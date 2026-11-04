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Máte doma starou barevnou vázu? Sběratelé je kupují i za 8 000 Kč. Rozhodují detaily, kterých si málokdo všimne

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Dennívýzva
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Modrá, růžová nebo jantarová váza může v obýváku stát desítky let, aniž bychom o ní věděli něco víc. Přitom za známým tvarem někdy stojí konkrétní sklářský výtvarník a zajímavý příběh výroby. Než bych takový kus poslala dál, zkusila bych dohledat jeho původ.
Váza po babičce může mít cenu tisíců korun. Před prodejem prohlédněte dno i okraje

Váza po babičce může mít cenu tisíců korun. Před prodejem prohlédněte dno i okraje

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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