Máte doma starou barevnou vázu? Sběratelé je kupují i za 8 000 Kč. Rozhodují detaily, kterých si málokdo všimne

Modrá, růžová nebo jantarová váza může v obýváku stát desítky let, aniž bychom o ní věděli něco víc. Přitom za známým tvarem někdy stojí konkrétní sklářský výtvarník a zajímavý příběh výroby. Než bych takový kus poslala dál, zkusila bych dohledat jeho původ.
Při přípravě článku jsem prošla muzejní sbírky i výsledky ukončených aukcí. Našla jsem prodeje za stovky korun, ale také za několik tisíc. Samotná barva ani slavné jméno v názvu inzerátu přitom k určení hodnoty nestačí.
Za známými tvary stojí konkrétní návrháři
Československé užitkové sklo nebylo jen anonymní výbavou domácností. Vznikalo také podle návrhů výtvarníků, kteří hledali nové tvary pro sériovou výrobu. Před čištěním vázy zkontrolujte praskliny, starší opravy a povrchové zdobení. U skla s nejasným původem je namístě opatrnost při odstraňování usazenin. Foto: Magnific
Historik skla Petr Nový ve zprávě
k výstavě Hledání rovnováhy připomněl, že:
„Na podobě lisovaného skla pracovali designéři zvučných i méně známých jmen, jejichž úkolem bylo každoročně přinášet nové vzory užitkového skla.“
Při hledání původu vázy se můžete setkat například se jménem
Josef Michal Hospodka. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze eviduje soubor váz podle jeho návrhu z roku 1962, vyrobených v Chřibské v rámci podniku Borské sklo. Uvádí u nich foukání a hutní tvarování.
Jinou ukázkou je
Pavel Hlava. V téže muzejní databázi najdeme jeho modrou broušenou vázu z roku 1960, vysokou 35 centimetrů. František Vízner je zase zastoupen v Moravské galerii 20centimetrovou lisovanou vázou datovanou do roku 1960. I průmyslově vyráběný předmět tedy může mít známého autora.
Samostatnou kapitolu představují Škrdlovice a
rodina Beránkových. Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou uchovává soubor skla z Beránkovy hutě z let 1944 až 1960. Škrdlovické sklo tak má své místo také v muzejních sbírkách.
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Při hutním tvarování se sklo dotváří za horka. U lisovaného skla získává dávka skloviny tvar tlakem razníku ve formě. Výrobní postupy se mohou kombinovat a na výsledku se podílí i další úpravy, například broušení.
Nemá proto smysl vyhledávat jen růžovou nebo těžkou vázu. Všímala bych si také profilu, tvaru ústí, členění povrchu a
provedení dna. Teprve potom bych hledala odpovídající předmět ve vzorníku nebo odborně popsaném katalogu. Rok návrhu nemusí být rokem výroby
V archivu aukční síně
ArtKabinet je například váza Pavla Hlavy s číslem modelu 8032. Návrh pochází z roku 1980, ale konkrétní kus byl podle katalogu vyroben ve sklárně Beránek ve Škrdlovicích až po roce 1992. Jde o kobaltově modré sklo s kruhovými nálepy z kouřového skla. Při hledání autora barevné vázy pomáhá porovnat tvar hrdla, proporce i provedení dna s dobovým vzorníkem. Samotný podobný odstín k určení nestačí. Foto: Aukro.cz
Takový popis pěkně ukazuje, proč bych při prodeji nerozmnožovala údaj z katalogu bez přečtení podrobností.
Rok vzniku návrhu a stáří předmětu jsou dvě různé informace. Do nabídky patří obě, pokud je dokážeme doložit. Kolik se za podobné vázy skutečně vydražilo
Při hledání konkrétních cen jsem dala přednost záznamům ukončených dražeb. Částka, kterou někdo napsal do inzerátu, totiž ještě neříká, zda ji kupující skutečně zaplatí.
Nabízený předmět Aukční síň a datum Výsledná cena Váza od autora Josefa Hospodka ze sklárny Chřibská Aukro, 10. 2. 2026 534 Kč, 5 přihazujících Neznačená váza vysoká 33 cm, katalogizovaná pod jménem autora Josefa Hospodka Obrazy v aukci, 14. 1. 2026 2 800 Kč Váza od autora Pavla Hlavy vysoká 13 cm ArtKabinet, 3. 10. 2024 8 000 Kč Váza od autora Josefa Hospodka ze sklárny Chřibská, vysoká přibližně 21 cm Aukro, 26. 3. 2026 Nabízena za 1 200 Kč, bez příhozu Přehled vybraných aukcí skleněných váz z let 2024 a 2026. Nejdřív vyfoťte dno, okraj i případné poškození
Na fotografii celé vázy snadno zanikne drobný odštěpek nebo stopa po opravě.
Pro první posouzení bych si proto připravila: celkový pohled ze všech stran, na klidném pozadí a za rozptýleného světla detail dna, včetně případné signatury, čísla, značky nebo papírové etikety snímek horního okraje a výstupků, kde může být poškození méně nápadné přesné rozměry, zejména výšku a největší šířku popis vad, například odštěpků, prasklin, zákalu nebo viditelného lepení doklady a informace o původu, pokud se dochovala účtenka, obal nebo rodinný záznam
Etiketu bych kvůli hezčí fotografii neodmáčela. I neúplný nápis může pomoci při dalším dohledávání. Stejně tak bych do popisu uvedla nejistotu, pokud znám autora jen z podobné internetové nabídky. Vázu nemusíme posuzovat jen podle ceny v aukci. Pokud se nám líbí a máme k ní vztah, může mít doma své místo i bez slavného jména. Foto: Magnific
U neobvyklého kusu
dává smysl oslovit aukční síň zaměřenou na sklo. Vedle fotografií bych jí poslala i rozměry a snímky všech vad. Praktické otázky
Musí mít hodnotná váza signaturu?
Nemusí. Váza prodaná v aukční síni
Obrazy v aukci za 2 800 korun byla v katalogu výslovně uvedena jako neznačená. Chybějící podpis ovšem sám o sobě nepotvrzuje autora, je proto potřeba hledat další podklady.
Poznám sklárnu podle barvy?
Samotná barva k jistému určení nestačí. Při porovnávání bych sledovala také tvar, rozměry, techniku a dohledanou dokumentaci ke konkrétnímu modelu.
Má smysl nabízet i poškozenou vázu?
U dohledané aukce za 534 korun prodejce oťuky uvedl a váza kupce našla. Neznamená to, že se prodá každý poškozený kus. Vady je potřeba přesně popsat a dobře vyfotit.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mk.gov.cz, sbirky.upm.cz, muzeum.zdarns.cz, artkabinet.cz, obrazyvaukci.cz, aukro.cz