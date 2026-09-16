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Máte na půdě starý kotouč na ostření nožů? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 9 000 Kč

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Těžký kulatý kámen usazený na ose, u něj klika a pod ním plechová nebo litinová vanička. Léta to zabíralo místo v koutě kůlny nebo na půdě a většině lidí to...
Máte na půdě starý kotouč na ostření nožů? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 9 000 Kč

Máte na půdě starý kotouč na ostření nožů? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 9 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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