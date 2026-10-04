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Máslo pod 20 Kč a zmrzlina za 6 Kč: Ruský obchod se v Česku rozpíná, i když jeho majitele zasáhly sankce

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Nízké ceny, zboží přímo z palet a žádné designové vychytávky. Ruský řetězec […]
Máslo pod 20 Kč a zmrzlina za 6 Kč: Ruský obchod se v Česku rozpíná, i když jeho majitele zasáhly sankce

Máslo pod 20 Kč a zmrzlina za 6 Kč: Ruský obchod se v Česku rozpíná, i když jeho majitele zasáhly sankce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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