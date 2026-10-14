Masér Lukáš zkouší štěstí v Naked Attraction. Na prvním rande vytáhne dárek, který se jen tak nevidí

Lukáš - Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Lukáš - Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Lukáš - Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Lukáš - Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Lukáš - Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Lukáš - Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV
Druhá řada seznamky Naked Attraction CZ & SK startuje tento týden prvním dílem, ve kterém se představí sedmatřicetiletý masér Lukáš z Berouna. Ten se po těžké autonehodě vrací před televizní kamery a hned na prvním rande překvapí svou vyvolenou odvážným dárkem. Návrat po vážném zranění
O účast v televizní seznamce usiloval Lukáš už v předchozí sezoně. Jeho plány tehdy zastavila srážka s autem. Místo natáčení se musel znovu učit chodit. Nyní přichází zcela zotavený a doufá, že konečně najde stálou partnerku. Masér se netají tím, že v intimitě rád zkouší nové věci.
„Přišel jsem si najít ženu, ale třeba mě tady něco překvapí,“ řekl Lukáš v dílu. Zaskočený nezůstal ani po otevření modrého boxu. Přiznal zkušenosti ze skupinových hrátek a zmínil také plánovaný intimní piercing. Zavtipkoval, že díky němu bude mít fontánu. Zkouška tělesné přitažlivosti
Při výběru hraje pro Lukáše klíčovou roli energie. Produkce vůbec poprvé umožní nápadníkům přímý kontakt se soutěžícím. Ti si tak mohou vzájemnou chemii předem osahat. Ve žlutém boxu pak na maséra čeká Veronika. Ta chce televizní účastí podpořit ženy s plnějšími tvary a dodat jim sebevědomí.
„I když je žena silnější a umí to nosit, tak je to úplně skvělý,“ reagoval na ni Lukáš. Veronika poctivě sledovala celou první sérii. Prohlásila, že pokud si ji sympatický zájemce nevybere, ráda by se do studia vrátila rovnou v hlavní roli a vybírala si sama. Francouzština na první schůzce
Lukáš má podle svých slov slabost pro dlouhé vlasy a zrzavé ženy.
„Jo, zrzavý jsou divoký,“ uvedl v dílu. Během finálového hodnocení se karta obrátí a finalistky důkladně prozkoumají jeho potetované tělo. Samotné rande pak nasadí ve srovnání s předchozí sezonou odvážnější laťku.
Během konverzace o cizích jazycích Lukáš prohlásí, že ovládá francouzštinu, a přidá i praktickou ukázku. Svou vyvolenou obdaruje několika drobnostmi. Na závěr schůzky vytáhne vstupenky na swingers akci, která se koná přesně v den jejich schůzky. Zda vyvolená takový start vztahu přijme, ukáže až večerní vysílání.
Speciál s charitativním přesahem
Startu druhé řady předchází speciální díl
. V něm diváci uvidí osobnosti z jiných televizních soutěží. Objeví se například Marie Rosecká, Nathan, Sandro Jandejsek, Satnady a Zorya Blue. Účastníci promluví o tlaku na dokonalý vzhled a vlastním vnímání těla. Všichni se vzdali honoráře ve prospěch vybraných organizací. Tematiku swingers večírků ještě před samotnou epizodou rozeberou v doprovodném programu Naked on the Air moderátoři Vítek a Nikita. VIP Naked
První díl druhé řady seznamky Naked Attraction CZ & SK vysílá stanice Óčko ve čtvrtek od 22:00. Předchází mu VIP speciál ve 20:30 a zmíněná moderovaná diskuse ve 21:30. Premiérovou epizodu nabízí v předstihu také platforma prima+.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, Prima+).