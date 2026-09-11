Máte málo přátel? Psycholog vysvětluje zajímavý fakt, co to znamená

Když se společenský kruh zmenšuje
Možná jste si všimli, že váš seznam opravdových přátel se postupem let ztenčil. Zatímco dříve jste měli desítky známých, dnes vám stačí pár lidí, kterým skutečně důvěřujete. A možná vás to občas znepokojuje. Není s vámi něco v nepořádku?
Realita ale může být úplně jiná. Menší počet blízkých vztahů totiž nemusí znamenat osamělost ani společenské selhání. S rostoucím sebeuvědoměním se totiž může stát, že začneme být při výběru lidí kolem sebe mnohem vybíravější.
Tématu emocionální zralosti, hranic ve vztazích a opakujících se vzorců chování se věnuje také psycholožka Nicole LePera, známá jako The Holistic Psychologist. Na Instagramu ji sledují miliony lidí a o mezilidských vztazích pravidelně mluví také ve svých knihách a příspěvcích.
Její pohled připomíná jednu důležitou věc: hodnotu našeho společenského života neurčuje počet lidí kolem nás, ale především kvalita vztahů, které si udržujeme, a to, jak se v nich cítíme.
Když počet kontaktů zakrývá prázdnotu
Velký společenský okruh může na první pohled působit jako důkaz spokojeného života. Plný kalendář schůzek, neustálé pozvánky na akce a desítky lidí, kteří vám popřejí k narozeninám. Jenže samotný počet kontaktů ještě neříká nic o tom, jak jsou tyto vztahy skutečně hluboké.
Za množstvím známostí se může skrývat i osamělost nebo povrchní vztahy. Některá přátelství udržujeme jen ze zvyku, ze strachu ze samoty nebo proto, že jsme si k danému člověku vytvořili vztah v určité životní etapě.
S rostoucím sebeuvědoměním si člověk může začít více všímat toho, které vztahy jsou založené na skutečné blízkosti a vzájemnosti a které už mu nic nepřinášejí. Přirozeným důsledkem pak může být i postupné zmenšování okruhu lidí, se kterými se pravidelně stýkáme.
Neznamená to automaticky, že jsme se změnili k horšímu. Naopak, můžeme jednoduše přestat udržovat vztahy, které už neodpovídají našemu současnému životu, hodnotám nebo hranicím.
Paradoxně tak můžeme mít méně přátel, ale vztahy, které nám zůstanou, mohou být hlubší, bezpečnější a upřímnější.
Proč některá přátelství prostě skončí
Některé přátele jsme poznali ve škole, jiné v práci, během studia nebo v určitém období života. To, že bylo přátelství kdysi velmi intenzivní, ale ještě neznamená, že musí vydržet celý život.
Lidé se postupně mění. Mění se jejich priority, hodnoty, způsob života i osobní hranice. Přátelství proto může skončit, aniž by někdo udělal něco vyloženě špatně.
Někdy se zkrátka ukáže, že dva lidé dospěli do bodu, kdy chtějí pokračovat každý vlastní cestou. Jindy může být odstup důležitý proto, že nás konkrétní vztah neustále vrací ke starým a nezdravým vzorcům.
Problém může nastat také ve chvíli, kdy druhý člověk nedokáže přijmout změny, které jsme ve svém životě udělali. Pokud se například snažíme nastavit nové hranice, ale druhá strana je opakovaně nerespektuje, může být přirozené začít si udržovat větší odstup.
Schopnost připustit si, že ne každý vztah musíme za každou cenu zachraňovat, může být součástí většího sebeuvědomění. Neznamená to být sobecký. Znamená to vědět, co je pro nás ve vztazích důležité.
Tělo někdy napoví víc než slova
Vztahy neprožíváme pouze v hlavě. Nepříjemné sociální situace se mohou projevit také emocionálně nebo fyzicky.
Pokud jsme při setkání s určitým člověkem pravidelně v napětí, po společně stráveném čase se cítíme vyčerpaní nebo máme pocit, že musíme neustále přemýšlet nad každým svým slovem, může to být důvod zamyslet se nad tím, jak na nás daný vztah působí.
Neznamená to automaticky, že je druhý člověk „toxický“ a že s ním musíme okamžitě přerušit kontakt. Podobné pocity ale mohou být signálem, že ve vztahu něco nefunguje tak, jak bychom potřebovali.
Důležité je také umět říct ne, odmítnout chování, které nám není příjemné, a nebát se nastavit vlastní hranice. Právě to může být jedním z projevů většího sebeuvědomění.
Méně lidí může znamenat více klidu
Zmenšování okruhu přátel nemusí být vždy příjemné. Konec dlouholetého přátelství může bolet, i když si zároveň uvědomujeme, že nám tento vztah už nepřinášel to, co dříve.
Na druhou stranu může menší počet kontaktů znamenat více prostoru pro lidi, kteří jsou pro nás skutečně důležití. Nemusíme se snažit udržovat desítky známostí a můžeme místo toho věnovat více času těm, před kterými nemusíme nic předstírat a můžeme být sami sebou.
Počet přátel proto není jednoduchým měřítkem emocionální zralosti ani životní spokojenosti. Málo přátel může mít mnoho různých příčin. Někdo je přirozeně uzavřenější, jiný má méně příležitostí k seznamování a další si jednoduše pečlivě vybírá, koho si pustí k tělu.
Důležitější než samotné číslo je kvalita vztahů. Pokud v nich existuje vzájemný respekt, důvěra a prostor být sám sebou, nemusí být malý okruh blízkých lidí vůbec důvodem k obavám.
A někdy může být právě rozhodnutí ponechat si jen několik skutečně kvalitních vztahů známkou toho, že už nepotřebujeme udržovat každé přátelství jen proto, abychom nebyli sami.
Zdroje článku: journals.sagepub.com, medium.com, yourtango.com, azet.sk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá