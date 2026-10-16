MasterChef Česko představil novou porotu. Soutěžící zhodnotí michelinští šéfkuchaři a pražský řezník

MasterChef Česko 2027, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027, FOTO: distr. TV Nova
Kuchařská soutěž MasterChef Česko vstoupí do nové sezony s obměněnou porotou. Soutěžící budou hodnotit držitel dvou michelinských hvězd Jan Knedla, šéfkuchař Grandhotelu Pupp Josef Pindur a pražský řezník Zdeněk Absolon. Trojice bude kromě kuchařského umění posuzovat také přístup k surovinám a schopnost poučit se z vlastních chyb. Složení nové poroty a plány pro příští rok
V chystané řadě zasednou před soutěžící tři nové tváře z různých oblastí gastronomie. Trojici tvoří šéfkuchař Jan Knedla, executive chef Josef Pindur a řezník Zdeněk Absolon. Společně vyberou vítěze, který získá titul MasterChef Česko příští rok.
Showrunner pořadu Matěj Šámal uvedl, že tvůrci chtěli dát prostor třem odlišným osobnostem, které spojuje vášeň pro řemeslo a vzájemný respekt. Podle televize se rozdílné povahy porotců promítnou do hodnocení i do jejich vzájemné komunikace, kde má Absolon působit jako prostředník uvolňující napětí humorem.
Důraz Jana Knedly na přesnost a otevřenou kritiku
Jan Knedla působí jako šéfkuchař v restauraci Restaurant Papilio ve Vysokém Újezdě, která má dvě michelinské hvězdy. Ve volném čase sbírá historické kuchařky, kterých vlastní přes sto, a kolegové ho označují za chodící encyklopedii. Účast v porotě přijal jako profesní výzvu s cílem předat zkušenosti nadšeným kuchařům.
Při vaření vyžaduje zvládnutou techniku, disciplínu a smysl pro detail. V kuchyni podle něj není místo pro lenost ani pro postupy na efekt, které postrádají smysl.
„Chuť se nedá natrénovat. S tou se člověk musí narodit. Člověk může být profesionál, nebo amatér, ale když má perfektní chuť, dokáže uvařit fantastické jídlo,“ říká Knedla.
Od účastníků očekává vedle talentu také kreativitu a schopnost vzít si ponaučení z chyb.
„Nechci nikoho shazovat, to podle mě nikam nevede. Ale pokud něco není dobré, řeknu to a vysvětlím proč. Soutěžící si zaslouží upřímnou reakci,“ doplnil Knedla. Francouzská zkušenost Josefa Pindura
Josef Pindur zastává pozici executive chefa v Grandhotelu Pupp. Zkušenosti sbíral rovněž ve Francii, kde vedl restauraci Maison Kieny a získal s ní michelinskou hvězdu. Vztah k francouzské gastronomii se podle tiskové zprávy občas promítá i do jeho slovníku.
Pindur se při hodnocení zaměří na chuť, energii a osobnost kuchařů.
„Chci prožívat stejné pocity jako soutěžící a vidět lidi, kteří si kvůli svému snu sáhnou až na dno,“ uvedl Pindur.
V soutěži plánuje být přísný a spravedlivý. Zároveň chce účastníkům, u kterých uvidí snahu, pomáhat a předávat jim své poznatky. Zastává názor, že pokrm nemusí vzniknout přesně podle receptu, pokud má podle něj duši.
Řeznická tradice Zdeňka Absolona
Třetím porotcem je Zdeněk Absolon, jehož rodina se obchodování s masem věnuje po několik generací. Sám provozuje malé rodinné řeznictví v Branické ulici v Praze a v soutěži se zaměří na kvalitu surovin a schopnost vytěžit z každé ingredience maximum. Oceňuje především pokrmy, které dokážou z obyčejné suroviny vytvořit výjimečné jídlo.
Kromě kuchařského umu a zvládnutí tlaku bude sledovat chování soutěžících.
„Kromě toho, že soutěžící musí umět vařit a oslnit nás, máme hrozně rádi pokoru a slušnost. Při hodnocení budu nejvíc poslouchat srdce a pak žaludek,“ řekl Zdeněk Absolon a dodal: „Troufám si říct, že budu porotce a kámoš.“ Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova).