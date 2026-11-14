Máte sušičku v garáži nebo ve sklepě. V zimě vás takové umístění může stát více peněz

Postavit sušičku prádla do nevytápěné garáže nebo chladného sklepa vypadá jako ideální řešení hluku a nedostatku místa. S příchodem mrazů ale moderní model s tepelným čerpadlem začne sušit celou věčnost a prádlo vytáhnete vlhké.
Důvody tohoto chování nejsou náhodnou výrobní vadou, ale neúprosným důsledkem termodynamických zákonů chladicího okruhu. Standardizované laboratorní podmínky měření účinnosti sušiček podle normy ČSN EN 61121 při přísně hlídané teplotě dvacet stupňů Celsia popisuje spotřebitelský testovací magazín
dTest v metodice testování sušiček prádla. Fyzikální princip kompresorového parního okruhu, chování chladiva a pokles vypařovacího tlaku při nízkých okolních teplotách rozebírá odborný portál TZB-info v technické analýze chladivových okruhů. Legislativní přechod moderních spotřebičů na přírodní chladivo propan R290 pak mapuje článek TZB-info k pravidlům o F-plynech v Evropské unii. Zákonnou povinnost prodejce řádně seznámit zákazníka s mezními podmínkami užívání v návodu definuje zákon o ochraně spotřebitele (§ 9) na portálu Zákony pro lidi, zatímco důsledky provozu spotřebiče v rozporu s návodem pro zamítnutí záruční opravy upravuje občanský zákoník (§ 2095 o jakosti a obvyklém účelu věci).
Jenže sušička zabírá v panelákové či menší rodinné koupelně cenné místo a při otáčení bubnu vydává slyšitelný hluk. Mnoho lidí proto napadne zdánlivě geniální tah: spotřebič odstěhují do nezateplené garáže, nevytápěné kočárkárny, na zasklenou lodžii, do suterénu nebo do chladné technické místnosti vedle dílny. Zatímco v létě a v září vše funguje bezchybně, v listopadu a prosinci přijde tvrdé vystřízlivění. Běžný program pro bavlnu se místo hodiny a půl vleče pět hodin, na displeji naskakují podivné chybové kódy a prádlo zůstává po skončení cyklu stále studené a nepříjemně vlhké.
Zatímco staré odporové sušičky topily masivní elektrickou spirálou a chlad v místnosti jim v podstatě nevadil, moderní modely třídy A plus až A trojité plus fungují na zcela odlišném principu. V následujících kapitolách si srozumitelně vysvětlíme, proč tepelné čerpadlo v zimě ztrácí dech, jak ztuhlý kompresorový olej ničí mechaniku spotřebiče, proč zamrzající kondenzát roztrhne čerpadlo a jaké minimální podmínky musíte sušičce zajistit, aby prádlo usušila rychle a bezpečně.
Vlhké prádlo ze sušičky nevyžaduje drahý servis. Většinou stačí odblokovat ucpaný výměník Jak funguje tepelné čerpadlo v sušičce a proč potřebuje teplo z okolí
Pro pochopení celého problému je nutné nahlédnout pod plechový plášť spotřebiče. Starší generace kondenzačních sušiček fungovala jako velký fén: elektrické topné těleso o příkonu přes dva a půl tisíce wattů rozpálilo nasávaný vzduch na sedmdesát až osmdesát stupňů Celsia, prohnalo ho bubnem a vlhkost zkondenzovala na jednoduchém pasivním vzduchovém chladiči. Byl to energeticky velmi nehospodárný proces, který spotřeboval při každé várce klidně čtyři kilowatthodiny drahé elektřiny.
Moderní sušička s tepelným čerpadlem funguje na principu obrácené chladničky v uzavřeném hermetickém okruhu. Srdcem spotřebiče je malý hermetický kompresor, který stlačuje chladivo, nejčastěji plynné ekologické chladivo R290 neboli propan. Stlačením chladivo prudce zvýší svou teplotu a předá teplo v kondenzátoru cirkulujícímu procesnímu vzduchu, který se ohřeje na šetrných padesát až padesát pět stupňů Celsia a vstupuje do bubnu k prádlu.
Vlhký vzduch z bubnu následně prochází přes výparník, kde se prudce ochladí. Vlhkost z prádla se srazí do kapek vody a steče do záchytné vany kondenzátu, zatímco chladivo uvnitř výparníku odebere této vodní páře skupenské teplo, odpaří se a putuje zpět do kompresoru. Celý okruh tedy teplo nikam nevypouští, ale neustále ho vrací zpět. Tento vysoce sofistikovaný cyklus však bezpodmínečně vyžaduje určitou startovací a udržovací teplotu okolního prostředí, ze kterého chladicí soustava čerpá svou rovnováhu.
Tři důvody, proč chlad prodlužuje program z hodiny a půl na pět hodin
Pokud klesne teplota v místnosti pod patnáct stupňů Celsia a přiblíží se k deseti či pěti stupňům, termodynamická rovnováha se okamžitě zhroutí. Uživatel v té chvíli pozoruje tři zásadní jevy, které promění moderní spotřebič v nefungující bednu.
Umístění sušičky do nevytápěného sklepa či garáže v zimě dramaticky prodlužuje sušení a zvyšuje spotřebu.
Prvním faktorem je prudký pokles tlaku chladiva v klidovém stavu. Při teplotě kolem pěti stupňů Celsia má chladivo uvnitř trubiček podstatně nižší tlak a kompresor potřebuje mnohem delší dobu, než celý systém natlakuje na provozní hodnoty a začne procesní vzduch vůbec ohřívat. Zatímco ve vytápěné koupelně fouká do bubnu teplý vzduch už po patnácti minutách od spuštění, v mrazivé garáži zůstává buben i po hodině provozu sotva vlažný.
Druhým zákeřným jevem je namrzání výparníku. Když se chladný vzduch z okolí mísí s odpařenou vlhkostí z mokrých oděvů, teplota lamel výparníku klesne pod bod mrazu. Vlhkost se na jemném hliníkovém žebrování nesráží jako tekutá voda, ale okamžitě tam vytváří vrstvu ledové jinatky. Ledové lamely ucpou průchod vzduchu, elektronika sušičky zaregistruje přehřátí kompresoru nebo pokles průtoku a spustí záchranný odmrazovací cyklus, při kterém kompresor na desítky minut vypne nebo obrátí chod.
Třetím kamenem úrazu jsou vodivostní čidla zbytkové vlhkosti. Většina sušiček nesleduje čas, ale měří elektrický odpor textilií pomocí kovových lišt umístěných pod filtrem u dvířek. V chladném prostředí je odpařování vody z vláken natolik pomalé a povrch textilií tak studený, že řídicí jednotka vyhodnotí data chybně. Výsledkem je, že sušička buď po třiceti minutách program předčasně ukončí s hlášením hotovo a prádlo vytáhnete mokré, nebo naopak běží nekonečně dlouho a na displeji opakovaně naskakuje čas do konce.
Srovnání provozních teplot sušiček a jejich chování v různých prostorech
Výrobci v technické dokumentaci přesně definují rozsah přípustných teplot okolí, kterému se říká klimatická třída spotřebiče. Následující tabulka přehledně ukazuje, jak se chová sušička s tepelným čerpadlem v různých částech domu a jaké provozní důsledky přináší podcenění teploty.
UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE OBVYKLÁ TEPLOTA V ZIMĚ DÉLKA STANDARDNÍHO CYKLU DOPAD NA SPOTŘEBU A ŽIVOTNOST Vytápěná koupelna či šatna 19 až 23 °C (optimální pásmo) Předepsaných 90 až 120 minut Minimální spotřeba dle energetického štítku, šetrný chod Chladnější technická místnost 14 až 18 °C (stále vyhovující) Mírné prodloužení na 130 až 150 minut Nárůst spotřeby elektřiny zhruba o 10 až 15 procent Nevytápěný suterén či sklep 8 až 12 °C (hraniční pásmo) Výrazné prodloužení na 3 až 4 hodiny Výparník namrzá, kompresor cykluje, prádlo zůstává vlhké Nezateplená garáž nebo dílna 2 až 6 °C (kritické pásmo) Často 5 hodin nebo nouzové zastavení Vysoké opotřebení kompresoru, riziko zamrznutí čerpadla Otevřený balkon či nevytápěná kůlna Pod 0 °C (zcela nepřípustné) Spotřebič vůbec nespustí program Nevratné poškození mrazem, roztržení plastových vaniček
Z tabulky jednoznačně vyplývá, že snaha ušetřit drahocenné kilowatthodiny pořízením úsporného modelu třídy A plus plus přichází v chladné místnosti zcela vniveč. Pokud musí kompresor běžet místo devadesáti minut čtyři hodiny v kuse, spotřebuje ve výsledku více elektrické energie než patnáct let stará odporová sušička, a navíc v nevhodných zátěžových podmínkách.
Skrytá mechanická rizika: Ztuhlý olej, zamrznuté čerpadlo a ztráta záruky
Dlouhý čas sušení a vyšší účet za proud přitom představují pouze tu příjemnější část problémů. Mnohem fatálnější následky hrozí samotným vnitřním mechanickým komponentům, jejichž výměna po záruce často přesahuje cenu nového spotřebiče.
Prvním vážným rizikem je mechanické poškození kompresoru ztuhlým mazivem. V hermetickém tělese kompresoru se nachází speciální syntetický olej, který maže píst nebo spirálové soustrojí. Při teplotách blížících se k nule olej zhoustne na konzistenci medu. Při rozběhu motoru trvá několik sekund, než se mazivo dostane ke všem třecím plochám, dochází k chodu na sucho a extrémnímu proudovému nárazu, což může vést k zadření kompresoru nebo spálení jeho startovacího vinutí.
