procházejí procesem posouzení předtím, než jsou majiteli nabídnuti. Pokud vlastník s konkrétním nájemníkem nesouhlasí, může jej odmítnout.
Bez starostí spojených s pronájmem
Zapojení do podporovaného bydlení zbavuje majitele většiny starostí spojených s pronájmem. Nájemník má po dobu zapojení do projektu svého asistenta, který s ním řeší případné problémy s bydlením, placením nájmu, sousedskými vztahy i další situace. Pronajímatel tak tyto záležitosti nemusí řešit sám. Podpora zahrnuje rovněž krytí stanovených škod na nemovitosti a v případě potřeby zajištění dalšího nájemníka.
„Bez dostatečné nabídky bytů nemůže tato pomoc fungovat. Proto se nyní obracíme přímo na jejich majitele. Nabízíme jim možnost využít svou nemovitost způsobem, který pro ně znamená výrazně méně starostí než běžný pronájem a současně má konkrétní společenský přínos. Každý další byt může někomu pomoci vrátit do života stabilitu,“ doplnila radní.
Kampaň „Bydlení je základ“ souvisí s novou podobou zákona č. 175/2025 Sb., o podpoře bydlení. Ta stojí na třech hlavních pilířích: kontaktních místech pro bydlení, bytových podpůrných opatřeních včetně bydlení s garancí a asistenci, která pomáhá domácnostem získané bydlení dlouhodobě udržet.
Do kampaně kraj zapojuje také města a obce. Připravil pro ně jednotné materiály, které mohou zveřejnit na svých webových stránkách, sociálních sítích, ve zpravodajích nebo na dalších místech. Cílem je oslovit co nejvíce vlastníků, kteří mají byt či dům vhodný k pronájmu a chtějí se o možnostech zapojení dozvědět více.
Kontaktní místa pro bydlení v Libereckém kraji:
Česká Lípa – Bc. Iva Houdková, tel.: 487 881 329, e-mail: houdkova@mucl.cz
Frýdlant – Bc. Eva Kudibalová, DiS., tel.: 488 886 704, e-mail: Eva.Kudibalova@mu-frydlant.cz
Jablonec nad Nisou – Kristýna Baldová, tel.: 739 649 116, e-mail: baldova@mestojablonec.cz
Jilemnice – Mgr. Jindřiška Vébrová, tel.: 731 506 045, e-mail: vebrova@mesto.jilemnice.cz
Liberec – Lenka Slámová, DiS., tel.: 771 278 282, e-mail: slamova.lenka@magistrat.liberec.cz
Nový Bor – Adam Sviták, DiS., tel.: 731 179 990, e-mail: asvitak@novy-bor.cz
Semily – Lenka Machová, tel.: 778 980 145, e-mail: machova@mu.semily.cz
Tanvald – Irena Krejčířová, tel.: 483 369 639, e-mail: ikrejcirova@tanvald.cz
Turnov – Klára Vlková, DiS, tel.: 481 366 854, e-mail: h.kocourova@mu.turnov.cz
Železný Brod – Bc. Safira Simona Šimková, tel.: 483 333 998, e-mail: s.simkova@zelbrod.cz