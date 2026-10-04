Máslo pod 20 Kč a zmrzlina za 6 Kč: Ruský obchod se v Česku rozpíná, i když jeho majitele zasáhly sankce

Nízké ceny, zboží přímo z palet a žádné designové vychytávky. Ruský řetězec Mere si v Česku vybudoval věrné publikum a zatímco jinde v Evropě zavírá, u nás chystá další prodejnu. Jak je to možné v době, kdy jeho majitelé figurují na sankčním seznamu?
Nákup rovnou z palety
Mere funguje úplně jinak než Lidl, Kaufland nebo Penny. Vsadil na maximální jednoduchost. Zboží se neskládá do hezkých regálů, zákazníci si ho nakládají rovnou z palet a kartonů, ve kterých do prodejny dorazilo.
Řetězec zároveň šetří, kde se dá:
zaměstnává jen hrstku lidí, prodejny nijak nezdobí, prakticky neutrácí za reklamu ani billboardy. Přečtěte si také: Jaký důchod bere rakouský senior po 45 letech práce? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Právě z těchto úspor pak financuje nízké cenovky. Celý koncept stojí na jediné myšlence: dostat náklady na minimum a nechat zákazníka zaplatit co nejméně. Pohodlí nákupu jde přitom stranou, což řetězec ani neskrývá.
Máslo pod dvacet korun jako hlavní lákadlo
Právě cena je to, kvůli čemu lidé do Mere chodí. Základní zboží tu obměňují po vlnách a jeho ceny bývají hluboko pod úrovní velkých řetězců. Nejčastěji jde o trvanlivé zboží, levné základní potraviny a drogerii.
Pozornost si obchod kdysi získal cenovkami, u kterých se máslo vešlo pod dvacet korun a kelímek zmrzliny stál pouhých šest. Takhle nízké cenovky už dnes nemusíte potkat, posloužily spíš jako reklama, která se zákazníkům vryla do paměti. Za drobné peníze ovšem člověk vždycky něco oželí, protože výběr je omezený a známé značky tu většinou nenajdete.
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Za obchodem stojí ruská miliardářská rodina Šnajderových. Andrej Šnajder se letos v červenci ocitl na sankčním seznamu Evropské unie. Podle jejího zdůvodnění patří k vlivným ruským podnikatelům a finančně stojí za aktivitami namířenými proti svrchovanosti a celistvosti Ukrajiny. Část podnikání rodiny přitom od roku 2014 míří i na okupovaný Krym.
Český Finanční analytický úřad proto koncem července zmrazil podíly Andreje a Anny Šnajderových. Manželé s nimi od té doby nesmějí nijak nakládat, tedy je ani prodat, ani z nich mít zisk. V zahraničí se sankce na provozu projevily. Slovenské a řecké prodejny řetězec po zařazení majitele na seznam zavírá, oficiálně z technických důvodů.
Proč řetězec míří do chudších regionů
V Česku zatím Mere jede dál. Na trh vstoupil v roce 2021 a dnes tu provozuje dvanáct prodejen. Firma původně mířila na desítky obchodů. Rozmach jí ale načas zastavil ruský vpád na Ukrajinu a hospodářská omezení, která přišla po něm.
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Řetězec se zaměřuje hlavně na krajská a menší průmyslová sídla, nejvíc jich stojí na severozápadě Čech a na Moravě. Pobočky najdete například v Mostě, Ústí nad Labem, Bruntále nebo v Českém Těšíně. Letos otevřel v Bašce u Frýdku-Místku a teď chystá pobočku v Karviné, kde už spustil nábor zaměstnanců. Volba míst není náhodná. Zrovna v regionech, které roky sužuje zdražování, lidé víc hlídají výdaje za základní potraviny a na nejnižší ceny jich slyší nejvíc. Právě tady má jeho sázka na nejnižší ceny největší šanci zabrat.
V regionech sužovaných zdražováním hledá levný řetězec zákazníky, kteří počítají každou korunu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Levná cena má svou druhou stranu
Kolem řetězce ale visí řada otazníků:
nemá oficiální web, s médii prakticky nekomunikuje, poslední veřejně dostupná hospodářská data jsou stará přes deset let.
To u obchodníka s takovým rozsahem působí přinejmenším nezvykle.
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„Jeho obchodní model stojí na minimalizaci nákladů a nízkých cenách,“ řekl pro Deník.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Zároveň vyzval úřady, aby jasně vysvětlily, jaký dopad mají sankce na fungování české firmy. Pro velké diskonty zatím Mere vážný soupeř není. Dokáže jim ale odlákat ty zákazníky, kteří hlídají každou korunu.
Zdroje: https://www.newstream.cz/zpravy-z-firem/rusky-diskont-mere-pod-sankcemi-v-cesku-ma-12-prodejen, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/urady-zmrazily-podily-rusu-kteri-v-cr-provozuji-supermarkety-mere/r~aaa297b3f44a25a0627ec1abe9a2162d/, https://www.denik.cz/ekonomika/ekonomika-obchodni-retezec-mere-cesko-panuji-pochybnosti-rozsireni-obchodu/, https://cnn.iprima.cz/rusky-retezec-mere-v-cesku-dal-expanduje-lide-slysi-na-nizke-ceny-nakupuji-primo-z-palet-506125, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/zatimco-v-evrope-zavira-v-cesku-chysta-rusky-diskont-dalsi-prodejnu-laka-na-ceny-z-minulych-let-1436184