Sušení prádla v bytě v zimě nahrává plísním. Jedna pračka odpaří litry vody
Druhým ničivým faktorem je zbytková voda a mráz. Kondenzační sušička nikdy neodčerpá do zásobníku veškerou tekutinu do poslední kapky. Ve spodní sběrné vaničce u čerpadla kondenzátu zůstává vždy několik decilitrů vody, která slouží k proplachu samočisticího kondenzátoru nebo k udržení zaplaveného rotoru. Pokud teplota v nevytápěné garáži klesne pod nulu, tato louže zmrzne, ledový špalek zablokuje plastové lopatky oběžného kola a při pokusu o odčerpání dojde k okamžitému spálení motorku čerpadla nebo prasknutí plastové sběrné vany.
Co dělat, když sušička musí zůstat v chladu: Praktická opatření pro zimu
Co má dělat majitel bytu či domu, který nemá jinou možnost než mít sušičku umístěnou v chladnější technické místnosti nebo suterénu? Pokud teplota v prostoru neklesá pod pět stupňů Celsia, lze situaci vyřešit několika chytrými technickými kroky.
Chladný vzduch v bubnu mate čidla zbytkové vlhkosti a nutí kompresor běžet v nešetrném režimu.
Základem je lokální přitopení prostoru před plánovaným sušením. Nemusíte trvale vytápět celou garáž na dvacet stupňů. Často postačí zapnout na třicet minut před spuštěním malý elektrický přímotop nebo infrazářič namířený do prostoru kolem spotřebiče, aby se okolní vzduch i samotný plášť ohřály alespoň na patnáct stupňů Celsia. Jakmile se sušička rozběhne a tepelné čerpadlo začne pracovat, část odpadního tepla z kompresoru si v menší uzavřené místnosti dokáže teplotu udržet vlastní silou.
Druhým důležitým pravidlem je důsledné vyprazdňování zásobníku na vodu a manuální čištění filtrů po každém jednotlivém cyklu. Pokud máte kondenzát svedený hadičkou přímo do odpadu, zkontrolujte, zda hadička nemá nikde prověšený sifon plný stojící vody v místě, kde hrozí průvan od garážových vrat. Po skončení sušení nechte dvířka i spodní revizní klapku chvíli otevřené, aby vnitřní prostor vyschl a vlhkost v rozích nezačala plesnivět.
Pokud hrozí, že v místnosti během mrazivých nocí v lednu klesne teplota pod nulu, musíte sušičku odstavit z provozu a kompletně zazimovat. To znamená odpojit spotřebič od elektrické sítě, vyjmout sběrnou nádobu, přes servisní hadičku u čerpadla vypustit zbytkovou vodu ze dna vany a nechat sušičku stát v suchu, dokud venkovní mrazy nepoleví.
Spotřebitelská úskalí reklamace: Návod k obsluze určuje podmínky provozu
Když sušička v zimě v chladné garáži přestane fungovat nebo nahlásí závadu kompresoru, většina majitelů okamžitě volá autorizovaný servis s požadavkem na bezplatnou záruční opravu. V servisním středisku však zákazníky velmi často čeká nepříjemné překvapení v podobě zamítnutí reklamace a vystavení faktury za marný výjezd technika.
Podle devátého paragrafu zákona o ochraně spotřebitele má výrobce i prodejce zákonnou povinnost uvést v návodu k obsluze přesné limity použití a bezpečnostní pokyny. V každém návodu k sušičce s tepelným čerpadlem, ať už jde o značky Bosch, AEG, Beko, Whirlpool či Miele, je černým na bílém napsáno, že spotřebič je určen výhradně pro vnitřní použití v prostorách s minimální teplotou pět stupňů Celsia, přičemž optimální provozní teplota činí devatenáct až dvacet čtyři stupňů.
Moderní sušičky navíc disponují interní pamětí řídicí jednotky, která ukládá provozní data včetně teplot naměřených interními NTC čidly při startu programů. Servisní technik po připojení diagnostiky okamžitě zjistí, že kompresor startoval při teplotě dvou stupňů Celsia nebo v prostředí pod bodem mrazu. Podle občanského zákoníku se takové jednání kvalifikuje jako užívání věci v rozporu s návodem k obsluze, na které se záruka na bezplatnou opravu nevztahuje. Před stěhováním sušičky mimo vytápěný obytný prostor se proto vždy vyplatí nahlédnout do manuálu a zvážit, zda ušetřené místo v koupelně stojí za riziko zničeného spotřebiče.
Zdroje fotografií Automatická pračka a sušička prádla v technické místnosti: Infrogmation of New Orleans / Wikimedia CC BY 2.0 Nevytápěný suterén a technická místnost v domě: Famartin / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Otevřený buben sušičky prádla s prachovým filtrem: Fastily / Wikimedia CC BY-SA 4.0