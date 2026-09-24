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Máte peníze na běžném účtu? Banky potají mění úroky a vy tak přicházíte o tisíce měsíčně!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Máte peníze na běžném účtu? Banky potají mění úroky a vy tak přicházíte o tisíce měsíčně!
Zdroj: Planeta Ekonomiky
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PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...Všechny články tohoto autora →
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