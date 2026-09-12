Máte ve sklepě starý ruční šlehač na kliku? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 5 000 Kč

Ve sklepě, v kůlně nebo v krabici po prarodičích se občas povaluje nenápadný kovový strojek s klikou a dvojicí metel. Dávno ho nahradil elektrický mixér a dnes působí spíš jako veteš na vyhození. Jenže přesně po takovém kousku dokáže sběratel kuchyňského retra pátrat měsíce a za ten pravý položí na stůl i několik tisíc korun.
Proč obyčejný kuchyňský pomocník zdražil
Ještě v polovině minulého století se bez ručního šlehače na kliku neobešla prakticky žádná domácnost. Pak dorazily elektrické mixéry a mechanické metly putovaly do popelnic i do starého železa. Právě proto jich dnes zůstalo tak málo a poptávka převyšuje nabídku.
K tomu se přidává proměna vkusu. Čím dál víc lidí láká předmět, který má historii a poctivé řemeslné zpracování. A jakmile se zachovalý kousek objeví v některé z online aukcí, cena se umí vyšplhat pokaždé, když se o něj přihlásí víc zájemců najednou.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pomocný kuchař v luxusní restauraci za jednu směnu v Praze? Až si to přečtete, zůstanete zírat Podle čeho sběratelé vybírají
Žádný zázračný model, po kterém by slepě toužili úplně všichni, neexistuje. Sběratele zajímá spíš kombinace stáří, značky a stavu. Nejžádanější bývají kusy vyrobené zhruba do poloviny dvacátého století, z éry, kdy náčiní vznikalo s tím, že ho po majiteli zdědí ještě děti a vnoučata.
O ceně konkrétního kusu rozhoduje kombinace stáří, značky a stavu, ve kterém se dochoval. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hodnotu konkrétního kousku pak určuje hned několik věcí:
značený výrobek z některé z poctivých německých dílen má navrch nad anonymním plechem; mechanika musí zabírat plynule, klika se nesmí zadrhávat a ozubení nesmí mít vylámané zuby; povrchová úprava, ať už lak, nebo smalt, by měla být bez hlubokých vrypů; dochovaná původní krabice nebo papírový návod posune celek mezi sběratelsky nejcennější. Kolik za něj dnes dostanete
Na drtivé většině těchto šlehačů se zbohatnout nedá. Ohraný kousek z bazaru pořídíte za pár set korun, lépe udržovaný model se pohybuje v řádu stovek korun, zhruba do sedmi set. Zajímavější jsou dražby, kde pěkně dochované kusy mění majitele nejčastěji v pásmu 800 až 3 000 korun.
Přečtěte si také: Zapomeňte na cukrárny i pekárny. Vánočku upečete ze 4 surovin za 50 Kč
Hranici kolem 5 000 korun atakují jen opravdové vzácnosti. Musí jít o bezvadně zachovalý mechanický kus datovaný do první poloviny dvacátého století, o který se navíc v aukci přetahuje několik kupců naráz. Orientační přehled podle stavu nabízí tabulka:
Stav kusu Obvyklá cena Ohraný, běžně opotřebovaný kus pár set korun Udržovaný model do 700 korun Pěkně dochovaný kus v dražbě 800 až 3 000 korun Bezvadně zachovalá rarita z 1. poloviny 20. století kolem 5 000 korun Za oceánem se platí mnohem víc
Rotační šlehač na kliku je původem americký vynález z poloviny devatenáctého století. První ochranu přístroje s otáčivým ústrojím si nechal zapsat baltimorský klempíř už v roce 1856, o rok později přihlásili svou verzi metly i vynálezci v Anglii. Podobu, kterou v jádru používáme dodnes, tedy dvě metly spřažené ozubeným převodem a poháněné klikou, přihlásili v roce 1859 bratři Monroeové. Jejich patent odkoupila firma Dover Stamping Company a pod značkou Dover se z něj ve Spojených státech stal pojem. U nás tahle konstrukce zdomácněla se zpožděním, naplno až v průběhu dvacátého století.
Přečtěte si také: Kdo si z NDR přivezl tenhle mixér, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 4 800 Kč
Na americkém sběratelském trhu jsou ceny úplně jinde než u nás. Nejvýše míří litinové kusy se skleněnou nádobou a vyraženým patentovým datem, které se v přepočtu na koruny pohybují v řádu desetitisíců. Rozhoduje hlavně úplnost, tedy jestli se k mechanice dochovala i nerozbitá skleněná část původní sestavy.
Čeho se vyvarovat, než kus prodáte nebo vyčistíte
Paradoxně nejvíc hodnotě uškodí sám majitel. Ve snaze dostat z kovu letitou špínu sáhne po nejsilnějším čisticím prostředku v koupelně. Lakovaná i smaltovaná úprava ale podobný nápor nepřečká a s poškozeným povrchem spadne i tržní cena.
Tmavší nádech a drobné oděrky přitom ke stáří patří. Tahle patina slouží znalcům jako doklad pravosti a řadě kusů dokonce zvyšuje hodnotu. Když si nejste jistí, jak starý kousek držíte, nechte povrch na pokoji a zajděte za odborníkem na starožitnosti. A pokud se šlehač chystáte nabídnout, vyfoťte ho bez příkras a v popisu přiznejte i menší vady, kupující to ocení.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani jar. Zažraný plech z trouby se vyčistí sám, když ho přes noc necháte v 1 tekutině
Zdroje: https://antiquesknowhow.com/old-egg-beaters-worth-money/, https://en.wikipedia.org/wiki/Mixer_(appliance), https://homethingspast.com/2012/02/19/antique-egg-beaters/, https://www.umimeporadit.cz/kdo-vlastni-tento-stary-typ-rucniho-slehace-na-klicku-drzi-v-ruce-poklad-sberatele-kuchynskeho-retra-za-nej-dnes-plati-tisice, https://www.tiscali.cz/rucni-slehac-stal-v-kazde-socialisticke-kuchyni-dnes-za-1-model-daji-sberatele-i-5-000-kc-696349