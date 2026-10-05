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Máte v lécích trochu chaos? V hradecké fakultce vám s ním pomůžou

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Máte doma lékový arzenál a občas už nevíte, co si kdy vzít? V hradecké fakultní nemocnici jsou zpět bezplatné konzultace, kde s vámi farmaceut projde všechny léky a pomůže udělat v nich trochu větší pořádek.
Máte v lécích trochu chaos? V hradecké fakultce vám s ním pomůžou

Máte v lécích trochu chaos? V hradecké fakultce vám s ním pomůžou

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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