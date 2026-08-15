Máte doma tohle staré stříbrné příbory? Za kompletní sadu dnes padne i 65 000 Kč

V zásuvce po babičce leží stará sada příborů, kterou roky nikdo nepoužil. Většina lidí ji bere jako obyčejný kov do bazaru za pár korun. Přitom mezi bezcennou napodobeninou a kouskem, o který se sběratelé přetahují, rozhoduje jediná drobnost na místě, kam se skoro nikdo nedívá.
Za co sběratelé platí desetitisíce
Cena starých příborů se pohybuje v obrovském rozpětí:
jedna stará stříbrná lžička se prodá za pár set korun, sada lžiček v původním pouzdře už za několik tisíc, u rozměrných kompletních servisů se dostáváme úplně jinam.
Na pultě jednoho pražského starožitníka teď stojí stříbrný rybí servis pro osmnáct osob za 65 000 korun. Jde o ryzí stříbro z doby před rokem 1880, kompletní i s původní kazetou. U opravdu výjimečných kusů od proslulých dílen se cena šplhá až ke sto tisícům korun, protože tam rozhoduje podpis autora víc než samotná váha stříbra.
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Rozhoduje kompletnost. Servis pro šest nebo dvanáct lidí se všemi díly a v původní kazetě hraje v jiné lize než pár osamocených vidliček. Jakmile ze sady něco chybí, hodnota padá k ceně kovu.
Nejvyšší ceny dosahují kompletní servisy uložené v původní kazetě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Číslo 90 vás může pěkně splést
Právě tady dělá spousta lidí drahou chybu. Na příboru zahlédnou číslo a hned ho čtou jako důkaz stříbra, jenže čísla mají dva úplně odlišné významy.
U masivního stříbra číslo udává ryzost, tedy kolik procent tvoří čistý kov. U postříbřených příborů znamená něco jiného. Hodnoty jako 60, 90 nebo 120 tam neříkají ryzost, ale sílu postříbření, tedy kolik stříbra padlo na tenkou povrchovou vrstvu. Číslo 90 přitom bývalo běžným standardem. Taková sada může vypadat honosně, a přesto v ní skoro žádné stříbro nenajdete.
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Velkou část starých příborů navíc tvoří alpaka, slitina obecných kovů bez zákonného podílu stříbra. Dílny ji prodávaly jako levnější náhradu a často ji navrch ještě postříbřily. Nejčastěji na ni narazíte u rakouské firmy Berndorf. Její kusy nesou v oválném nebo podkovovitém obrysu nápis Alpaka, což je jasný signál, že o pravé stříbro nejde.
Kde se schovává pravda o vašem příboru
Otočte kterýkoli díl a podívejte se na zadní stranu rukojeti. Naleštěná přední strana nic neprozradí. Podstatné znaky se skrývají vzadu, měří jen pár milimetrů, a přitom právě ony rozhodují o ceně.
Hledáte tři věci: ryzostní číslo, značku výrobce a státní punc. U pravého stříbra uvidíte čísla jako 800, 835 nebo 925, u nás bývají staré příbory nejčastěji v ryzosti 800. Státní punc má u nás podobu zvířecí hlavy a jeho tvar prozradí ryzost i původ. Pokud si nejste jistí, pravost značky ověříte v databázi Puncovního úřadu.
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Vztah mezi ryzostí, původem příboru a odpovídajícím puncem shrnuje následující tabulka:
Ryzost nebo původ příboru Punc, který uvidíte ryzost 800 a 835 český punc s hlavou zajíce vyšší ryzosti český punc s hlavou kamzíka starší rakousko-uherské stříbro punc s hlavičkou bohyně Diany Otestujte stříbro doma magnetem i zvukem
Orientační zkoušku zvládnete i doma. Ke stříbru magnet nepřilne, takže díl, který se k němu ochotně přitáhne, je z jiného kovu. Když ale příbor nereaguje, jistotu vám to nedá, netečná k magnetu zůstává i spousta obyčejných slitin.
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Napovědět umí i zvuk. Pravé stříbro se po ťuknutí rozezní vysokým a dlouze doznívajícím tónem, zatímco postříbřená náhražka jen krátce a hluše cinkne. Žádný z domácích testů není stoprocentní a jistotu vám dá až klenotník. Agresivní pokusy s kyselinami si raději odpusťte, jen předmět poškodí.
Jak z příborů udělat peníze
Nejsnazší cesta vede do sběrny, jenže bývá i nejméně výhodná. Výkupny platí jen za hmotnost kovu, obvykle jednotky až několik desítek korun za gram, a i značkový servis pak zamíří na přetavení. Sběratelskou přirážku tím ztratíte.
U hodnotnějších kompletních sad se vyplatí zajít do zavedeného aukčního domu, kde cena vychází ze stáří, značky a zachovalosti a pouhou váhu kovu obvykle výrazně překoná. A než na jakoukoli nabídku kývnete, prohlédněte si punc, ať vám někdo nevydává postříbřený obecný kov za pravé stříbro.
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Zdroje: https://starozitne-pribory.antikpraha.cz/, https://www.zlatovpraze.cz/blog/vykup-stribra-praha-sperky-mince-pribory/, https://www.goldpoint.cz/blog/ceske-puncovni-znacky—jak-poznat-prave-zlato-a-stribro/, https://www.olivie.cz/blog/jak-poznat-prave-stribro/, https://www.manumi.cz/jak-se-znaci-stribro, http://zlatnictvi.net/punc-berndorf-alpaka/