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Máte doma toto retro nádobí? V komodě se vám nejspíše válí kusy v hodnotě desítek tisíc Kč

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Dennívýzva
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Pokud máte doma křišťálové nádoby z dob Polské lidové republiky, máte velké štěstí. Dnes jsou za ně sběratelé schopní zaplatit až několik tisíc. V polských bytech se mnohdy najdou skutečné poklady. Zařízení a předměty z [...]...
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Zdroj: Fotografie: Andre Carrotflower / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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