Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Masér Lukáš zkouší štěstí v Naked Attraction. Na prvním rande vytáhne dárek, který se jen tak nevidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Druhá řada seznamky Naked Attraction CZ & SK začíná. Masér Lukáš se vrací po vážné nehodě a hned na prvním rande nabídne ženě lístky na swingers párty.
Lukáš - Naked Attraction

Lukáš - Naked Attraction

Zdroj: FOTO:distr. Óčko TV
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:58

Reklama
Další články z V Telce
Panoptikum Města pražského: Znělku nazpíval Pavel Zedníček, zazněl jazyk podsvětí a uvidíme i autentické záběry
Panoptikum Města pražského: Znělku nazpíval Pavel Zedníček, zazněl jazyk podsvětí a uvidíme i autentické záběry
Bouřlivé víno: Vinařská trilogie vznikla na přímý příkaz a měla sloužit pro tehdejší propagandu
Bouřlivé víno: Vinařská trilogie vznikla na přímý příkaz a měla sloužit pro tehdejší propagandu

Komedie Bouřlivé víno ukryla zásadní chybu v ději s penězi. Scenárista Macourek kvůli knize uvažoval o...

Belmondo při natáčení Muže z Ria málem zemřel na laně. Hotelový personál pak děsil živými krokodýly
Belmondo při natáčení Muže z Ria málem zemřel na laně. Hotelový personál pak děsil živými krokodýly

Komedie Muž z Ria málem stála Jeana-Paula Belmonda život při nebezpečné scéně na laně. Zákulisí natáčení...

Holka na zabití měla být úplně jiným filmem. Juraj Herz změnil scénář a skončil kvůli tomu u soudu
Holka na zabití měla být úplně jiným filmem. Juraj Herz změnil scénář a skončil kvůli tomu u soudu

Komedie Holka na zabití přinesla soudní spor o roční období, ukázala herce v jejich původních profesích...

Akční sci-fi 6. den zachránila studiová recepční. Schwarzenegger si za dvojroli vysloužil tři nominace na Zlatou malinu
Akční sci-fi 6. den zachránila studiová recepční. Schwarzenegger si za dvojroli vysloužil tři nominace na Zlatou malinu

Schwarzenegger natáčel sci-fi 6. den na umělých schodech a vysloužil si nominaci na Zlatou malinu. Roli...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.