MasterChef Česko mění celou porotu. Soutěžící budou nově hodnotit Knedla, Pindur a řezník Absolon

MasterChef Česko 2027 - Absolon, Knedla a Pindur, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027 - Absolon, Knedla a Pindur, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027 - Absolon, Knedla a Pindur, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027 - Absolon, Knedla a Pindur, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027 - Absolon, Knedla a Pindur, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027 - Absolon, Knedla a Pindur, FOTO: distr. TV Nova MasterChef Česko 2027 - Absolon, Knedla a Pindur, FOTO: distr. TV Nova
Kuchařská soutěž MasterChef Česko vstoupí do nové sezony se zcela obměněnou porotou. Amatérské kuchaře budou hodnotit šéfkuchař Jan Knedla ze dvoumichelinské restaurace, šéfkuchař Grandhotelu Pupp Josef Pindur a pražský řezník Zdeněk Absolon. Společně hledají vítěze pro rok 2027, u kterého kromě chuti a techniky rozhodne i pokora a schopnost zvládnout tlak. Tři odlišné pohledy na gastronomii v jedné kuchyni
Televize Nova v pátek představila novou trojici porotců, která propojuje špičkovou gastronomii s tradičním řemeslem. Šéfkuchař Jan Knedla působí v podniku Restaurant Papilio ve Vysokém Újezdě, který má dvě michelinské hvězdy. Josef Pindur pracuje jako executive chef v karlovarském Grandhotelu Pupp a michelinskou hvězdu získal dříve ve Francii. Trojici doplňuje Zdeněk Absolon z rodinného řeznictví v Praze.
Podle showrunnera pořadu Matěje Šámala spojuje všechny tři porotce vášeň pro řemeslo, přestože se každý z nich dívá na gastronomii trochu jinak.
„Diváci se mohou těšit nejen na vysoké gastronomické nároky, ale také na silné osobnosti a hlavně opravdové emoce, a to jak od soutěžících, tak i od porotců. MasterChef je jedinečná reality show, kde soutěžící bojují za své sny a Jan, Josef i Zdenda jsou si toho plně vědomi,“ říká Matěj Šámal.
V nové řadě budou porotci sledovat chuť, techniku, kreativitu, charakter, odhodlání a schopnost poučit se z vlastních chyb. Kombinace tří odlišných povah se promítne do hodnocení i do vzájemné dynamiky mezi porotci, kteří budou vybírat držitele titulu
2027. MasterChef Česko Sběratel historických kuchařek Knedla neodpustí lenost
Knedla přijal roli porotce jako profesní výzvu, díky které může předat zkušenosti lidem zapáleným pro vaření. V kuchyni sází na preciznost, disciplínu a smysl pro detail. Odmítá lenost a efektní postupy, které postrádají smysl. Kolegové o něm mluví jako o chodící encyklopedii, ve volném čase totiž sbírá historické kuchařky a doma jich má přes sto.
Základem úspěchu je podle něj vrozený cit pro jídlo.
„Chuť se nedá natrénovat. S tou se člověk musí narodit. Člověk může být profesionál, nebo amatér, ale když má perfektní chuť, dokáže uvařit fantastické jídlo,“ tvrdí Knedla.
Soutěžícím hodlá dávat přímou zpětnou vazbu bez zbytečného ponižování.
„Nechci nikoho shazovat, to podle mě nikam nevede. Ale pokud něco není dobré, řeknu to a vysvětlím proč. Soutěžící si zaslouží upřímnou reakci,“ doplnil. Francouzská zkušenost Josefa Pindura a řeznická tradice Zdeňka Absolona
Emotivnější přístup přináší do soutěže Pindur. Zkušenosti sbíral ve francouzských michelinských podnicích, vedl tamní restauraci Maison Kieny a získal pro ni michelinskou hvězdu. Francouzskou gastronomii si oblíbil natolik, že se její slovník občas promítá do jeho češtiny. V soutěži chce být přísný a spravedlivý, zároveň je ale připravený soutěžícím pomáhat a posouvat je dál, pokud u nich uvidí snahu.
Pindur zastává názor, že pokrm nemusí vznikat přesně podle receptu, pokud má duši. Při hodnocení se zaměří na chuť, energii a osobnost kuchařů.
„Chci prožívat stejné pocity jako soutěžící a vidět lidi, kteří si kvůli svému snu sáhnou až na dno,“ popsal své očekávání.
Mezi oběma šéfkuchaři funguje jako přirozený prostředník Absolon, který dokáže humorem uvolnit napětí a odlehčit vyhrocené situace. Pochází z rodiny, jež se obchodování s masem věnuje po generace. Sám se označuje za šťastného řezníka a provoz malého rodinného řeznictví v pražské Branické ulici vnímá jako splněný sen.
V soutěži bude hlídat kvalitu surovin, přístup k práci a schopnost vytěžit z každé ingredience maximum. Nadchne ho, když kuchař vytvoří z obyčejné suroviny výjimečné jídlo.
„Kromě toho, že soutěžící musí umět vařit a oslnit nás, máme hrozně rádi pokoru a slušnost. Při hodnocení budu nejvíc poslouchat srdce a pak žaludek,“ vysvětlil Absolon. Sám sebe nebere pouze jako přísného kritika. „Troufám si říct, že budu porotce a kámoš,“ uzavřel. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova).