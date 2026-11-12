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Máte ráno mokrá okna? Nestačí je otřít, rozhoduje i vlhkost v místnosti

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Kapky na vnitřní straně skla se objevují ve chvíli, kdy vlhký vzduch narazí na dostatečně studený povrch. Časté rosení může souviset s vařením, sprchováním i sušením prádla. Samotné setření vody proto nemusí problém vyřešit. Důležité je zjistit, kde vlhkost vzniká a proč se v místnosti drží.
Máte ráno mokrá okna? Nestačí je otřít, rozhoduje i vlhkost v místnosti

Máte ráno mokrá okna? Nestačí je otřít, rozhoduje i vlhkost v místnosti

Zdroj: muhammad.abdullah / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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