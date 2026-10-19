Mastnotu v troubě uvolní tableta do myčky a vroucí voda. Po 2 hodinách působení má být spotřebič opět jako nový

Pravidelné mytí trouby je doslova noční můrou. Poznal to kdokoli, kdo se ji pokoušel vydrhnout po delší době. Nicméně existuje i snadnější řešení.
Vzhledem k tomu, že ani zdaleka nejste první, koho něco takového trápí, objevilo se mnoho snah o různé zlepšováky. Jedním z těch opravdu efektivních je trik s gelovou kapslí, která se normálně používá v myčce na nádobí.
V troubě ji ale použijete jinak. Pokud není tolik znečištěná, vystačíte si jen s klasickým saponátem. V případě, že jste se jí moc dlouho nevěnovali, bude to uvnitř asi vypadat mnohem hůř. Manuálnímu zásahu se tedy nevyhnete. Fígl s tabletou, vodou a miskou
Jediné, co budete potřebovat, je horká voda, kapsle na nádobí do myčky a miska, kterou můžete dát do trouby. Klidně použijte zapékací. Jako první krok vyhřejte troubu na 100 stupňů Celsia. Do misky vložte tabletu a zalijte ji vroucí vodou. Pak
umístěte nádobu do trouby, zavřete ji a nechte běžet asi 2 hodiny. Co se následně stane? Kapsle se rozpustí a její složky se pomocí páry usadí přímo na stěnách celé trouby. Pára vlastně nahradí myčku. Fotografie: SvětKreativity
Ony dvě hodiny pak kombinací čisticích složek a páry perfektně uvolní veškeré nečistoty včetně těch usazených a odolných. Jistě, budete muset troubu vyčistit kartáčkem nebo houbičkou. Bude to ale celé
mnohem snazší, vlastně jen setřete stěny. Pokud byste se chtěli ručně dřít i s odolnou špínou, dá vám to bezpochyby mnohem víc práce. Pára ji ovšem odvedla za vás. Dost možná se při dalším použití trouby setkáte i s lepším výkonem.
Proč se tak dobře osvědčil zrovna tento postup?
Gelové kapsle se skládají z vysoce koncentrovaných čisticích prostředků, které se postupně uvolňují. Kromě toho jsou určené na odolnou špínu během vysokých teplot. Není tedy žádné překvapení, že perfektně
fungují právě tímto způsobem na usazenou mastnotu nebo připečené skvrny od jídla. Hlavním kladem tohoto postupu je ovšem nenáročnost. V případě potřeby lze celý proces zopakovat, ovšem ve většině případů jedno kolo zcela stačí. Fotografie: SvětKreativity
Pokud se i tak v troubě následně setkáte s nějakým odolným zbytkem, vždycky si můžete k ruce vzít jedlou sodu. Kombinuje totiž vlastnosti vynikajícího abraziva (brusiva) a současně nepoškrábe ani velmi citlivé materiály.
Bez obav s ní tudíž můžete vydrhnout i sklo nebo chromované povrhy. Kápněte do ní trochu vody a získáte pastu. Tu naberte na houbičku nebo starý kartáček a pusťte se do díla. Trouba bude opět jako nová.
Zdroj:
Genialne
Článek
Trouba čistá jako nová a bez práce: Do misky vložíme tabletu do myčky, zalijeme vroucí vodou a pečeme 2 hodiny pochází z webu Světkreativity.