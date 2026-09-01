Masové kuličky už dělám jen podle receptu mé tchyně – s touto omáčkou chutnají zaručeně nejlíp

Pečené masové kuličky v rajčatové omáčce mají přesně ten druh chuti, který se dobře zabydlí v domácím jídelníčku. Maso, rajčata a rozpuštěný čedar spolu fungují bez zbytečných přísad a omáčka dodá kuličkám šťavnatost. Hodí se k těstovinám, bramborám i obyčejnému chlebu, podle toho, na co je zrovna chuť.
U masové směsi se vyplatí myslet hlavně na její šťavnatost. Trocha mlékem zvlhčeného pečiva udělá v tomto případě větší službu než další hrst strouhanky. Cibule může být v kuličkách příjemně nasládlá, proto je lepší použít ji jemně nakrájenou nebo krátce orestovanou. Z masa se hodí nejen vepřové, ale také směs vepřového a hovězího, která má výraznější chuť.
Čedar dodá pokrmu jiný charakter než běžný eidam. Ostřejší vyzrálý čedar bude v omáčce výraznější, jemnější druh nechá více vyniknout rajčata. Kdo chce chuť posunout ještě dál, může přidat špetku uzené papriky, chilli nebo několik lístků bazalky. Rajčatová omáčka snese i trochu česneku, ale není potřeba ji přeplnit kořením.
Kuličky se dobře doplňují se špagetami nebo jinými těstovinami, ale výborné jsou také s bramborovou kaší. Čerstvý chléb přijde vhod hlavně tehdy, když zbude na talíři dost omáčky. A právě jí se vyplatí udělat o něco víc, protože druhý den se hodí třeba k těstovinám nebo rýži.
Starší rohlík natrhejte na menší kousky, zalijte mlékem a nechte několik minut změknout. Cibuli oloupejte, nakrájejte najemno a na lžíci oleje ji pomalu restujte, dokud nezesklovatí a lehce nezezlátne. Poté ji nechte krátce vychladnout, aby při spojování směsi nezahřála maso.
Do velké mísy vložte mleté maso, vejce, vymačkaný rohlík, orestovanou cibuli, prolisovaný česnek a mletou papriku. Osolte, opepřete a směs několik minut důkladně propracujte rukama, aby se všechny suroviny dobře spojily. Ze směsi vytvarujte stejně velké masové kuličky o průměru přibližně 5 cm a naskládejte je vedle sebe do zapékací mísy.
V míse promíchejte rajčatovou passatu, rajčatový protlak, smetanu, bazalku a oregano. Přidejte bobkové listy, nové koření, sůl a pepř a vše dobře promíchejte. Připravenou omáčku rovnoměrně nalijte mezi masové kuličky tak, aby byly z větší části ponořené.
Zapékací mísu vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 35–40 minut. Během pečení se maso krásně propeče a omáčka získá plnější chuť. Pokud se bude omáčka odpařovat příliš rychle, můžete mísu na část pečení přikrýt alobalem.
Čedar nastrouhejte nahrubo a rovnoměrně jím posypte upečené masové kuličky. Vraťte mísu do trouby ještě na 8–10 minut, aby se sýr dokonale rozpustil a na povrchu vytvořil zlatavou krustu. Po vytažení z trouby nechte pokrm několik minut odpočinout.
Pečené masové kuličky v rajčatové omáčce ozdobte nasekanou petrželkou nebo čerstvou bazalkou a ihned podávejte. Skvěle chutnají s těstovinami, bramborovou kaší, vařenou rýží i čerstvým pečivem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová