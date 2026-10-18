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Máte staré lžičky po babičce. Mohou mít cenu až 10 000 Kč. Poznáte to podle malé značky

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Nedělní oběd v ČSSR, babiččin obývák a sametová krabička, kterou nikdo nesměl otevřít bez dovolení. Dnes sběratelé platí za takové věci tisíce, někdy i desítky tisíc korun. Jedna drobnost na zadní straně rozhoduje o všem.
Máte staré lžičky po babičce. Mohou mít cenu až 10 000 Kč. Poznáte to podle malé značky

Máte staré lžičky po babičce. Mohou mít cenu až 10 000 Kč. Poznáte to podle malé značky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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