Masové placičky potřu touto rychlou směsí, přidám sýr a nechám zapéct – rychlovka do 10 minut v troubě a pochutná si každýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Masové placičky potřu touto rychlou směsí, přidám sýr a nechám zapéct – rychlovka do 10 minut v troubě a pochutná si každý
Článek byl publikován 18.10.2026 05:01
Tento recept vyžaduje jen pár základních ingrediencí a trochu času. Nepečený Raffaello dort má úžasně...
Hledáte-li výživnou polévku plnou vitamínů a bohaté chuti, vyzkoušejte tento vynikající zeleninový boršč...
Tohle maso se doslova rozpadá na jazyku a nádherně provoní celou kuchyni. Šťavnatá krkovice na hořčici a...
Sýrová pomazánka s tvarohem, podle receptu z Youtube kanálu Důchodkyně u plotny, je krémová a má výraznou...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Velký test majonéz 2026: Porovnali jsme 7 výrobků a našli opravdu poctivé i naprosté propadáky
- Test znalostí o ikonách z československých obchodů: Kdo si pamatuje mládí, musí dát alespoň 8/10
- Štrúdl z jogurtového těsta a letních jablíček: Jednoduchý recept na křehký moučník, který je hotový raz dva
- Uvařená rýže může být nebezpečnější, než si myslíte. Ani důkladné ohřátí nemusí pomoci