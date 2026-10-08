Máte doma staré videokazety? Některé klasické filmy mají cenu až 1 500 000 Kč

Když videorekordér změnil rodinný večer
Devadesátá léta přinesla do českých domácností revoluci v podobě videorekordérů. Poprvé v historii si rodiny mohly nahrát oblíbený film a pustit si ho, kdykoli chtěly. Technologie Video Home System (VHS) sice existovala už od roku 1976, ale za železnou oponou zůstávala nedostupným luxusem. Teprve po pádu režimu se videopřehrávače dostaly do běžných obýváků.
Dnes tyto kazety většinou odpočívají v krabicích na půdách nebo skončily v bazarech. Málokdo tuší, že některé z nich mohou mít hodnotu tisíců korun – a výjimečné kusy dokonce milionů.
Sběratelský trh překvapuje rekordními částkami
Na americkém aukčním portálu eBay se objevují nabídky, které běžného člověka šokují. Disneyho snímek A Tale of Two Critters z roku 1977 – téměř neznámý příběh o medvíděti a mývalovi – měl vypsanou cenu přes 21 milionů korun. Pro sběratele jde o unikát z úplných začátků VHS éry, který možná už nikdo jiný na světě nevlastní.
Dosavadní rekord opravdu prodané kazety ale drží jiný titul. První díl Hvězdných válek na VHS z března 1982, původně určený pouze k půjčování, se před čtyřmi lety prodal za 2,4 milionu korun. Kazety tohoto typu nebyly nikdy v běžném prodeji, což z nich dělá mimořádnou raritu.
Extrémní částky ovšem sběratelé platí téměř výhradně za pásky, které prošly profesionálním ověřením stavu u specializovaných certifikačních autorit jako CGC Home Video nebo Beckett. Ty kazetu ohodnotí na bodové škále a uzavřou do ochranného plastového boxu.
Disney vládne žebříčku nejdražších kazet
Animované klasiky z produkce Walta Disneye dominují sběratelskému trhu. Nerozbalená Kráska a zvíře z počátku devadesátých let se na eBay objevuje za částky přes 740 tisíc korun. Podobné sumy atakují i Popelka, Lví král nebo Aladin – vždy ale záleží na dvou klíčových faktorech.
Rok vydání a stav kazety rozhodují o ceně mnohem víc než samotný název filmu. Nová, nikdy nepřehraná VHS z první edice, dosud zabalená v původním plastovém obalu, má hodnotu nesrovnatelně vyšší než stokrát ohraná páska. Milionové inzeráty jsou nicméně často pouze spekulativní přání prodejců – skutečně realizované prodeje se pohybují v řádově nižších sumách.
V roce 2022 způsobil poprask prodej dosud neotevřeného Návratu do budoucnosti. Sběratel za něj zaplatil 1,58 milionu korun. Následovaly úspěšné aukce Čelistí a Terminátora, obě kazety se prodaly zhruba za 685 tisíc korun. Filmová klasika Rošťáci (The Goonies) vynesla v přepočtu dokonce milion.
Český trh má vlastní pravidla
Fanouškovská základna VHS pásek existuje i v Česku, cenové hladiny jsou ale zcela odlišné. Tuzemské aukce se pohybují v řádech stovek až několika tisíc korun. Podle fanouška videofilmů Petra Svobody u nás drží rekord animovaný snímek Akira, jehož cena v aukci dosáhla 5 500 korun.
„Kdo by ale doma náhodou našel videokazetu s filmem Honba za pokladem (1990) s českým dabingem, mohl by si přijít až na 30 tisíc. Největší hlad je vždycky po hororech, čím méně známý a obskurnější, tím lepší,“ říká Svoboda.
Vzácnost titulu a kvalita dabingu hrají na českém trhu zásadní roli. Horory a obskurní snímky s originálním českým zvukovým doprovodem mají mezi sběrateli stabilní pozici.
Nevyhazujte, co může vynést tisíce
U starých videokazet nikdy nevíte, na co můžete narazit. Můžete mít štěstí a natrefit na sběratele, který zrovna po vašich filmech touží. Anebo si pásky můžete schovat do budoucna a počkat, až jejich hodnota ještě naroste.
Pokud jsou kazety zabalené v původním obalu, za žádnou cenu je nerozbalujte. Hodnotu by to snížilo okamžitě a dramaticky. A kdo ví – možná právě vaše zapomenutá sbírka na půdě skrývá poklad, o kterém jste ani netušili.
Zdroje článku: kvety.cz, denik.cz, chip.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková