Máte na půdě starý kotouč na ostření nožů? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 9 000 Kč

Těžký kulatý kámen usazený na ose, u něj klika a pod ním plechová nebo litinová vanička. Léta to zabíralo místo v koutě kůlny nebo na půdě a většině lidí to připadalo jako zbytečné staré železo. Jenže právě po takových kusech se dnes shánějí lidé, kteří za ně dokážou zaplatit víc, než byste u odloženého nářadí čekali. Hodně přitom záleží na tom, jak přesně vypadá a co všechno se z něj dochovalo.
Kámen, klika a vanička s vodou. Co vlastně na půdě máte
Starý brus je jednoduché zařízení, které ostřilo nástroje dávno předtím, než se do dílen dostala elektřina. Základem je kulatý brusný kotouč, nejčastěji z pískovce, otáčející se na kovové ose. Roztáčela ho buď klika, nebo šlapací mechanismus, u kterého měl pracující obě ruce volné na vedení nože či sekery.
Kotouč z pískovce se roztáčel klikou nebo šlapadlem, díky kterému mohl člověk vést nůž či sekeru oběma rukama. Ilustrační foto. Zdroj: Nature’s Charm / Shutterstock.
Pod kotoučem stávala nádržka s vodou. Jak se kámen otáčel, projížděl spodkem hladinou a odváděl teplo z ostří i ze sebe. V tomhle detailu byl schovaný celý fígl. Kov se nestihl přehřát, nezměkl a čepel si udržela tvrdost. Kvůli téhle šetrnosti se kamenné brusy v některých provozech držely ještě dlouho poté, co elektrické stroje ovládly zbytek dílny.
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Ne každý starý kámen na stojanu má stejnou cenu. Zájem se točí kolem kompletních a původních kusů, u kterých zůstal zachovaný nejen samotný pískovcový kotouč, ale i celý převodový mechanismus a k tomu litinová vanička na vodu, kterou šlo sklápět. Právě ta u lacinějších nebo poškozených kousků nejčastěji chybí.
Odklápění mělo svůj smysl. Mezi broušením se vana spouštěla dolů, aby kámen nezůstal viset v hladině. Stálé máčení jedné strany totiž pískovec rozmáčí, taková část se pak obrušuje rychleji než zbytek obvodu a kolo po čase přestane běžet přesně do kruhu. Kus, u kterého tahle vanička funguje a kámen je rovný a nepopraskaný, je proto pro sběratele i chalupáře mnohem lákavější než rezavá kostra bez kamene.
Kolik dnes takový brus stojí
Ceny se odvíjejí od stavu, velikosti a úplnosti. Menší funkční kusy, které dnes poslouží hlavně jako ozdoba zahrady nebo chalupy, se v bazarech pohybují řádově kolem tisíce korun. Jakmile se ale dostanete k velkému, kompletnímu a dobře zachovalému brusu, částky rostou.
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U starožitníků narazíte i na mohutné brusy staré kolem sta let, které váží přes sto kilogramů, a za ty si obchodníci řeknou i devět tisíc korun. Za takovou sumu jde o poctivou starožitnost s doloženým stářím. Kdo takový originál objeví ve staré kůlně, může být překvapený, co za něj sběratelé nabídnou.
Orientační přehled cen podle typu a stavu brusu shrnuje následující tabulka:
Typ brusu Popis Cena Menší funkční kus ozdoba zahrady nebo chalupy, běžný kus z bazaru řádově 1 000 Kč Velký kompletní kus kompletní a zachovalý, hmotnost přes 100 kg, stáří kolem 100 let až 9 000 Kč Býval v každém statku, po vsích ho tahali brusiči Přečtěte si také: Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice
Ještě před pár generacemi se bez brusu neobešlo skoro žádné hospodářství ani kovárna. Udržoval ostré všechno, co muselo na poli i ve stodole řezat a sekat, od kos před senosečí přes srpy a řeznické nože až po ztupené nářadí na dřevo. Ostrý nástroj byl základ, a tak kámen na broušení patřil k nezbytné výbavě.
Kuchyňské nože po domácnostech měli na starosti potulní brusiči. Menší brus upravený na pojízdné kolečko vozili od vsi ke vsi a ostřili, co jim lidé přinesli. Bývalo to řemeslo na okraji společnosti, které velké peníze nevynášelo, a přesto vydrželo celé generace. Dnes prakticky vymizelo, podobně jako klasické nožířství, do kterého se novým učňům nechce a odchází s posledními mistry.
Kuchyňské nože lidem kdysi ostřili potulní brusiči, kteří vozili menší brus na kolečku od vsi ke vsi. Ilustrační foto. Zdroj: Mesut Yalçın / Pexels. Než ho začnete leštit, přečtěte si tohle
Když na starý brus narazíte, největší chybou bývá snaha vydrhnout ho do lesku. Sběratelé naopak oceňují původní stav a přirozenou patinu, kterou předmět za desítky let nasbíral. Agresivní čištění nebo přelakování cenu spíš srazí.
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Kamenný kotouč zároveň nenechávejte ležet ve vodě ani venku na dešti, ať nezměkne a nezačne se drolit. U kusů s dřevěnými díly si pohlídejte, aby nezvlhly a nezačaly hnít. A než cokoli odvezete do sběru, raději si věc vyfoťte a porovnejte s nabídkami starožitníků. Klidně se může ukázat, že to, co roky jen překáželo v koutě, má dnes docela zajímavou cenu.
Zdroje: https://www.receptyprimanapadu.cz/dilna-a-hobby/prastare-remeslo-brouseni-nozu/, https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/o-remeslo-neni-zajem-vyuceni-noziri-mizeji-rika-jeden-z-poslednich-tupy-20140511.html, https://dum.bazos.cz/inzeraty/ru%C4%8Dn%C3%AD-brus/, https://lucickymlyn.cz/shop/starozitny-rucni-brus-s-piskovcovym-kotoucem/, https://lucickymlyn.cz/shop/starozitny-brus-z-piskovce/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Brus