Máte doma starou Odysseu? Díky novému Nolanovu filmu na ní teď můžete trhnout balík

Odysseova kratší cesta
Homérova
Odyssea je stará téměř 3000 let, ale odborníci v ní dodnes hledají nové významy. Nolan jim přitom přidal několik nových důvodů k debatě. Nedá se však říct, že by kritika byla vždy oprávněná. Fakt, že Odysseova cesta ve filmu je přibližně o 9 zastávek kratší, nijak neubírá na epičnosti příběhu.
TAKÉ SJME PSALI: Nolan překonal sám sebe i navzdory skandálu. Odyssea trhá rekordy v kinech, má ale dorazit i na Netflix
Naopak může být dobrou motivací sáhnout po mnoha skvělých knižních překladech, které nabídnou „rozšířenou“ verzi této cesty. Ta zahrnuje například i bájný národ Fajáků nebo slavnou Kyklopovu frázi „Oslepil mě Nikdo“. V češtině se těší oblibě zejména překlad Vladimíra Šrámka, který vyšel letos i v novém vydání.
Foto: Knihobot
„O Odysseu je nyní obrovský zájem a na sklad se jí dostává jen málo, což žene ceny i o desetinásobek nahoru u kusů ve výborném stavu. Podobně jsou na tom i další knihy s antickou tematikou,“ říká Žaneta Kratochvílová, marketingová manažerka Knihobotu.
ČTĚTE TAKÉ: Nolanova Odyssea schytává kritiku za moderní mluvu. Kontroverzní volbu brání Holland i odbornice na Homéra
Podobný nápor jako kina zažívá i Knihobot. Vybraná vydání Odysseje jsou aktuálně neustále vyprodaná. Máte doma vlastní výtisk nebo třeba i vícero kusů ze svých školních let? Teď je ideální moment je výhodně prodat, protože zájem o antické tituly prudce roste.
Znovuobjevené antické mýty
Nolan ale není jediný, kdo se snaží antické příběhy přiblížit současnému publiku. Převyprávěné klasické řecké mýty se těší obrovské oblibě už od roku 2011, kdy vlnu zájmu spustila autorka Madeline Miller knihou Achilleova píseň. K dnešnímu datu se jí prodalo přes 2 miliony výtisků.
Foto: Knihobot
„Na úspěch Madeline Miller v uplynulé dekádě navázaly desítky dalších autorek. Dá se říct, že z řeckých retellingů se stal jeden z nejvyhledávanějších knižních subžánrů současnosti,“ dodává Žaneta Kratochvílová.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nejvýdělečnější, nejlépe hodnocený i nejkontroverznější aneb 7 filmů, které dělají z Nolana poloboha kinematografie
Právě proti tomuto trendu jde ale Nolanova velkolepá filmová adaptace, která se v zahraničních recenzích dočkala, co se týče zpracování ženských postav, spíše kritiky. Ironií je, že sám Nolan přiznal, že se při přípravě filmu inspiroval právě moderním, ženským pohledem na epos, konkrétně překladem Emily Wilson. Ta se v roce 2017 stala vůbec první ženou, která publikovala anglický překlad Odyssey, a to více než 400 let po prvním anglickém překladu.
Foto: Knihobot
Nolan se sice pokusil o realistické pojetí a zbavil mýtus nadpřirozena, například z čarodějnice Kirké udělal ženu poznamenanou poválečnými traumaty a Athénu pojal jen jako halucinaci hlavního hrdiny, ale podle předních odborníků na antiku tím ženské postavy spíše ochudil.
Nolan trestá Odyssea víc než sám Homér
Filmové zpracování připomíná v mnoha ohledech režisérův minulý snímek Oppenheimer o „otci první jaderné zbraně“. Stejně jako u Odyssea, ztvárněného zachráněným vojínem Mattem Damonem, sledujeme příběh muže, jehož vlastní genialita přispěla k nezvratné katastrofě. Homérův hrdina to má v mnoha ohledech jednodušší – zůstává na Ithace a záda mu kryje Athéna, která přikáže Diovi konflikt ukončit.
Homérův Odysseus nenese vinu za trojského koně ani za zkázu Troje, jeho filmový protějšek však zpytuje svědomí i nad způsobeným kolapsem doby bronzové, který mu režisér připisuje.
Ať už tedy Nolan Homérovi něco vzal, nebo naopak přidal, jedno mu upřít nejde: dokázal vzbudit zájem o starý příběh o jednom muži, který se ne a ne dostat domů. A možná právě v tom spočívá největší síla dnešních antických převyprávění.
Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt