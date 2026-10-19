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Mastnotu v troubě uvolní tableta do myčky a vroucí voda. Po 2 hodinách působení má být spotřebič opět jako nový

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Pravidelné mytí trouby je doslova noční můrou. Poznal to kdokoli, kdo se ji pokoušel vydrhnout po delší době. Nicméně existuje i snadnější řešení.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: SvětKreativity
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:04

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